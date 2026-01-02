English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

₹83270000000 ची मालकीण झाली 'ती' Dentist; असं काय काम करते? स्टेजजवर थेट पवारांच्या बाजूला

Dentist To 8327 Crore Owner: ती पूर्वी दातांची डॉक्टर होती आणि आज देशातील सर्वात श्रीमंत महिलांपैकी ती एक आहे, असं सांगितल्यास तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण हे खरं आहे. आज हीच महिला 5700 हून अधिक गावांमध्ये शिक्षण पोहोचवतेय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 2, 2026, 02:24 PM IST
₹83270000000 ची मालकीण झाली 'ती' Dentist; असं काय काम करते? स्टेजजवर थेट पवारांच्या बाजूला
ही महिला आहे तरी कोण?

Dentist To 8327 Crore Owner: बारामतीमधील विद्या प्रतिष्ठानच्या 'शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स' या संस्थेच्या उद्घाटनासाठी 28 डिसेंबर रोजी देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेले गौतम अदानी सपत्नीक बारामतीमध्ये हजर होते. गौतम अदानींच्या हस्तेच या संस्थेचं उद्घाटन करण्यात आलं. या कार्यक्रमात अदानींसोबतच त्यांची पत्नी प्रीती यांनीह लक्ष वेधून घेतलं. देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची पत्नी अशी ओखळ असलेल्या प्रीती पूर्वी काय करायच्या माहितीये का? त्यांच्यासंदर्भातील काही रंजक गोष्टी जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

5700 हून अधिक गावांमध्ये काम

जेव्हा जेव्हा बातम्यांमध्ये, सोशल मीडियावर अदानी हे अडनाव येते तेव्हा बहुतेक लोकांच्या नजरेसमोर लगेच गौतम अदानींचा चेहरा येतो. मात्र गौतम अदानींची पत्नी त्यांच्या इतकीच प्रसिद्ध आहे. त्या केवळ एका श्रीमंत व्यक्तीची पत्नी म्हणून प्रसिद्ध नाहीत तर कोट्यवधींची मालकीण आणि समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती म्हणजेच समाजसेविका म्हणून त्या ओळखल्या जातात. गौतम अदानींच्या पत्नीचं नाव प्रीती असं आहे. प्रीती अदानी यांनी व्यावसायिक जीवनातून विश्रांती घेत 1996 मध्ये अदानी फाउंडेशनची सुरूवात केली. या फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्या देशभरातील 18 राज्यांमधील 5700 हून अधिक गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, महिलांना मदत करणाऱ्या कामांबरोबरच रोजगार वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

लग्नाआधी काय काम करायच्या प्रीती अदानी?

प्रीती अदानी यांचा जन्म 29 ऑगस्ट 1965 रोजी मुंबईतील एका गुजराती कुटुंबात झाला. त्यांनी अहमदाबाद येथील सरकारी डेंटल कॉलेज आणि हॉस्पीटलमधून बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरीची (बीडीएस) पदवी प्राप्त केली. सुरुवातीला, प्रीती अदानी यांनी डेंटिस्ट म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. परंतु लग्नानंतर, त्यांनी व्यावसायिक प्रॅक्टिस सोडली आणि त्या सामाजिक कार्याकडे वळल्या. भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गौतम अदानींचा समावेश होतो. गौतम अदानींची एकूण संपत्ती सध्या सुमारे 63.1 अब्ज रुपये म्हणजे 5.2 लाख कोटी रुपये इतकी आहे.

निर्णयात पत्नीचा मोठा हात

'जीक्यू'ने दिलेल्या माहितीनुसार, आजच्या घडीला प्रीती अदानी यांची एकूण संपत्ती सुमारे 8327 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजेच एकूण संपत्तीच्या बाबतीत गौतम अदानी हे त्यांच्या पत्नीपेक्षा कितीतरी पटीने पुढे आहेत. मात्र गौतम अदानी स्वतः  असं मानतात की त्यांच्या यशात प्रीती यांचा खूप मोठा हात आहे. जेव्हा जेव्हा एखादा मोठा निर्णय घ्यायचा असतो तेव्हा प्रीती नेहमीच गौतम अदानींच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या आहेत. अनेकदा प्रीती अदानी त्यांच्या पतीला योग्य सल्ला देत आल्या आहेत. याच कारणामुळे आज हे दांपत्य केवळ एक मोठी व्यावसायिक उद्योग समूहच हाताळत नाही तर समाजासाठी आणि सामाजिक कार्यासाठी काम करताना दिसतात.

एकंदरीत, गौतम अदानी हे पैशाच्या बाबतीत देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणले जातात, तर प्रीती अदानी अगदी मनापासून कोट्यवधी लोकांचे जीवन बदलण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रात काम करत आहेत. बारामतीमधील एआय लर्निंग सेंटरसाठीही अदानींच्या संस्थेनं आर्थिक मदत केल्याचं सांगितलं जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
gautam adanibaramatiwifeAdani priti adaniSOCIAL WORK

इतर बातम्या

Dhule Municipal Corporation: महापालिका निवडणुकीत भाजपाचा मो...

महाराष्ट्र बातम्या