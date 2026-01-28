BREAKING NEWS: अजित पवारांचं विमान बारामतीत कोसळलं; अजित पवार गंभीर जखमी

Ajit Pawar Plane Accident At Baramati: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाल्याची माहिती समोर येत आहे. यात काहीजण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामतीच्या दौऱ्यावर आहेत. अजित पवारांच्या चार प्रचारसभा पार पडणार आहेत. अजित पवार यांचं विमान बारामती एअरपोर्टवर लँडिंग होत होतं त्याचवेळी त्याला अपघात झाल्याची माहिती मिळत आहे. या अपघातामध्ये अजित पवार गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.
मात्र या अपघातात नेमके कोण जखमी झालं हे मात्र सध्यासमोर आलेलं नाही. मनाच्या लँडिंग वेळी हा अपघात झालेला आहे. त्या ठिकाणी आता पोलिस आणि इतर कार्यकर्ते देखील पोचलेले आहेत. अजित पवारांचे सुरक्षारक्षक आणि काही अधिकारी या विमानात होते अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. मात्र विमानामध्ये नेमकं कोणकोण प्रवास करत होते याची माहिती समोर आलेली नाही.
नेमका हा अपघात कशामुळे झाला आहे आणि कोण जखमी झालेत याची माहिती थोड्यावेळात समोर येईल असं सांगितलं जात आहे.
सविस्तर वृत्त लवकरच....