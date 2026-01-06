अखेर ठरलं! 'या' दिवशी पार पडणार ठाकरे बंधूंची एकमेव जाहीर सभा; शिवाजी पार्कात एकत्र कडाडणार तोफा

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Joint Rally on Shivaji Park: मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी ठाकरे बंधू मैदानात उतरले आहेत. मनसे आणि शिवसेनेने महापालिकेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच युती केली असून, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंचा ही युती विजयी व्हावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहे. यासाठी त्यांनी रणनिती आखली असून, शाखांमध्ये जाऊन कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि लोकांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. यादरम्यान सर्वांचं लक्ष त्यांच्या सभांकडे लागलं होतं. अखेर या सभेची तारीख जाहीर झाली आहे. 11 जानेवारीला शिवतीर्थवर ही सभा पार पडणार आहे.
उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेची संयुक्त सभा शिवाजी पार्क येथे होणार आहे. 11 जानेवारीली ही सभा होईल अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे. त्यामुळे 11 जानेवारीला शिवाजी पार्क मैदानातून ठाकरे बंधूंच्या तोफा धडाडताना दिसतील.
अनिल परब यांनी माहिती देताना सांगितलं आहे की, "11 जानेवारी रोजी शिवतीर्थावर दोघेही मार्गदर्शन करतील. आपला आवाज शिवतीर्थासाठी राखून ठेवण्याचे आवाहन आम्ही केलं आहे. उद्धव आणि राज साहेबांचे भाषण ऐकायला यावं ही विनंती करतो".
जाहीर सभा घेऊन विरोधकांना सळो की पळो करुन सोडणा-या ठाकरे बंधूंनी प्रचाराची रणनिती बदलली आहे. मुंबईत जाहीर सभा घेण्याऐवजी शाखा-शाखांना भेटी देण्याची रणनिती ठाकरे बंधूंनी आखली आहे. जाहीर सभा घेऊन टाळ्या मिळवण्यापेक्षा मतं मिळवण्यासाठी ठाकरे बंधूंनी गेमप्लॅन तयार केला आहे. तर सभांना गर्दी होणार नाही या भीतीनं ठाकरेंनी सभा गुंडाळल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी निवडणुकीच्या प्रचार रणनितीत मोठा बदल केलाय. जाहीर सभा घेऊन प्रचाराची राळ उडवून देण्याऐवजी ठाकरे बंधूंनी यावेळी शाखाभेटींद्वारे प्रत्येक शिवसैनिक मनसैनिक आणि सामान्य मुंबईकरांपर्यंत पोहचण्याचा निर्धार केलाय. जाहीर सभा आणि जाहीर प्रचारात वेळ न दवडता शाखा-शाखांवर जाऊन लोकांशी थेट संवाद साधण्याचा नवा पॅटर्न सुरु केलाय.
ठाकरे बंधूंनी बदललेल्या रणनीतीवर भाजपनं टीका केलीय. मुंबईच्या सभांना गर्दी होणार नाही या भीतीपोटी ठाकरे बंधू जाहीर सभा टाळत असल्याचा टोला भाजपनं लगावलाय. ठाकरे बंधूंनी आधी 9 संयुक्त सभा घेण्याचं नियोजन केलं होतं. ती संख्या नंतर 7 पर्यंत खाली आणली होती आता तर एकच संयुक्त सभा होणार असल्याचं सांगण्यात येत असल्याचं भाजपनं म्हटलंय. गर्दी गोळा होते पण मतं मिळत नाही असा खोचक टोलाही भाजपनं लगावलाय.
राज ठाकरेंच्या सभांना लाखा-लाखांची गर्दी होते, पण ती गर्दी मतांमध्ये परावर्तीत होत नाही हे अनेक निवडणुकांमध्ये दिसून आलंय.. आता ठाकरेंनी शाखा-शाखांना भेटीचा नवा फंडा सुरु केलाय. यातून किती मतं मिळतील हे 16 जानेवारीला स्पष्ट होणार आहे.