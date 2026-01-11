English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'अजित पवारांनी युती धर्म पाळला नाही', CM फडणवीसांचा थेट आरोप; म्हणाले, 'त्यांनी ज्या प्रकारची...'

Exclusive CM Devendra Fadnavis Slams Ajit Pawar: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवरच निशाणा साधला आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 11, 2026, 12:20 PM IST
'अजित पवारांनी युती धर्म पाळला नाही', CM फडणवीसांचा थेट आरोप; म्हणाले, 'त्यांनी ज्या प्रकारची...'
मुलाखतीमध्ये फडणवीसांनी केली टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

Exclusive CM Devendra Fadnavis Slams Ajit Pawar: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करताना, "अजित पवारांनी युती धर्म पाळलेला नाही," असं म्हटलं आहे. 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमामध्ये 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पिंपरी-चिंडवड आणि पुण्यातील राजकारणाबद्दल भाष्य करताना अजित पवारांना लक्ष्य केलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका प्रश्न काय होता?

"युती, आघाड्यांवरुन टीका होते भाजपावर. नगरपरिषदांमध्ये पण तुम्ही मित्रपक्षांविरोधात लढलात. आताही काही ठिकाणी मित्रपक्षांविरोधात लढत आहात. पक्ष हा ब्रॅण्ड म्हणून वापरला जातो. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवार थेट भाजपाला भ्रष्ट्चारी ठरवतात. तुम्ही म्हणता स्थानिक निवडणुका पण जेव्हा ट्रीपल इंजिन म्हणता तेव्हा थेट पक्षावर आरोप होतो ना?" असा सवाल फडणवीस यांना विचारण्यात आला. या प्रश्ना उत्तर देताना फडणवीस यांनी आधीपासूनच आम्ही या दोन्ही ठिकाणी एकत्र लढणार नाही असं ठरल्याचं सांगितलं. मात्र अजित पवारांनी भाजपावर टीका करण्यास सुरुवात केल्याचं नमूद केलं. हे सारं सांगताना फडणवीसांनी जागावाटपामध्ये काय फिस्कटलं हे सुद्धा इतर शहरांचं उदाहरण देत सांगितलं.

नक्की वाचा >> शिंदेंना लागलीये जुन्या बॉसची 'ही' सवय! ठाकरेंचा संदर्भ देत फडणवीसांचा सणसणीत टोला; 'मी सांगितलं ना प्रत्येक..'

पुणे, पिंपरी चिंडवडमध्ये नेमकं झालं काय?

"आम्ही निवडणुकीआधी हा निर्णय केलेला जिथे शक्य असेल तिथे युती करु. स्टॅटर्जिकली काही ठिकाणी युती न करणं बरोबर ठरेल. तिथे मैत्रीपूर्ण लढत करु. उदाहरण द्यायचं झालं तर कल्याण-डोंबिवलीमध्ये आमची स्थिती उत्तम असताना आम्ही आमच्या जोरावर निवडून लढू शकलो असतो. लढाई आमच्यात आणि शिवसेनेत झाली असती. तरीही आम्ही तिथे निर्णय घेतला. या शहराचं नेचर पाहता आम्ही एकत्र आलं पाहिजे. आम्ही 56 जागा घेतल्या त्यांना 65 जागा दिल्या. जळगावसारखं शहर जिथे मागच्या वेळी आमचे 57 नगरसेवक निवडून आलेले. विधानसभेत दीड लाखांची आघाडी होती. तरी आम्ही शिवसेनेला सोबत घेतलं. 23 जागा त्यांना दिल्या. त्यामुळे आम्हाला 57 जागा जिंकून 47 जागाच आम्हाला मिळाल्या. तरी आम्ही त्या घेतल्या. असं करत असताना पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये आम्ही आधीच जाहीर केलेले की इथे वेगवेगळं लढू," असं फडणवीस म्हणाले.

नक्की वाचा >> 'आधी भाजपामध्ये एवढी शिस्त होती की...', तिकीटांसाठी कार्यकर्त्यांनी घातलेल्या राड्यावर फडणवीस थेट बोलले

...म्हणून या दोन महानगरपालिकांमध्ये युती केली नाही

पुणे, पिंपरी-चिंचवडचं प्लॅनिंग काय होतं याबद्दल फडणवीसांनी सविस्तर माहिती दिली. "पुणे, पिंपरी-चिंडवड येथे दोनच प्रमुख पक्ष आहेत, भाजपा आणि राष्ट्रवादी! बाकी पक्ष इथे छोटे आहेत. आम्ही युती केली तर दोघांच्याही कार्यकर्त्यांना जागा मिळणार नाही. तिथे उबाठा आणि शरद पवारांचा पक्ष आमच्याच उमेदवारांना उमेदवारी देतील. त्यातून एकप्रकारे त्यांना आयते लोक मिळतील. म्हणून या दोन महानगरपालिकांमध्ये युती केली नाही तर सत्ता पक्षाची विधानसभेच्या निवडणुकीत तयार झालेली स्पेस आपल्याकडे राहील," असं ठरल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.

अजित पवारांनी युती धर्म पाळला नाही

"मैत्रीपूर्ण लढाई करु. ही विधानसभेची निवडणूक नाही. मी युतीचा धर्म पाळला. अजित पवारांनी तो पाळला नाही. अजित पवारांनी ज्या प्रकारची वक्तव्यं केली ती योग्य आहेत असं मला वाटत नाही. तरी मी त्याचा प्रतिवाद केला नाही. पहिल्या दिवसापासून मी मित्रपक्षावर टीका करणार नाही असं ठरवलं होतं. दुसरं ठरवलं होतं कुठल्याच नेत्यावर टीका करणार नाही. मुंबईत केवळ उत्तरं देतो. मुंबईबाहेर विकासाशिवाय काही बोलत नाही. मुंबईत उत्तर आणि विकास दोन्ही बोलतो. कारण उत्तरं दिली नाही तर लोकांना आपण दुर्बल वाटतो. त्यामुळे मी पाळलं आहे त्यांनी नाही पाळलं," असा आरोप फडणवीसांनी केला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026CM Devendra FadnavisDevendra Fadnaviskamlesh sutarAjit pawar

इतर बातम्या

'अजित पवारांनी युती धर्म पाळला नाही', CM फडणवीसां...

पश्चिम महाराष्ट्र