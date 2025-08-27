'सुदामेसारख्या पोरांच्या खांद्यावरच भारताच्या..'; आव्हाडांचा 'बिनशर्त' पाठिंबा! म्हणाले, 'गांधीजींची हत्या..'

Jitendra Awhad On Atharva Sudame Controversy Video: पुण्यातील प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्युएन्सर अथर्व सुदामे सध्या गणेशोत्सवासंदर्भातील एका रिलमुळे प्रचंड चर्चेत आहे. हिंदू-मुस्लीम संकल्पनेवर आधारित व्हिडीओवर काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध केल्यानंतर अथर्वने हा व्हिडीओ डिलीट केला. मात्र यावरुन आता दोन गट पडले असून अथर्वचा विरोध करणारे आणि अथर्वचं समर्थन करणारे. आता या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांच्या पक्षाचे आमदार जिंतेंद्र आव्हाड यांनीही उडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे थेट गांधी हत्येचा उल्लेख करत आव्हाडांनी अथर्व सुदामेची बाजू घेतली आहे.
"अथर्व सुदामे या सोशल इन्फ्लुएंसरने एक व्हिडीओ प्रसारीत केला होता. या व्हिडिओमधून त्याने हिंदू - मुस्लीम एकतेचा संदेश दिला होता, जी भारताची खरी संस्कृती आहे. त्यावर काही मनुवाद्यांनी आक्षेप घेऊन अथर्व सुदामेला वैयक्तिक शिविगाळ करून धमकावण्याचा प्रयत्न केला. या समाजात दुही माजावी, अशी काहींची सुरूवातीपासून इच्छा आहे. त्यातूनच या देशात महात्मा गांधीजींची हत्या झाली होती. विचार हेच असतात; फक्त मेंदू वेगवेगळे असतात," असं आव्हाड यांनी अथर्व सुदामेने डिलीट केलेला मात्र सध्या व्हायरल झालेला वादग्रस्त व्हिडीओ शेअर करत म्हटलं आहे.
"अथर्व सुदामेच्या मागे आपण सर्वांनी उभे राहिले पाहिजे. अशा तरूण पोरांच्या खांद्यावरच भारताच्या भविष्याची भिस्त आहे. या पद्धतीने धमकावणारे अनादी काळापासून होते. अन् या धमकावणाऱ्यांशी लढणारेदेखील अनादी काळापासून आहेत. ही लढाई अशीच सुरू राहिल!" असा विश्वास आव्हाड यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी या पोस्टमध्ये, 'नथुराम विरुद्ध तुकाराम' असा हॅशटॅगही वापरलाय. पोस्टच्या शेवटी आव्हाडांनी, "अथर्व सुदामे आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है!!" अशी ओळ लिहिलेली आहे.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) August 26, 2025
दुसरीकडे आमदार रोहित पवार यांनीही अथर्व सुदामेची पाठराखण करताना एक पोस्ट लिहिली आहे. "आपल्या सर्वच संतांनी दिलेली बंधुता आणि सामाजिक एकात्मतेची शिकवण अथर्व सुदामे याच्या या रिलमधून बघायला मिळते. मला अत्यंत आवडलेलं हे रिल मी शेअर करतोय," असं म्हणत रोहित पवारांनाही सुदामेचा व्हिडीओ पोस्ट केलाय.
अथर्वच्या रीलमध्ये नेमके काय होते?
रीलमध्ये अथर्व एका भाविकाच्या भूमिकेत गणेशमूर्ती खरेदीसाठी मूर्तीकाराकडे जातो, जो मुस्लिम आहे. मूर्तीकाराला वाटते की अथर्व त्याच्याकडून मूर्ती घेणार नाही, पण अथर्व म्हणतो, “माझे वडील सांगतात, आपण साखर व्हावं जी खीर आणि शीरखुर्मा दोन्ही गोड करते; आपण वीट व्हावं जी मंदिर आणि मशिदीतही वापरली जाते.” हा संदेश हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा होता, पण काहींनी याला “सिक्युलर अजेंडा” म्हणून टीका केली.
अथर्व सुदामेवर कोणी टीका केली?
काही हिंदुत्ववादी गटांनी आणि ब्राह्मण महासंघाने अथर्ववर टीका केली. ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवे यांनी अथर्वला फक्त मनोरंजनावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्य किंवा गणपती खरेदी यासारख्या विषयांवर न बोलण्यास सांगितले. जयसिंग मोहन नावाच्या फेसबुक पेजवरही अथर्ववर पुण्याचे चुकीचे चित्रण केल्याचा आरोप झाला.
जितेंद्र आव्हाड यांनी नेमके काय म्हटले?
आव्हाड म्हणाले, “अथर्व सुदामेने हिंदू-मुस्लिम एकतेचा संदेश दिला, जी भारताची खरी संस्कृती आहे. काही मनुवाद्यांनी त्याला शिविगाळ आणि धमक्या दिल्या. अशा विचारांमुळे गांधीजींची हत्या झाली. अथर्वसारख्या तरुणांच्या खांद्यावर भारताचे भविष्य आहे. अथर्व सुदामे आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है!”