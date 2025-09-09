आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी मोठी अपडेट; आयुषवर गोळ्या झाडणाऱ्या मुख्य आरोपीला अटक

Ayush Komkar Murder Case: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आयुष कोमकर याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मुख्य आरोपीला अटक केली आहे. गुन्हे शाखा पथकाने ही कारवाई केली आहे.
1 सप्टेंबर 2024 रोजी माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्यावर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी सोमनाथ गायकवाड, अनिकेत दूधभाते, वनराज आंदेकर याची बहीण संजीवनी कोमकर, पती जयंत कोमकर आणि दीर गणेश कोमकर यांच्यासह 16 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा बदला घेण्यासाठी जयंत कोमकरचा मोठा मुलगा आयुष कोमकर याची हत्या करण्यात आली.
शुक्रवाकी संध्याकाळी 8 च्या सुमारास तो घराखालच्या पार्किंगमध्ये असताना दोघांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. आयुष दुचाकी लावत असताना तिथेच दबा धरुन बसलेले अमन खान आणि यश पाटील यांनी त्याच्यावर 11 गोळ्या झाडल्या. आयुषच्या खुनाचा कट बंडु आंदेकर आणि इतर आरोपींनी रचल्याचं कल्याणी कोमकर यांनी फिर्यादीत म्हटलं आहे.
पोलिसांनी मुख्य आरोपी अमन पठाण आणि त्याच्या साथीदाराला अटक केली आहे. आयुष्य कोमकरवर गोळ्या झाडून त्याची हत्या करणारा मुख्य आरोप अमन पठाणला अटक केली आहे. आज सकाळी पोलिसांनी मोठी कारवाई करत आयुष कोमरकरच्या हत्या करणाऱ्या सहा आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. ज्यामध्ये मुख्य आरोपी म्हणून बंडू अण्णा आंदेकरच्या सहभाग आहे. त्यासोबत तुषार वाडेकर स्वराज वाडेकर, स्वराज वाडेकरची आई, आणि आता अमन पठाण सोबत त्याच्या साथीदाराला ही ताब्यात घेतला आहे.
आंदेकर टोळीचा इतिहास
नानापेठतील आंदेकर टोळीला तसा 40 वर्षांचा रक्तरंजित इतिहास हे माळवदकर टोळीला संपून ही आंदेकर टोळी मध्यंतरी पुणे मनपाच्या राजकारणातही चांगली स्थिरावली होती..वच्छला आंदेकर तर पुणे शहराच्या महापौर देखील बनल्या होत्या. पण नगरसेवक भाऊ वनराज आणि कोमकर कुटुंबात दिलेली बहिण संजीवणी यांच्यात संपत्ती - मालमत्तेवरून खटके उडू लागले आणि गणेश कोमकरने गेल्यावर्षी आंबेगाव पठारच्या गायकवाड टोळीला सुपारी देऊन वनराजची हत्या घडवली आणि या आंदेकर टोळीत पुन्हा सुडाचं रक्तरंजित दुष्टचक्र सुरू झालं.
आयुष कोमकर (वय १८ ते २० वर्षे, वेगवेगळ्या स्रोतांनुसार) हे गणेश कोमकर यांचे पुत्र आणि वनराज आंदेकर यांचे पुतणे होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या हत्येच्या प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकर यांचा मुलगा असल्याने, त्याची हत्या बदलेच्या भावनेने करण्यात आली असल्याचा संशय आहे. ही घटना पुण्याच्या नानापेठ परिसरात घडली आहे.
आयुष कोमकर यांची हत्या ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी सुमारे ७:४५ ते ८ वाजेच्या सुमारास झाली. तो घराखालच्या पार्किंगमध्ये दुचाकी पार्क करत असताना दोन हल्लेकऱ्यांनी त्याच्यावर ११ गोळ्या झाडल्या. हल्लेकऱ्यांनी त्याला धारदार शस्त्रानेही हल्ला केला. तो तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आला, पण त्याचा मृत्यू झाला.
हत्येचा कट आंदेकर टोळीने रचला असल्याचा आरोप आहे. मुख्य आरोपी म्हणून बंडू आंदेकर (सूर्यकांत आंदेकर), त्यांचे कुटुंबीय आणि टोळी सदस्यांचा समावेश आहे. गोळीबार करणारे अमन खान (अमन युसुफ पठाण) आणि यश पाटील हे आहेत. फिर्याद कल्याणी कोमकर (आयुषची आई) यांनी नोंदवली आहे.