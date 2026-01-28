English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Death: लाडक्या दादाच्या निधनाचं वृत्त कळताच सुप्रिया सुळेंना धक्का! एकच शब्द बोलल्या...

Ajit Pawar Death Supriya Sule Whatsapp Status: अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाल्याचं वृत्त सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास समोर आलं. हे वृत्त समोर आलं त्यावेळी सुप्रिया सुळे हिवाळी अधिवेशनासाठी नवी दिल्लीमध्ये होत्या.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 28, 2026, 12:48 PM IST
Ajit Pawar Death: लाडक्या दादाच्या निधनाचं वृत्त कळताच सुप्रिया सुळेंना धक्का! एकच शब्द बोलल्या...
सुप्रिया सुळेंचं व्हॉट्सअप स्टेटस (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Death Supriya Sule Whatsapp Status: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं बारामतीमधील विमान अपघातात निधन झालं आहे. अजित पवार जिल्हा परिषदेच्या प्रचारसभांसाठी आज सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी मुंबईहून बारामतीसाठी विमानाने रवाना झाले होते. मात्र बारातमीमध्ये विमान लॅण्ड होण्याच्या काही मिनिटं आधीच झालेल्या भीषण अपघातात विमान कोसळलं. बारामती विमानतळापासून 2 किलोमीटर दूर 500 फुटांवरुन विमान खाली कोसळल्याने विमानातील सर्वजणांचा मृत्यू झाला. अजित पवारांच्या अपघाताची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. अजित पवारांची पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभेच्या खासदार असून हिवाळी अधिवेशनासाठी त्या दिल्लीत आहेत. अजित पवार यांची बहीण तसेच बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळेही अधिवेशनानिमित्त दिल्लीत असून बातमी समजताच दोघीही बारामतीसाठी रवाना झाल्या आहेत. मात्र सुप्रिया सुळेंनी आपल्या व्हॉट्सअप स्टेटसमधून लाडक्या दादाच्या निधाच्या बातमीवर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं घडलं काय?

अजित पवारांचं विमान सकाळी 8 वाजून 50 मिनिटांनी बारामतीमध्ये लॅण्ड होणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यापूर्वीच अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला. या अपघातानंतर घटनास्थळी तातडीने तीन मृतदेह सापडले. हे मृतदेह जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित तीन सहकाऱ्यांचे मृतदेहही सापडले आहेत. रुग्णालयाबाहेर अजित पवार समर्थकांची मोठी गर्दी झाली असून अजित पवारांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवार रुग्णालयात पोहोचले आहेत. 

सुप्रिया सुळेंचं व्हॉट्सअप स्टेटस

एकीकडे या घडामोडी सुरु असतानाच अजित पवारांची पत्नी सुनेत्रा पवार आणि बहीण सुप्रिया सुळे दिल्लीवरुन बारामतीसाठी रवाना झाल्या आहेत. सुप्रिया सुळेंनी आपल्या व्हॉट्सअप स्टेटसवर 'Devastated' म्हणजेच 'उद्धवस्त' अशा केवळ एका शब्दात प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. 

फडणवीसांचा सुप्रिया सुळेंना फोन

सुप्रिया सुळे आणि पार्थ पवारांशी बोलणं झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. कुटुंबाशी चर्चा करुन पुढील निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना आपण कळवलं असल्याचंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 

आज आणि उद्या पुणे बंद

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या आकस्मिक निधनानंतर आज आणि उद्या म्हणजेच 28 आणि 29 जानेवारी रोजी पुणे बंदची हाक देण्यात आली आहे. बारमतीमध्ये आज कडकडीत बंद ठेवण्यात आला आहे. अजित पवार यांचे चुलते शरद पवारही बारातीकडे निघाले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

Ajit Pawar Death : धर्माविषयी अजित पवारांनी मांडलेली व्यापक...

महाराष्ट्र बातम्या