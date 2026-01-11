'अजित पवारांनी युती धर्म पाळला नाही', CM फडणवीसांचा थेट आरोप; म्हणाले, 'त्यांनी ज्या प्रकारची...'

Exclusive CM Devendra Fadnavis Slams Ajit Pawar: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करताना, "अजित पवारांनी युती धर्म पाळलेला नाही," असं म्हटलं आहे. 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमामध्ये 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पिंपरी-चिंडवड आणि पुण्यातील राजकारणाबद्दल भाष्य करताना अजित पवारांना लक्ष्य केलं.
"युती, आघाड्यांवरुन टीका होते भाजपावर. नगरपरिषदांमध्ये पण तुम्ही मित्रपक्षांविरोधात लढलात. आताही काही ठिकाणी मित्रपक्षांविरोधात लढत आहात. पक्ष हा ब्रॅण्ड म्हणून वापरला जातो. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवार थेट भाजपाला भ्रष्ट्चारी ठरवतात. तुम्ही म्हणता स्थानिक निवडणुका पण जेव्हा ट्रीपल इंजिन म्हणता तेव्हा थेट पक्षावर आरोप होतो ना?" असा सवाल फडणवीस यांना विचारण्यात आला. या प्रश्ना उत्तर देताना फडणवीस यांनी आधीपासूनच आम्ही या दोन्ही ठिकाणी एकत्र लढणार नाही असं ठरल्याचं सांगितलं. मात्र अजित पवारांनी भाजपावर टीका करण्यास सुरुवात केल्याचं नमूद केलं. हे सारं सांगताना फडणवीसांनी जागावाटपामध्ये काय फिस्कटलं हे सुद्धा इतर शहरांचं उदाहरण देत सांगितलं.
पुणे, पिंपरी-चिंचवडचं प्लॅनिंग काय होतं याबद्दल फडणवीसांनी सविस्तर माहिती दिली. "पुणे, पिंपरी-चिंडवड येथे दोनच प्रमुख पक्ष आहेत, भाजपा आणि राष्ट्रवादी! बाकी पक्ष इथे छोटे आहेत. आम्ही युती केली तर दोघांच्याही कार्यकर्त्यांना जागा मिळणार नाही. तिथे उबाठा आणि शरद पवारांचा पक्ष आमच्याच उमेदवारांना उमेदवारी देतील. त्यातून एकप्रकारे त्यांना आयते लोक मिळतील. म्हणून या दोन महानगरपालिकांमध्ये युती केली नाही तर सत्ता पक्षाची विधानसभेच्या निवडणुकीत तयार झालेली स्पेस आपल्याकडे राहील," असं ठरल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.
"मैत्रीपूर्ण लढाई करु. ही विधानसभेची निवडणूक नाही. मी युतीचा धर्म पाळला. अजित पवारांनी तो पाळला नाही. अजित पवारांनी ज्या प्रकारची वक्तव्यं केली ती योग्य आहेत असं मला वाटत नाही. तरी मी त्याचा प्रतिवाद केला नाही. पहिल्या दिवसापासून मी मित्रपक्षावर टीका करणार नाही असं ठरवलं होतं. दुसरं ठरवलं होतं कुठल्याच नेत्यावर टीका करणार नाही. मुंबईत केवळ उत्तरं देतो. मुंबईबाहेर विकासाशिवाय काही बोलत नाही. मुंबईत उत्तर आणि विकास दोन्ही बोलतो. कारण उत्तरं दिली नाही तर लोकांना आपण दुर्बल वाटतो. त्यामुळे मी पाळलं आहे त्यांनी नाही पाळलं," असा आरोप फडणवीसांनी केला.