BREAKING NEWS: अजित पवारांचं विमान बारामतीत कोसळलं; अजित पवार गंभीर जखमी

Ajit Pawar Plane Accident At Baramati: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आज बारातमीमध्ये सभा असून त्यासाठीच ते सकाळी बारामतीच्या दिशेला विमानाने निघाले होते. मात्र त्यांच्या विमानाला अपघात झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 28, 2026, 09:31 AM IST
बारामतीत झाला अपघात (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Plane Accident At Baramati: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाल्याची माहिती समोर येत आहे. यात काहीजण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीच्या दौऱ्यावर आहेत. अजित पवारांच्या चार प्रचारसभा पार पडणार आहेत. अजित पवार यांचं विमान बारामती एअरपोर्टवर लँडिंग होत होतं त्याचवेळी त्याला अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे. या अपघातामध्ये अजित पवार गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. 

मात्र या अपघातात नेमके कोण जखमी झालं हे मात्र सध्यासमोर आलेलं नाही. मनाच्या लँडिंग वेळी हा अपघात झालेला आहे. त्या ठिकाणी आता पोलिस आणि इतर कार्यकर्ते देखील पोचलेले आहेत. अजित पवारांचे सुरक्षारक्षक आणि काही अधिकारी या विमानात होते अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. मात्र विमानामध्ये नेमकं कोणकोण प्रवास करत होते याची माहिती समोर आलेली नाही. 

नेमका हा अपघात कशामुळे झाला आहे आणि कोण जखमी झालेत याची माहिती थोड्यावेळात समोर येईल असं सांगितलं जात आहे.

सविस्तर वृत्त लवकरच....

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

