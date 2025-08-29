'डॅनी भाऊने धर्मांध लोकांचं...', अर्थव सुदामेला 'बिनशर्त' पाठिंबा देणाऱ्या Danny Pandit चं Reel Viral; चाहते फिदा

Danny Pandit Reel Atharva Sudame Connection: असं म्हटलं जातं की मराठी माणूस एकमेकांचे पाय खेचण्यात पुढे असतो. मात्र मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये चर्चेचा विषय ठरत असलेला सोशल मीडिया स्टार अर्थव सुदामेबाबत उलट घडलं आहे. अर्थव प्रमाणेच पुण्याचाच असलेल्या डॅनी पंडितने ज्या विषयावरुन अर्थवला हिंदुत्ववाद्यांनी टार्गेट केलं त्याच विषयाला हात घातला आहे. डॅनीने याच विषयावर तयार केलेलं रिल पाहून अनेकांनी डॅनीने केवळ अर्थवला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी या विषयावर रिल करण्याची हिंमत केल्याचं म्हटलं आहे. डॅनीचं नवं रिल पाहून तो अथर्वच्या पाठिशी उभा राहिल्याचा दावा चाहत्यांनी केला असून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला जातोय.
डॅनी पंडितने गुरुवारी पोस्ट केलेल्या रीलवर 'आगमन' असं लिहिलेलं आहे. या रीलमध्ये डॅनीसहीत त्याचे सर्व मित्र-मैत्रिणी गणरायाची आरती करताना दिसतात. आरती संपतानाच घराच्या दारातून एक बुरखा घातलेली माहिला डोकावते आणि आरती करताना डॅनीजवळ उभ्या असलेल्या चिमुकलीला 'झोया इधर आ,' म्हणत बोलावून घेते. चिमुकली घराबाहेर गेल्यावर डॅनीच्या चेहऱ्यावर गंभीर भाव दिसतो. तो सर्वांना आरती देत असतानाच ही चिमुकली झालेलं ताट घेऊन घरात हसत प्रवेश करते. ती डॅनीजवळ येऊन थांबते तेव्हा तो गुडघ्यावर बसून मुलीच्या हातातील ताटावरील झाकण काढतो तर त्याखाली उकडीचे मोदक असतात.
हे मोदक पाहून डॅनी चिमुकलीला, 'तू बनवलेस का?' असा सवाल करतो. त्यावर ती मुलगी, 'नाही, अम्मीने' असं उत्तर देते. सर्वजण हसतच एक एक मोदक घेतात. बाप्पाच्या पाया पडून प्रसाद सेवन करतात, असं रीलमध्ये दाखवण्यात आलं आहे. डॅनीने थेट कोणताही उपदेश न करता केवळ अभिनय आणि कथेच्या जोरावर काय तो संदेश पोचवल्याचं चाहत्यांनी म्हटलं आहे. त्याच्या या पोस्टवर अनेकांनी एका भावासाठी म्हणजेच अर्थवसाठी दुसरा भाऊ म्हणजे डॅनी खंबरीपणे उभा राहिला असं अनेकांनी म्हटलं आहे.
रॉकी पाटीलने 'एका भावासाठी दुसरा भाऊ उभा राहिला! ज्याला समजायचं तो समजून गेलाय,' अशी कमेंट केली आहे. तर पटेल अझर नावाच्या व्यक्तीने, "डॅनी तुला सलाम आहे. आज जे लोक राजकारणासाठी जातीवाद करत आहे त्यांच्या तोंडावर तू सणसणीत चपकार लगावली आहे. डॅनी तुझ्यासारखे कलाकार पाहिजेत. मी एक पुणेकर आणि तुझा फॉलोअर असल्याचा अभिमान वाटतो," असं म्हटलंय. तर धनंजय चौधरी या इन्फ्युएन्सरने, 'डॅनी पंडीत आणि अर्थव सुदामे आमची पिढी तुमच्यासारख्या कलाकारांचं कायम कौतुक करत राहील' असं म्हटलं आहे. "एकाच नजरेतून सर्व गोष्टी पाहणाऱ्या आंधळ्या लोकांना सणसणीत उत्तर दिले आहेस. अथर्व मित्रासाठी डॅनी भाई मदतीला येणार नाही तर कोण येणार," असं सुशांत बुऱ्हाणपुरे या फॉलोअरने म्हटलं आहे.
