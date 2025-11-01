English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यात पुन्हा मोठा गँगवार! भररस्त्यात गोळीबार आणि कोयत्याने वार, आंदेकर टोळीचे कनेक्शन

पुण्यात पुन्हा एकदा गँगवार झाल्याचे पहायला मिळत आहे.  कोंढव्यात मुळशी पॅटर्नचा थरार पहायला मिळाला. भररस्त्यात गोळीबार आणि कोयत्याने वार करण्यात आले. या प्रकरणात आंदेकर टोळीचे कनेक्शन समोर आले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 1, 2025, 05:04 PM IST
पुण्यात पुन्हा मोठा गँगवार! भररस्त्यात गोळीबार आणि कोयत्याने वार, आंदेकर टोळीचे कनेक्शन

Pune Crime News : पुण्यात पुन्हा मोठा गँगवार झाला आहे. कोंढव्यात मुळशी पॅटर्नचा थरार पहायला मिळाला. भररस्त्यात रिक्षा चालकावर गोळीबार आणि कोयत्याने वार करून निर्घृण खून करण्यात आला आहे. या गोळीबार प्रकरणात आंदेकर टोळीचे कनेक्शन समोर आले आहे. या घटनेमुळे पुण्यात खळबळ उडाली आहे. पुण्यात सातत्याने टोळली युद्ध भडकत असून स्थानिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गणेश काळे नावाच्या व्यक्तीवर हल्ला करण्यात आला आहे. गणेश काळे या गोळीबारात जागीच ठार झाला आहे. गणेश काळे हा आंदेकर टोळीच्या दत्ता काळे याचा भाऊ असल्याची प्राथिमक माहिती समोर यते आहे.  वनराज हत्या प्रकरणानंतर कृष्णा आंदेकर ने दत्ता काळे याला खोलीसाठी पैसे देऊन आंबेगाव पठार भागात आरोपींच्या हलचालींवर लक्ष ठेवायला सांगितलं होत.

गणेश येवलेवाडीत राहायला होता. 9 पिस्तूले आणून ठेवली होती. ही पिस्तूले मध्यप्रदेशातून आणण्याची जबाबदारी सोम्याच्या टोळीतील सदस्य समीर काळे, आबा खोंड, आकाश म्हस्के, संगम वाघमारे यांच्यावर देण्यात आली होती. हे चौघे एका चारचाकी मोटारीतून धुळे मार्गे मध्यप्रदेशात गेले. तेथून त्यांनी 9 पिस्तूले आणली.
खून झालेला गणेश काळे हा समीर काळे याचा भाऊ आहे. समीर हा सोमा गायकवाड टोळीतील सदस्य आहे. गणेश काळेवर सहा राऊंड फायर करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती असून त्याच्यावर कोयत्याने देखील वार करण्यात आले आहेत. याच समीर काळे याने वनराज आंदेकरच्या खुनात वापरलेली पिस्तुले समीर काळे याने ही पिस्तुले मध्य प्रदेशातून आणली होती. समीर हा सध्या कारागृहात आहे. त्याचा भाऊ गणेश याचा खून करण्यात आला आहे.

FAQ

1 पुण्यात नुकत्याच घडलेल्या गँगवार घटनेबद्दल सांगा?
पुण्याच्या कोंढवा भागात मुळशी पॅटर्नसारखा थरारनाट्यपूर्ण गोळीबार झाला. रिक्षा चालकावर भररस्त्यात गोळीबार आणि कोयत्याने वार करून निर्घृण खून करण्यात आला. या घटनेमुळे पुण्यात खळबळ उडाली असून, सातत्याने टोळली युद्धांमुळे स्थानिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे.

2  कोणत्या व्यक्तीवर हल्ला झाला आणि काय झालं?
गणेश काळे नावाच्या व्यक्तीवर हल्ला झाला. त्याच्यावर सहा राऊंड गोळ्या मारण्यात आल्या आणि कोयत्याने वार करण्यात आले. तो जागीच ठार झाला. गणेश काळे हा येवलेवाडीत राहत होता.

3 गणेश काळेच्या गँगशी संबंध काय आहेत?
उत्तर: गणेश काळे हा आंदेकर टोळीचे दत्ता काळे याचा भाऊ आहे. तसेच, तो सोमा गायकवाड टोळीतील सदस्य समीर काळे याचाही भाऊ आहे. या घटनेत आंदेकर टोळीचे कनेक्शन समोर आले आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big gang war again in PuneThrilling shooting of Mulshi pattern in Kondhwapune crime newsपुणे क्राईम न्यूजपुणे गोळीबार

इतर बातम्या

Kitchen Hacks : अंडी किंवा बटाटे उकडताना लिंबाचा तुकडा का ट...

Lifestyle