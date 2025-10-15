English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय; महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात उभारणार नवे IT पार्क; जिल्ह्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

पुण्यानंतर 'या' जिल्ह्यात  महाराष्ट्रातील दुसऱ्या आणि भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे IT पार्क उभारले जाणार आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Oct 15, 2025, 10:16 PM IST
पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला पर्याय; महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात उभारणार नवे IT पार्क; जिल्ह्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Solapur IT Park: पुण्यातील हिंजवडी येथील आयटी पार्क हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आणि भारतातील दुसऱ्या क्रमकांचे जगप्रसिद्ध IT पार्क आहे. पुण्याच्या या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये अनेर परदेशी कंपन्यांची कार्यालये आहेत.  पुण्याच्या या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये दररोज कोट्यावधीची उलाढाल होते. याचा थेट फायदा राज्याच्याच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होतो. पुण्याच्या या हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये जागा अपुरी पडत आहे. कंपन्यांनाना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पुण्यात 1500 एकर जागेवर आणखी एक मोठ नवीन IT पार्क उभारण्याची योजना आखली जात आहे. अशातच  आता महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यात नवीन IT पार्क उभारले जाणार आहे. 

पुण्यानंतर आता सोलापूर महाराष्ट्रातील दुसऱ्या आणि भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे IT पार्क उभारले जाणार आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची घोषणा केली. बहुप्रतिक्षित सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-बंगळुरू विमानसेवेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या उपस्थितीत शुभारंभ झाला. यावेळी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  सोलापूरात IT पार्क उभारण्याची घोषणा केली.  सोलापूरला लवकरच एक चांगला आयटी पार्क तयार करणार आहोत. सोलापूरची जी मुले पुण्यात बसली आहे,त्यांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करुन देणार आहोत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

दरम्यान. यापूर्वीच सोलापूरला IT पार्क उभारण्याच्या अनुषंगाने तयारी सुरु झाली आहे.  आयटी पार्कसाठी सुयोग्य जागा शोधण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना जागेचा शोध घेऊन प्रस्ताव देण्याचे आदेश दिले आहेत.  कुंभारी औद्योगिक वसाहती प्रस्ताव देण्यात आला. शहरापासून 8 ते 10 किमी अंतरावर असलेल्या कुंभारी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. वसाहतीसाठी 964 हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 24 कोटींची मागणी करण्यात आली होती. पण हा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित राहिला. आता पुन्हा नव्याने हा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.  कुंभारी MIDC सह सोलापूर ते पुणे व सोलापूर ते विजयपूर या महामार्गांच्या जवळ असलेल्या शासकीय व खासगी जमिनींचा शोध घेण्यात येणार आहे.

FAQ

1 पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कचे महत्त्व काय आहे?
पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्क हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आणि भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे जगप्रसिद्ध आयटी पार्क आहे. येथे अनेक परदेशी कंपन्यांची कार्यालये आहेत आणि दररोज कोट्यवधींची उलाढाल होते. याचा फायदा राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होतो. मात्र, जागा अपुरी पडत असल्याने कंपन्यांना समस्या येत आहेत

2 पुण्यात नवीन आयटी पार्कची योजना काय आहे?
पुण्यात १५०० एकर जागेवर आणखी एक मोठा नवीन आयटी पार्क उभारण्याची योजना आखली जात आहे. यामुळे जागेच्या कमतरतेवर मात करता येईल.

3 सोलापूरमध्ये आयटी पार्क उभारण्याची घोषणा कोणी केली आणि कधी?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-बंगळुरू विमानसेवेच्या शुभारंभ प्रसंगी ही घोषणा केली. सोलापूर पुण्यानंतर महाराष्ट्रातील दुसऱ्या आणि भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे आयटी पार्क होईल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
alternative to Pune's world famous Hinjewadi IT ParkAnnouncement of setting up new IT Park of MaharashtraIT park in Solapur districtसोलापूर आयटी पार्कपुणे आयाटी पार्क

