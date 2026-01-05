भाजपा-शिवसेनेला मात देण्यासाठी ठाकरे बंधूंचा मास्टरप्लॅन, संपूर्ण रणनितीच बदलली

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Game Plan for BMC Election: जाहीर सभा घेऊन विरोधकांना सळो की पळो करुन सोडणा-या ठाकरे बंधूंनी आता प्रचाराची रणनिती बदललीये. मुंबईत जाहीर सभा घेण्याऐवजी शाखा-शाखांना भेटी देण्याची रणनिती ठाकरे बंधूंनी आखलीये. जाहीर सभा घेऊन टाळ्या मिळवण्यापेक्षा मतं मिळवण्यासाठी ठाकरे बंधूंनी गेमप्लॅन तयार केल्याची माहिती समोर आलीय. तर सभांना गर्दी होणार नाही या भीतीनं ठाकरेंनी सभा गुंडाळल्याचा आरोप भाजपनं केलाय.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी निवडणुकीच्या प्रचार रणनितीत मोठा बदल केलाय. जाहीर सभा घेऊन प्रचाराची राळ उडवून देण्याऐवजी ठाकरे बंधूंनी यावेळी शाखाभेटींद्वारे प्रत्येक शिवसैनिक मनसैनिक आणि सामान्य मुंबईकरांपर्यंत पोहचण्याचा निर्धार केलाय. जाहीर सभा आणि जाहीर प्रचारात वेळ न दवडता शाखा-शाखांवर जाऊन लोकांशी थेट संवाद साधण्याचा नवा पॅटर्न सुरु केलाय.
6 जानेवारी-अंधेरी पूर्व, जोगेश्वरी, दिंडोशीत उद्धव ठाकरेंच्या शाखा भेटी
7 जानेवारी- दादर माहीम,धारावी, चेंबूर कुर्ला इथं उद्धव ठाकरेंच्या शाखा भेटी
8 जानेवारी- उद्धव ठाकरेंच्या वर्सोवा, कलिना, गोरेगावमध्ये शाखा भेटी
9 जानेवारी- उद्धव आणि राज ठाकरेंची नाशिकमध्ये संयुक्त सभा
10 जानेवारी- संभाजीनगरमध्ये उद्धव ठाकरेंची जाहीर सभा
11 किंवा 12 जानेवारी- शिवाजी पार्क इथं उद्धव-राज ठाकरेंची संयुक्त सभा होणार असल्याचं संजय राऊतांनी सांगितलंय.
ठाकरे बंधूंनी बदललेल्या रणनीतीवर भाजपनं टीका केलीय. मुंबईच्या सभांना गर्दी होणार नाही या भीतीपोटी ठाकरे बंधू जाहीर सभा टाळत असल्याचा टोला भाजपनं लगावलाय. ठाकरे बंधूंनी आधी 9 संयुक्त सभा घेण्याचं नियोजन केलं होतं. ती संख्या नंतर 7 पर्यंत खाली आणली होती आता तर एकच संयुक्त सभा होणार असल्याचं सांगण्यात येत असल्याचं भाजपनं म्हटलंय. गर्दी गोळा होते पण मतं मिळत नाही असा खोचक टोलाही भाजपनं लगावलाय.
राज ठाकरेंच्या सभांना लाखा-लाखांची गर्दी होते, पण ती गर्दी मतांमध्ये परावर्तीत होत नाही हे अनेक निवडणुकांमध्ये दिसून आलंय.. आता ठाकरेंनी शाखा-शाखांना भेटीचा नवा फंडा सुरु केलाय. यातून किती मतं मिळतील हे 16 जानेवारीला स्पष्ट होणार आहे. ठाकरेंच्या जाहीरसभांमुळं मुंबई आणि महाराष्ट्रात जे निवडणुकीचं वातावरण निर्माण होत होतं ते यावेळी दिसणार नाही हे मात्र खरं.