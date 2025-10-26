पुण्यात होणाऱ्या महाराष्ट्रातील तिसऱ्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या विमानतळ प्रकल्पात मोठा अडथळा! 4285000000 रुपयांचे भूसंपादन...

Pune Purandar Airport: भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे विमानतळ पुण्यात होणार आहे. या विमानतलामुळे नव्या IT पार्कला डायरेक्ट कनेक्टीव्हीटी मिळमार आहे. पुण्यातील परंदर येथील 7 गावांच्या जामीनीवर हे विमानतळ उभारले जाणार आहे. पुण्यातील पुरंदर विमानतळ प्रकल्पात मोठा अडथळा आला आहे. पारगाव मेमाणे येथील ग्रामस्थांनी याला विरोध केला आहे.
'पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया येत्या सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करा,' असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) दिले होते. या विमानतळाच्या अन्य नियोजनाबाबतच्या प्रक्रियाही बरोबरीनेच राबविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या. पुरंदर तालुक्यातील पारगाव ,मेमाने, खानवाडी, मुंजवाडी एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी, उदाचीवाडी, अशा सात गावातून 2832 हेक्टर जमीन संपादन करण्यात येणार आहे. भूसंपादनासाठी 4285 कोटी रुपये अंदाजे खर्च प्रस्तावित आहे या भूसंपादनामुळे पुणे विमानतळाच्या कामाला गती मिळू शकते.
कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवाडी, उदाचीवाडी आणि वनपुरी. जिल्हा प्रशासनाने 25 ऑगस्टपासून जमीन वाटपासाठी शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत आणि संमती घेण्यास सुरुवात केली. जवळपास 94 टक्के शेतकऱ्यांनी आपली संमती दिली आहे. पारगाव मेमाणे गावच्या ग्रामपंचायतीने पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला विरोध केला. गावकऱ्यांनी एकमताने सांगितले की कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन दिली जाणार नाही. दिवाळी पाडव्याला ग्रामसभा गेण्यात आली. मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ, शेतकरी, महिला आणि तरुण उपस्थित होते. गावातील नागरिक स्वतःहून सरकारशी चर्चा करणार नाही असा निर्णयही घेण्यात आला. सर्व संवाद, विनंत्या आणि निर्णय गावपातळीवर स्थापन केलेल्या कृती समितीमार्फत घेतले जातील. ही समिती पुढील काही दिवसांत स्थापन केली जाईल. बैठकीत बोलताना गाव परिषद सदस्य आणि स्थानिक शेतकरी नेत्यांनी सरकारच्या धोरणांबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी पारगावची 64 हेक्टर मोजणी प्रलंबित आहे. पुरंदर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित होणाऱ्या 1,285 हेक्टरपैकी 1,220 हेक्टरची मोजणी पूर्ण झाली आहे पारगाव येथील उर्वरित 64 हेक्टरची मोजणी पुढील दोन दिवसांत होणार आहे. काही शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे ही मोजणी रखडली होती, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. लवकरच शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन वाटाघाटी अंतिम करण्यात येणार आहेत. सात गावांतील 95 शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या संपादनास संमती दिली आहे.
या विमानतळाचा फायदा केवळ पुणेच नाही तर संपूर्ण पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्राला होणार आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती बरीच मोठी आहे. या विमातळवार वर्षाला 75 लाख प्रवासी प्रवास करतील. प्रस्तावित विमानतळावर दोन समांतर धावपट्ट्या असणार आहेत. यात 4 हजार मीटर लांब आणि 60 मीटर रुंद असतील. तज्ञांच्या मते, हे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आणि मोठ्या विमानांच्या ऑपरेशनसाठी योग्य असेल. पॅरासिटी क्षेत्रात आधुनिक शहरे विकसित केली जातील, ज्यामुळे व्यावसायिक संकुले, हॉटेल्स, लॉजिस्टिक्स सुविधा आणि नवीन रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होतील. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे पूर्ण झाल्यावर केवळ पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवीन दिशा मिळणार नाही तर महाराष्ट्राचा हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पर्यटनाचे एक नवीन केंद्र म्हणून उदयास येईल.
FAQ
1 पुरंदर विमानतळ हा प्रकल्प काय आहे आणि तो कुठे बांधला जाणार आहे?
पुरंदर विमानतळ हा भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आणि महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा विमानतळ असणार आहे. तो पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात बांधला जाणार आहे. या विमानतलामुळे नव्या आयटी पार्कांना थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
2 या विमानतळासाठी कोणत्या गावांमधून जमीन संपादन केली जाणार आहे?
पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, मेमाणे, खानवाडी, मुंजवाडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी अशा सात गावांमधून २८३२ हेक्टर जमीन संपादन करण्यात येणार आहे. भूसंपादनासाठी अंदाजे ४२८५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
3. भूसंपादन प्रक्रिया कधी पूर्ण होईल?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) सप्टेंबरपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. जिल्हा प्रशासनाने २५ ऑगस्टपासून शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत आणि संमती घेण्यास सुरुवात केली आहे. जवळपास ९४% शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे, तर सात गावांतील ९५ शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनासाठी होकार दिला आहे.