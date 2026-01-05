English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भाजपा-शिवसेनेला मात देण्यासाठी ठाकरे बंधूंचा मास्टरप्लॅन, संपूर्ण रणनितीच बदलली

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Game Plan for BMC Election: जाहीर सभा घेऊन टाळ्या मिळवण्यापेक्षा मतं मिळवण्यासाठी ठाकरे बंधूंनी गेमप्लॅन तयार केल्याची माहिती समोर आलीय.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 5, 2026, 10:21 PM IST
भाजपा-शिवसेनेला मात देण्यासाठी ठाकरे बंधूंचा मास्टरप्लॅन, संपूर्ण रणनितीच बदलली

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Game Plan for BMC Election: जाहीर सभा घेऊन विरोधकांना सळो की पळो करुन सोडणा-या ठाकरे बंधूंनी आता प्रचाराची रणनिती बदललीये. मुंबईत जाहीर सभा घेण्याऐवजी शाखा-शाखांना भेटी देण्याची रणनिती ठाकरे बंधूंनी आखलीये. जाहीर सभा घेऊन टाळ्या मिळवण्यापेक्षा मतं मिळवण्यासाठी ठाकरे बंधूंनी गेमप्लॅन तयार केल्याची माहिती समोर आलीय. तर सभांना गर्दी होणार नाही या भीतीनं ठाकरेंनी सभा गुंडाळल्याचा आरोप भाजपनं केलाय.

मुंबई महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंनी निवडणुकीच्या प्रचार रणनितीत मोठा बदल केलाय. जाहीर सभा घेऊन प्रचाराची राळ उडवून देण्याऐवजी ठाकरे बंधूंनी यावेळी शाखाभेटींद्वारे प्रत्येक शिवसैनिक मनसैनिक आणि सामान्य मुंबईकरांपर्यंत पोहचण्याचा निर्धार केलाय. जाहीर सभा आणि जाहीर प्रचारात वेळ न दवडता शाखा-शाखांवर जाऊन लोकांशी थेट संवाद साधण्याचा नवा पॅटर्न सुरु केलाय.

उद्धव ठाकरेंच्या प्रचाराचं नियोजन - 

6 जानेवारी-अंधेरी पूर्व, जोगेश्वरी, दिंडोशीत उद्धव ठाकरेंच्या शाखा भेटी
7 जानेवारी- दादर माहीम,धारावी, चेंबूर कुर्ला इथं उद्धव ठाकरेंच्या शाखा भेटी
8 जानेवारी- उद्धव ठाकरेंच्या वर्सोवा, कलिना, गोरेगावमध्ये शाखा भेटी
9 जानेवारी- उद्धव आणि राज ठाकरेंची नाशिकमध्ये संयुक्त सभा
10 जानेवारी- संभाजीनगरमध्ये उद्धव ठाकरेंची जाहीर सभा
11 किंवा 12 जानेवारी- शिवाजी पार्क इथं उद्धव-राज ठाकरेंची संयुक्त सभा होणार असल्याचं संजय राऊतांनी सांगितलंय.

ठाकरे बंधूंनी बदललेल्या रणनीतीवर भाजपनं टीका केलीय. मुंबईच्या सभांना गर्दी होणार नाही या भीतीपोटी ठाकरे बंधू जाहीर सभा टाळत असल्याचा टोला भाजपनं लगावलाय. ठाकरे बंधूंनी आधी 9 संयुक्त सभा घेण्याचं नियोजन केलं होतं. ती संख्या नंतर 7 पर्यंत खाली आणली होती आता तर एकच संयुक्त सभा होणार असल्याचं सांगण्यात येत असल्याचं भाजपनं म्हटलंय. गर्दी गोळा होते पण मतं मिळत नाही असा खोचक टोलाही भाजपनं लगावलाय.

राज ठाकरेंच्या सभांना लाखा-लाखांची गर्दी होते, पण ती गर्दी मतांमध्ये परावर्तीत होत नाही हे अनेक निवडणुकांमध्ये दिसून आलंय.. आता ठाकरेंनी शाखा-शाखांना भेटीचा नवा फंडा सुरु केलाय. यातून किती मतं मिळतील हे 16 जानेवारीला स्पष्ट होणार आहे. ठाकरेंच्या जाहीरसभांमुळं मुंबई आणि महाराष्ट्रात जे निवडणुकीचं वातावरण निर्माण होत होतं ते यावेळी दिसणार नाही हे मात्र खरं.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

