शिवरायांचा पुतळा पोलिसांनी अडवला अन्...; महाराष्ट्रातील 'या' शहरात रात्रभर तणाव; शिवप्रेमींनी पोलीस स्टेशनला पोहचून...

Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue Issue: महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासंदर्भात एक विचित्र प्रकार सांगलीमध्ये घडला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा घेऊन निघालेल्या शिवप्रेमींना अडवल्याच्या मुद्द्यावरुन सांगलीमध्ये मंगळवार-बुधवारच्या रात्रीदरम्यान काही काळ तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. शिवरायांचा पुतळा पोलिसांनीच अडवल्याने शिवप्रेमींनी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या प्रकरणानंतर परिसरामध्ये तणावपूर्ण शांतता होती. मात्र आता हा तणाव निवळल्याची माहिती समोर येत आहे. नेमकं घडलं काय हे जाणून घेऊयात...
मिळालेल्या माहितीनुसार, आष्टा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा समितीने लोकवर्गणीतून तयार केलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा सांगली शहरात पोलिसांनी अडवला. पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे रात्री तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अडवलेल्या पुतळ्यासमोरच पुतळा समितीमधील शिवप्रेमीनी जोरदार घोषणाबाजी केली. हा सदर पुतळा वाहतुकीस परवानगी नसल्याने तो अडवण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली तर रीतसर पत्रव्यवहार करूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आष्टानगरीमध्ये आम्ही नेत असल्याचे पुतळा समितीने स्पष्ट केले होते. तसेच आष्टा येथे एका खाजगी संस्थेच्या जागेमध्ये हा पुतळा ठेवला जाणार असून हा पुतळा काही दिवसानंतर उभारला जाणार असल्याचेही पुतळा समितीने सांगितले होते. पुतळा स्मारक समितीचे अध्यक्ष वैभव शिंदे यांनी या सर्व घटनेची सविस्तर माहिती दिली.
शेवटी पोलिसांनी पोलिस संरक्षणात पुतळा सुरक्षित जागेत नेण्यात आला. त्यानंतर पुतळा समितीच्या सदस्यांनी सांगली शहर पोलीस ठाणे गाठलं. पुतळा नेण्यासाठी सर्व बाबी पूर्ण करून द्याव्यात अशी मागणी करत शिवप्रेमींनी पोलीस ठाण्यात गर्दी केली होती. रात्री उशिरापर्यंत पुतळा समिती आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. अखेर यावर तडजोड करुन पुतळा पुढे मार्गस्थ झाला. दोन वर्षापुर्वी आष्टा शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा रात्रीत बसविण्याचा प्रकार घडला होता. यावेळी प्रशासनाने परवानगी घेऊन पुतळा बसविण्यास सांगितले होते.
सांगली जिल्ह्यातील आष्टा शहरात 2023 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा बसवण्यावरून वाद निर्माण झाला. शिवप्रेमींनी गनिमी काव्याने रातोरात पुतळा उभारला, पण विनापरवानगी असल्याने प्रशासनाने कलम 144 लागू केले. जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आल्यानंतर पोलीसांनी पुतळा हटवला. यामुळे आष्टा आणि जिल्ह्यात तणाव वाढला होता शिवसैनिक आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांनी निषेध केला होता.