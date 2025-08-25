प्रसिद्ध अभिनेत्याचं नवं घर! घरातूनच दिसणार जेजुरी गड; म्हणाला, 'एक दिवस बारामतीहून...'

Famous Marathi Actor New Home At Jejuri: अभिनेता देवदत्त नागे हा आजही त्याने साकारलेल्या खंडेरायाच्या भूमिकेसाठीच ओळखला जातो. महेश कोठारे यांच्या 'जय मल्हार' मालिकेतून देवदत्तला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. या मालिकेमुळे देवदत्त खंडेरायाच्या रुपात खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील घराघरात पोहोचला. देवदत्तला या कार्यक्रमामुळे अफाट प्रसिद्धी मिळाली. अभिनेता म्हणून देवदत्त खरोखर ही भूमिका जगला. नुकतीच देवदत्तने जेजुरी देवस्थानचं मुख्य मंदिर असलेल्या जेजूर गडाच्या पायथ्याशी घरासाठी जागा खरेदी केली आहे. हे स्वप्न पूर्ण होतंय ते फक्त खंडेरायाच्या आशीर्वादामुळे, असं या घरासंदर्भात बोलताना देवदत्तनं म्हटलं आहे.
"जय मल्हार चा पहिला भाग 18 मे 2014 प्रक्षेपित झाला. याचबरोबर माझा श्री खंडेरायां प्रति एक अलौकिक प्रवास सुरू झाला, मनात येईल तेव्हा श्री खंडेरायांच्या, म्हाळसा आई, बानू आईच्या दर्शनाला जायचे आणि आशिर्वाद घ्यायचे हा नियम. रात्री 11 ला पॅक अप व्हायचे आणि तिथेच सेटवर स्नान करून लगेच गाडीला स्टार्टर मारून डायरेक्ट माझी जेजुरी गाठायचो. मध्य रात्री साधारण तीन वाजण्याच्या सुमारास पोहोचायचो. मग पाच-साडेपाचपर्यंत रस्त्यावरच गाडीमध्ये बसून रहायचो. त्यानंतर श्री खंडोबाचे दर्शन आणि मग परतीचा प्रवास. श्री खंडोबाची प्रेमळ ओढ त्या दिवसांपासून अगदी आजपर्यंत तशीच आहे," असं देवदत्तनं म्हटलं आहे.
"गेली 3-4 वर्ष वाटायला लागलं होतं की तिथेच आपलं एक छोटासं घर असावं, पण माझ्यासाठी हा खूप मोठा निर्णय होता. एक दिवस बारामतीहून जेजुरीकडे जात असताना त्या पुलावरून सहज लक्ष गेलं. तिथे काही प्लॉटिंग्स होते. त्या जागेवर जाऊन बघितलं तर तिथून श्री खंडेरायांच्या जेजुरी गडाचे मनमोहक दर्शन घडले. त्या दिवशी मित्र परिवारातील एका मित्राच्या दुकानाचे ओपनींग आटोपले आणि माझा मित्र युवराज याने सुचवलेल्या एका लॉजिंगमध्ये रात्री स्टे केला. पहाटे जेव्हा जाग आली, तेव्हा सहज त्या खिडकीमधून लक्ष गेलं तर समोर साक्षात जेजुरी गड आणि श्री खंडेरायांचे अलौकिक दर्शन झालं," अशी आठवण देवदत्तनं सांगितली.
"तेपासूनच जेजुरीमध्ये मनात येईल तेव्हा आणि जमेल तेव्हा वास्तव्य कराचे पक्क केलं. आणि 'गोल्डन जेजुरी'मध्ये माझी बहीण सौ अमृता ताई आणि भाऊजी संदिप घोणे यांच्या शुभहस्ते आमच्या प्लॉट्सचे चे भूमी पुजन केले. 'गोल्डन जेजुरी'चे प्रोप्रायटर डॉ. राजेश साठे पण यावेळी उपस्थित होते. ते या उपयुक्त जागे साठी ब्रँड अँबेसिडर शोधत होते आणि त्यांनी मला त्यासाठी विनंती केली. मी सुरुवातीला प्रांजळपणे नकार दिला पण माझे जेजुरीचे जवळचे मित्र कन्हैया आणि प्रथमेश या दोघांनी, डॉ राजेश साठे एक खरंच चांगली व्यक्ती आहे आणि त्यांच्या साठी ब्रॅडिंग करण्यास सुचविले," असं देवदत्त सांगतो.
"श्री खंडेरायांच्या आशिर्वादाने माझे जेजुरीमध्ये घर होत आहे. जिथे माझे घर उभारत आहे, त्या पवित्र जागेचे ब्रॅडिंग पण मी हाताळत आहे. गेली 12 वर्ष मी न चुकता जेजुरीला श्री खंडेरायांच्या दर्शनाला येतोय. श्री खंडेरायांच्या चरणी माझी सेवा ते रुजू करून घेत आहेत. त्याचेच हे फलित आहे, असं मला वाटतंय. माझ्या जेजुरीच्या कुटुंबाचे, आप्तेष्टांचे, मित्रपरिवाराचे माझ्यावर असणारे प्रेम आणि श्री खंडेरायांची कृपा खरंच अलौकिक आहे," असं देवदत्तने शेवटी म्हटलंय.