सुरज कांबळे या फॉलोअरनेही, "भावाला सपोर्ट करण्यासाठी शोधून लाईक अँड कमेंट करायला आलोय जसही कळलं की डॅनी भाऊ दुसऱ्या भावासाठी स्टँड घेतोय मी पण भावाच्या सपोर्टसाठी हाजिर.... दुःख अडवायला उंबऱ्या सारखा मित्र वणव्या मध्ये गारव्या सारखा सिद्ध करून दाखवलात भावांनो. आणि एकतेचे बीज जे पेरताय ना द्वेषाच्या साम्राज्यात त्याला तर सदैव मानाचा मुजरा," अशी कमेंट केलीय.
श्रेयस चिखले याने तर एक वेगळी पोस्ट लिहित डॅनीचं कौतुक केलं आहे. "2014 पासून या देशात धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनी द्वेषाची बीजे रोवली. पण तो द्वेष इतका टोकाचा होत गेला की लोकांना आता त्याचा वीट येऊ लागला आहे. लोकांच्या विचारांचं प्रतिबिंब कला असते. आणि कलेच्या माध्यमातून आता लोकं व्यक्त होऊ लागले आहेत. पुन्हा प्रेमाकडे वळले आहेत. द्वेषाला प्रेमच जिंकू शकतं. प्रेम हाच जगाचा अंतिम पर्याय आहे. समाज निकोप ठेवायचा असेल तर प्रेमाला पर्याय नाही! अथर्व सुदामेच्या अनुभवानंतर पुन्हा तसाच कंटेन्ट बनवणं मोठ्या आव्हानाचं काम होतं. डॅनी भाऊने धर्मांध लोकांचं हे आव्हान स्वीकारले आहे," असं श्रेयसने म्हटलंय.
डॅनीच्या या पोस्टवर कमेंट्सचा पाऊस पडला असून त्याने खरोखरच एवढ्या उत्तम पद्धतीने आपलं मत मांडल्याबद्दल त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होताना दिसतोय.
डॅनी पंडित आणि अथर्व सुदामे यांच्या रीलचा वाद नेमका काय आहे?
अथर्व सुदामे याने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश देणारी एक रील पोस्ट केली होती, ज्यावरून काही हिंदुत्ववादी गटांनी त्याला टीकेचं लक्ष्य बनवलं. त्यानंतर डॅनी पंडितनेही याच थीमवर एक रील बनवली, ज्यामुळे त्याला अथर्वचा समर्थक म्हणून पाहिलं जात आहे. डॅनीच्या रीलला चाहत्यांकडून कौतुक मिळत आहे.
अथर्व सुदामेच्या रीलमुळे कोणता वाद निर्माण झाला होता?
अथर्वने गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने एक रील बनवली होती, ज्यामध्ये तो एका मुस्लिम मूर्तीकाराकडून गणेशमूर्ती खरेदी करताना दिसतो. त्यात त्याने हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश दिला होता. मात्र, काही गटांनी याला “सेक्युलर अजेंडा” म्हणत टीका केली, ज्यामुळे अथर्वला रील डिलीट करावी लागली आणि माफी मागावी लागली.
डॅनी पंडितने अथर्वला कशाप्रकारे पाठिंबा दर्शवला?
डॅनीने थेट अथर्वचं नाव न घेता त्याच थीमवर (हिंदू-मुस्लिम ऐक्य) एक रील बनवली. यामुळे चाहत्यांना वाटतं की डॅनीने अथर्वच्या समर्थनार्थ ही रील बनवली. त्याच्या रीलला मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे हे समर्थन अधिक स्पष्ट झालं आहे.