Marathi News
ती कार गौतमी चालवत होती? प्रकरणाला कलाटणी? कॉल रेकॉर्ड्स..; 'ती शो करतेय, आमचा माणूस मृत्यूशी..'

Gautami Patil Car Accident: "आमचा रुग्ण आयसीयूमध्ये आहे व्हेंटीलेटरवर! मात्र याची दाहकता लक्षात न घेता त्यांनी आम्हाला अंधारात ठेवलं आहे."

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 4, 2025, 10:06 AM IST
ती कार गौतमी चालवत होती? प्रकरणाला कलाटणी? कॉल रेकॉर्ड्स..; 'ती शो करतेय, आमचा माणूस मृत्यूशी..'
जखमी व्यक्तीच्या मुलीने केले गंभीर आरोप (फाइल फोटो)

Gautami Patil Car Accident: मुंबई-बंगळूरू राष्ट्रीय महामार्गावर पुण्यातील वडगाव बुद्रुक परिसरात झालेल्या अपघात प्रकरणामध्ये प्रसिद्ध डान्सर गौतमी पाटील अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गौतमीच्या मालकीच्या कारने एका रिक्षाला दिलेल्या जोरदार धडकेमध्ये रिक्षाचलक गंभीर जखमी झाला असून मृत्यूशी झुंज देत आहे. या प्रकरणामध्ये गौतमीच्या कारचालकाला अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली असली तरी जखमी चालकाच्या मुलीने काही गंभीर आरोप केले असून गौतमीच्या अडचणी वाढवणारे दावे केलेत. नेमकं घडलं काय आणि मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना कोणी भलतीच शंका येतेय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

नेमकं प्रकरण काय?

गौतमी पाटीलच्या मालकीच्या एमएच 12 डब्ल्यू झेड 6589 या कारने मंगळवारी (30 सप्टेंबर रोजी) पहाटे वडगावमध्ये एका रिक्षाला जोरदार धडक दिली. या धडकेत धायरीमधील गारमळा येथील उज्वल दीप सोसायटीत राहणारा 44 वर्षीय रिक्षाचालक सामाजी विठ्ठल मरगळे गंभीर जखमी झाला आहे. रिक्षाचालक प्रवासी घेण्यासाठी वडगाव बुद्रुक येथील हॉटेल विश्वाससमोरील सर्व्हिस रोडवर थांबले असताना, भरधाव वेगाने आलेल्या कारने त्यांच्या रिक्षाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्य या अघातप्रकरणी रिक्षाचालक सामाजी मरगळे यांचे मित्र युवराज ज्ञानोबा साळवे (वय 32) यांनी सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यात चारचाकी चालकाविरुद्ध फिर्याद दिली आहे. सिंहगड रोड पोलिसांनी कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करत एकाला अटक केली. मात्र पोलीस कारवाईवर जखमी मरगळे यांच्या कन्येला भलतीच शंका वाटत असून तिने तसं प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बोलून दाखवलं आहे. 

गौतमी पाटीलच्या कॉलचा सीडीआर

"कोणतेही समाधानकारक उत्तर आम्हाला पोलिसांनी दिलेलं नाही. त्याव्यतिरिक्त अशा बऱ्याच चुका झालेल्या आहेत. याविरोधात आम्ही न्याय मागत आहोत. त्यांनी पहिली चूक ही केली की पंचनामा न होता गौतमी पाटीलची गाडी त्या जागेवरुन कशी हलवली? कोणी हलवली ती गाडी? टोईंग करुन ती गाडी कोण घेऊन गेलं? आमच्या फिर्यादीही बदलले आहेत. त्यांचे जबाबही बदलले गेले आहेत. ते कोणी बदलले? कोणाच्या दबावाखाली बदलले? त्यांनी आरोपीची ओळख पटवली तेव्हा आमचं तिथे कोणीच नव्हतं. आम्हाला आरोपी दाखवलेला नाही. आम्हाला सीसीटीव्ही मिळालेलं नाही. आम्ही गौतमी पाटीलच्या कॉलचा सीडीआर मागवला होता. तिच्या चालकाच्या मोबाईलचा सीडीआर मागावला होता. लोकेशन, गाडी भोरपासून निघाली तेव्हापासून ठिकठिकाणी असलेले सीसीटीव्ही फुटेज ज्यात त्यांनी पकडलेला चालक आणि गौतमी पाटील दिसेल ते द्यावं असं निवेदन केलं होतं पोलीस निरिक्षकांना. मात्र त्यांनी आम्हाला समाधानकारक उत्तर दिलेलं नाही," असं जखमी रिक्षाचालकाच्या मुलीने म्हटलं आहे.

