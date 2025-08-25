'अक्कल शिकवतोय... अभ्यास नसलेल्या...'; अथर्व सुदामे प्रकरणात ब्राह्मण महासंघाची उडी

Atharva Sudame Controversy Video Brahman Mahasangh Warning: पुण्यातील प्रसिद्ध विनोदवीर आणि इन्स्टाग्राम स्टार अथर्व सुदामे एका वेगळ्याच वादात सापडला आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दोन धर्मांमधील सामाजिक सलोखा राखण्यासंदर्भात त्याने केलेल्या एका छोट्या रिलवरुन मोठ्या वादाला तोंड फुटलं आहे. विशेष म्हणजे या वादानंतर अथर्वने स्वत: माघार घेत हा व्हिडीओ डिलीट केला असून जाहीर माफी मागितली आहे. मात्र आता याच डिलीट केलेल्या आणि वादात सापडलेल्या रिलवरुन ब्राह्मण महासंघानेही अथर्व सुदामेला इशारा दिला आहे. खोचक शब्दांमध्ये अथर्व सुदामेवर निशाणा साधताना कमणुकीपुरता मर्यादित राहा आणि आपलं पोटभर असं ब्राह्मण महासंघाने म्हटलंय.
वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या रीलमध्ये अथर्व सुदामे एका भाविकाच्या भूमिकेत दिसत आहे. अथर्व गणेशोत्सवासाठी गणेशाची मूर्ती खरेदी करण्याच्या उद्देशाने एका गणपती कारखान्यात पोहोचतो. त्या गणपती कारखान्यातील मूर्तीकार हा मुस्लिम असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. अथर्व सुदामे मूर्ती खरेदी करेल की नाही? असा प्रश्न त्या विक्रेत्याला पडतो. पण अथर्व सुदामे आपल्याला तुमच्याकडूनच मूर्ती घ्यायची आहे असं सांगतो. "माझे वडील सांगतात की, आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही. तसेच आपण वीट व्हावं जी वीट देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील," असा संवाद या रीलच्या शेवटी अथर्वच्या तोंडी देण्यात आला आहे. या रीलवरुन अथर्व सुदामेवर हिंदुत्वाद्यांकडून टीका होत आहे.
अथर्व सुदामेच्या रिलसंदर्भातील वादात ब्राह्मण महासंघाने उडी घेतली आहे. ब्राह्मण महासंघाचे पदाधिकारी आनंद दवे यांनी या विषयावर बोलताना सुदामेने केवळ मोनरंजन करावं, अभ्यास नसलेल्या विषयाबद्दल बोलू नये, असं सुचवलं आहे. "अथर्व सुदामेचा एक व्हिडीओ व्हायरल झालाय. त्यामध्ये तो हिंदू-मुस्लिम ऐक्याची काहीतरी अक्कल शिकवतोय. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की तू करमणूक कर, लोकांना हसव आणि स्वत:चं पोटभर! यापेक्षा वेगळ्या काही अभ्यास नसलेल्या गोष्टीत पडू नकोस," असा सल्ला दवेंनी दिला आहे.
"दुधात टाकलेली साखर हे साखरेचं काम करतेय की विषाचं काम करतेय हे गेली 700-800 वर्ष हिंदू भोगतोय! हिंदूंनी भोगलेलं आहे. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, गणपती कसे बसवायचे? कोणाकडून घ्यायचे हा तुझा विषय नाहीये. तू त्याच्याकडे लक्ष देऊ नकोस. हिंदूंना कळतं कोणाकडून काय घ्यायचं, कसं घ्यायचं, कधी घ्यायचं. तू फक्त तुझा करमणुकीचा धंदा कर आणि तेवढ्यापुरता तुझा धंदा मर्यादित ठेव," असंही दवेंनी अथर्व सुदामेला सुनावताना म्हटलं आहे.
अथर्व सुदामेने वादानंतर सोशल मीडियावरुन तो व्हिडीओ हटवलं आहे. त्यानंतर त्याने सोशल मीडिया स्टोरीमध्ये एक नवा व्हिडीओ अपलोड करत आपली भूमिका मांडली आहे. ज्यामध्ये त्याने चाहत्यांची माफी मागितली आहे. आपला कुणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता.
तसेच मराठी कॉन्टेट क्रिएटरमध्ये आपणच सर्वांपेक्षा जास्त संस्कृती आणि सणांवर रिल्स केल्याचं त्याने यामध्ये म्हटलं आहे. दुपारीच आपण हा व्हिडीओ डिलीट केल्याचं त्याने व्हिडीओत सांगितलं आहे.
