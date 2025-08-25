English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'अक्कल शिकवतोय... अभ्यास नसलेल्या...'; अथर्व सुदामे प्रकरणात ब्राह्मण महासंघाची उडी

Atharva Sudame Controversy Video Brahman Mahasangh Warning: अथर्वने हा व्हिडीओ डिलीट केला असला तरी आता त्याला लक्षय करण्यात आलं असून यामध्ये ब्राह्मण महासंघानेही उडी घेतलीये.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 25, 2025, 12:50 PM IST
सुदेमेवर साधला निशाणा

Atharva Sudame Controversy Video Brahman Mahasangh Warning: पुण्यातील प्रसिद्ध विनोदवीर आणि इन्स्टाग्राम स्टार अथर्व सुदामे एका वेगळ्याच वादात सापडला आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दोन धर्मांमधील सामाजिक सलोखा राखण्यासंदर्भात त्याने केलेल्या एका छोट्या रिलवरुन मोठ्या वादाला तोंड फुटलं आहे. विशेष म्हणजे या वादानंतर अथर्वने स्वत: माघार घेत हा व्हिडीओ डिलीट केला असून जाहीर माफी मागितली आहे. मात्र आता याच डिलीट केलेल्या आणि वादात सापडलेल्या रिलवरुन ब्राह्मण महासंघानेही अथर्व सुदामेला इशारा दिला आहे. खोचक शब्दांमध्ये अथर्व सुदामेवर निशाणा साधताना कमणुकीपुरता मर्यादित राहा आणि आपलं पोटभर असं ब्राह्मण महासंघाने म्हटलंय.

अथर्वने काय पोस्ट केलेलं?

वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या रीलमध्ये अथर्व सुदामे एका भाविकाच्या भूमिकेत दिसत आहे. अथर्व गणेशोत्सवासाठी गणेशाची मूर्ती खरेदी करण्याच्या उद्देशाने एका गणपती कारखान्यात पोहोचतो. त्या गणपती कारखान्यातील मूर्तीकार हा मुस्लिम असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. अथर्व सुदामे मूर्ती खरेदी करेल की नाही? असा प्रश्न त्या विक्रेत्याला पडतो. पण अथर्व सुदामे आपल्याला तुमच्याकडूनच मूर्ती घ्यायची आहे असं सांगतो. "माझे वडील सांगतात की, आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही. तसेच आपण वीट व्हावं जी वीट देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील," असा संवाद या रीलच्या शेवटी अथर्वच्या तोंडी देण्यात आला आहे. या रीलवरुन अथर्व सुदामेवर हिंदुत्वाद्यांकडून टीका होत आहे.

ब्राह्मण महासंघाने काय म्हटलंय?

अथर्व सुदामेच्या रिलसंदर्भातील वादात ब्राह्मण महासंघाने उडी घेतली आहे. ब्राह्मण महासंघाचे पदाधिकारी आनंद दवे यांनी या विषयावर बोलताना सुदामेने केवळ मोनरंजन करावं, अभ्यास नसलेल्या विषयाबद्दल बोलू नये, असं सुचवलं आहे. "अथर्व सुदामेचा एक व्हिडीओ व्हायरल झालाय. त्यामध्ये तो हिंदू-मुस्लिम ऐक्याची काहीतरी अक्कल शिकवतोय. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की तू करमणूक कर, लोकांना हसव आणि स्वत:चं पोटभर! यापेक्षा वेगळ्या काही अभ्यास नसलेल्या गोष्टीत पडू नकोस," असा सल्ला दवेंनी दिला आहे.

"दुधात टाकलेली साखर हे साखरेचं काम करतेय की विषाचं काम करतेय हे गेली 700-800 वर्ष हिंदू भोगतोय! हिंदूंनी भोगलेलं आहे. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, गणपती कसे बसवायचे? कोणाकडून घ्यायचे हा तुझा विषय नाहीये. तू त्याच्याकडे लक्ष देऊ नकोस. हिंदूंना कळतं कोणाकडून काय घ्यायचं, कसं घ्यायचं, कधी घ्यायचं. तू फक्त तुझा करमणुकीचा धंदा कर आणि तेवढ्यापुरता तुझा धंदा मर्यादित ठेव," असंही दवेंनी अथर्व सुदामेला सुनावताना म्हटलं आहे.

अथर्वने जारी केलं स्पष्टीकरणाचा व्हिडीओ

अथर्व सुदामेने वादानंतर सोशल मीडियावरुन तो व्हिडीओ हटवलं आहे. त्यानंतर त्याने सोशल मीडिया स्टोरीमध्ये एक नवा व्हिडीओ अपलोड करत आपली भूमिका मांडली आहे. ज्यामध्ये त्याने चाहत्यांची माफी मागितली आहे. आपला कुणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता.

तसेच मराठी कॉन्टेट क्रिएटरमध्ये आपणच सर्वांपेक्षा जास्त संस्कृती आणि सणांवर रिल्स केल्याचं त्याने यामध्ये म्हटलं आहे. दुपारीच आपण हा व्हिडीओ डिलीट केल्याचं त्याने व्हिडीओत सांगितलं आहे.

FAQ

अथर्व सुदामे कोणत्या वादात सापडला आहे?
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अथर्वने दोन धर्मांमधील सामाजिक सलोखा दर्शवणारी एक रील बनवली होती, ज्यावरून हिंदुत्ववादी गटांनी आणि ब्राह्मण महासंघाने टीका केली, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला.

अथर्वच्या वादग्रस्त रीलमध्ये काय होते?
रीलमध्ये अथर्व एका गणेशमूर्ती कारखान्यात मूर्ती खरेदीसाठी जातो, जिथे मूर्तीकार मुस्लिम आहे. अथर्व मूर्ती खरेदी करायची इच्छा व्यक्त करतो आणि म्हणतो, "आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही, तसेच वीट व्हावं जी देवळातही लावली जाते आणि मशिदीतही." या संवादामुळे वाद निर्माण झाला.

ब्राह्मण महासंघाने अथर्व सुदामेवर काय टीका केली?
ब्राह्मण महासंघाचे पदाधिकारी आनंद दवे यांनी अथर्वला फक्त मनोरंजनावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी म्हटले की, अथर्वने हिंदू-मुस्लिम ऐक्य किंवा गणपती खरेदी यासारख्या विषयांवर बोलू नये, कारण हिंदूंना काय आणि कोणाकडून घ्यायचे हे माहीत आहे. त्यांनी अथर्वला "केवळ करमणूक कर आणि स्वतःचे पोटभर" असा खोचक सल्ला दिला.