नक्की पाहा हा Video: 'गौतमी पाटीलला उचलायचंय की नाही?' चंद्रकांत पाटलांचा सवाल; फोन कॉलचा Video Viral

सगळा प्रकार दाबला जातोय?

"आमचा रुग्ण आयसीयूमध्ये आहे व्हेंटीलेटरवर! मात्र याची दाहकता लक्षात न घेता त्यांनी आम्हाला अंधारात ठेवलं आहे. त्यांनी आम्हाला गुंतवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? गौतमी पाटील सेलिब्रिटी असल्याने हा सगळा प्रकार दाबला जातोय का? सामान्य माणूस असल्याने आम्ही सांगितलेल्या सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवायचा का? मी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागतेय. आम्ही आजपर्यंत प्रशासनावर विश्वास ठेवला आहे. पण त्या विश्वासाचं फळ बघाताय. आम्हाला एकच सीसीटीव्ही फुटेज दिलेला आहे तो पेट्रोल पंपवरचा असून त्यामध्ये गाडी अगदी अस्पष्ट दिसतेय. त्यात चालकपण दिसत नाहीये," असंही मरगळे यांच्या कन्येनं म्हटलंय.

...अन् सगळं बिंग फुटलं

"माझा दाट संशय आहे की पोलिसांनी जो चालक थांबवला आहे तो वेगळा आहे आणि जो मूळ ड्रायव्हर वेगळा आहे. आमचे फिर्यादीदार बदलले आहे. पहाटे अपघात झाला तेव्हा आधी आम्ही गाडीचा नंबरच बघितला नाही असं इतर रिक्षाचालकांना सांगितलं. मग तो नंबर कसा पाहिला नाही पोलिसांनी? रिक्षाचालकांनाही या सगळ्या सामान्य गोष्टी माहिती आहे. त्या गाडीची नंबर प्लेट आमच्याच रिक्षाच्या मागील बाजूस मिळाल्याने सगळं बिंग फुटलेलं आहे," अशी माहिती जखमी रिक्षाचालकाच्या मुलीने दिली.

तिचे शो सुरु आणि आमचा माणूस मृत्यूशी झुंजतोय

"त्यावेळी गौतमी पाटील गाडीत होती. तिलाच समोर आणा. तिच्यावरही कारवाई केली गेली पाहिजे. आम्ही प्रशासनाला विचारतोय की तुम्ही गाडीच्या मालकीणाला का आणत नाहीये? ते एकच उत्तर देत आहेत. आम्ही तिला दोनदा नोटीस दिली आहे. नोटीस दिल्यानंतरही ती येत नाहीये म्हणजे प्रशासन एवढं कमकुवत आहे का ते तिच्यावर दबाव टाकू शकत नाही? की आमचा माणूस सामान्य व्यक्ती असल्याने त्यांना दबाव टाकायचा नाहीये? आज तिचे शो होत आहेत. आमचा माणूस मृत्यूशी झुंजतोय त्याच्या जीवाची काही किंमत नाही का? प्रशासनावर राजकीय किंवा काही वैयक्तिक दबाव आहे का?" असा सवाल या तरुणीने उपस्थित केला आहे.

गौतमी पाटील घाबरलीये का?

"आम्ही तुम्हाला न्याय देऊ शकत नाही असं प्रशासनाने थेट सांगावं. गौतमी पाटीलचं व्यक्तीमत्व पाहता त्या सहानुभूती दाखवण्यासाठी तरी आमच्यापर्यंत येतील असं आम्हाला वाटलं होतं. पण तिने कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न केलेले नाहीत. याचा अर्थ ती घाबरलीये का? ती कोणाची तरी पाठराखण करत आहेत का? यामागे खरा सूत्रधार कोणी वेगळा आहे का? अशी मला शंका आहे" असंही मरगळे यांच्या मुलीनं म्हटलंय.

