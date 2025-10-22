महाबळेश्वरच्या वेण्णालेक परिसरात पर्यटकांची बोट अडकली! पर्यटक घाबरले

Satara Mahabaleshwar : दिवाळीच्या सुट्टी निमित्ताने महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटनस्थळ हाऊसफुल झाली आहे. महाराष्ट्रातील थंड हवेचे ठिकाण आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळ असेलल्या महाबळेश्वरमध्ये दिवाळी हंगामामुळे पर्यटकांची रेलचेल वाढली आहे. येथे फिरण्यासाठी आलेल्या पर्यटांना विचित्र अनुभव आला आहे. महाबळेश्वरच्या वेण्णालेक परिसरात पर्यटकांची बोट अडकली. यामुळ पर्यटक भयभित झाले.
वेण्णालेक परिसरात पर्यटक नौकाविहार करत असताना बोट झाडाच्या फांद्यांमध्ये अडकली. यावेळी पाहणीसाठी आलेल्या मुख्याधिकाऱ्यांना ही बाब समजताच त्यांनी त्या दिशेने धाव घेतली. वेण्णालेक येथे एक दांपत्य, दोन कुटुंब पॅडल बोटमधून नौकाविहाराचा आनंद घेत होते. जोरदार वाऱ्यामुळे या दोन्ही पॅडल बोट वेण्णा तलावाच्या एका बाजूला असलेल्या जुन्या स्मशानभूमी परिसरातील झाडांच्या फांद्यांमध्ये अडकल्याने पर्यटक काहीशे घाबरले. प्रयत्न करूनही बोटी बाहेर येत नव्हत्या.
दरम्यान वेण्णालेक येथे नव्याने तरंगत्या जेट्टीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी स्वतः रेस्क्यू बोट चालवत बचावकार्यात सहभाग घेतला. यावेळी पालिकेचे मुख्याधिकारी योगेश पाटील,लिपिक आबाजी ढोबळे, सचिन दीक्षित, फारूख महाबळे, रमेश आखाडे यांनी सहभाग यांनी प्रयत्न करून या अडलेल्या पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढले आहे त्यामुळे त्यांचे कौतुक होत आहे.
अत्याधुनिक हाऊस बोट प्रकल्पाचं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आलंय. रत्नागिरीतीच दाभोळ खाडी सुवर्णदुर्ग शिपिंगच्या माध्यमातून हा प्रकल्प सुरू करण्यात आलाय..ही हाऊस बोट 8 रुम असलेली महाराष्ट्रातील पहिली हाऊस बोट आहे.. यामुळे पर्यटकांना कांदळवन जवळून पाहता येणार आहे.
FAQ
1 दिवाळी हंगामात महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांवर काय परिस्थिती आहे?
दिवाळीच्या सुट्टी निमित्ताने महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटनस्थळे हाऊसफुल झाली आहेत. विशेषतः थंड हवेच्या ठिकाणी आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळ असलेल्या महाबळेश्वरमध्ये पर्यटकांची रेलचेल वाढली आहे.
2 महाबळेश्वरमध्ये पर्यटकांना कोणता विचित्र अनुभव आला?
महाबळेश्वरच्या वेण्णालेक परिसरात पर्यटकांची बोट झाडाच्या फांद्यांमध्ये अडकली, यामुळे पर्यटक भयभीत झाले. जोरदार वाऱ्यामुळे हे घडले.
3 वेण्णालेक येथे बोट अडकण्याची घटना कशी घडली?
वेण्णालेक येथे एक दांपत्य आणि दोन कुटुंबे पॅडल बोटमधून नौकाविहाराचा आनंद घेत होते. जोरदार वाऱ्यामुळे या दोन्ही पॅडल बोटी वेण्णा तलावाच्या एका बाजूला असलेल्या जुन्या स्मशानभूमी परिसरातील झाडांच्या फांद्यांमध्ये अडकल्या. प्रयत्न करूनही बोटी बाहेर येत नव्हत्या, यामुळे पर्यटक घाबरले.