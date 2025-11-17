मुंबई-पुणे प्रवास आता टेन्शन फ्री, वाहतूक कोंडी फुटणार; मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Mumbai- Pune Expressway Update: मुंबई-पुणे हे दोन जिल्ह्यातील वाहतुकीत वाढ होत आहे. कामाच्या निमित्ताने किंवा पर्यटनाच्या निमित्ताने दररोज हजारो नागरिक मुंबई-पुणे प्रवास करतात. सध्या या प्रवासासाठी दोन महामार्ग आहे. एक जुना मुंबई-पुणे महामार्ग व एक नवीन महामार्ग ज्याला यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग म्हणूनही ओळखले जाते. मात्र तरीही या दोन्ही महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. ही कोंडी सोडवण्यासाठी प्रशासनाने एका प्रकल्पाची घोषणा केली आहे.
वाहनांची कोंडी कमी करण्यासाठी आणि वाढत्या वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार सहा पदरी मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर, ज्याला यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग म्हणूनही ओळखले जाते, त्यात आणखी चार पदरी मार्ग जोडण्याची योजना आखत आहे.
95 किलोमीटर लांबीच्या या द्रुतगती मार्गावर चार पदरी मार्ग जोडण्यासाठी अंदाजे 14,260 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याची अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली आहे. सरकारने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर आणि निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर 2030पर्यंत एक्स्प्रेसवेमध्ये चार नवीन लेन जोडल्या जातील, असं अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
1 एप्रिल 2002 रोजी द्रुतगती महामार्गावर सध्या सहा लेन आहेत. मुंबईकडे जाणाऱ्या तीन आणि पुण्याकडे जाणाऱ्या तीन. या महामार्गावर दररोज 80,000 ते 100,000 वाहन ये-जा करतात. परंतु, आठवड्याच्या शेवटी किंवा सुट्टीच्या दिवशी ही वाहतूक अधिक वाढते. 2020 मध्ये, द्रुतगती महामार्गावरील 190 वर्षे जुना अमृतांजन पूल वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पाडण्यात आला. परंतु वाहनचालकांची तक्रार कायम आहे. विशेषतः जुन्या मुंबई-पुणे महामार्ग किंवा राष्ट्रीय महामार्ग-४ ला जोडणाऱ्या भागात अधिक वाहतूक कोंडी होते.
आडोशी बोगद्यापासून ते खंडाळा एक्झिटपर्यंतचा हा मार्ग सहा लेनचा आहे. पण पुढे जाऊन तो 10 लेनमध्ये मोडतो. एक्सप्रेस वेच्या सहा लेन आणि जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाच्या चार लेन, असा 10 लेनचा वापर वाहतुकीसाठी होतो. शुक्रवारी संध्याकाळीही या मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होते, अनेक वाहनचालकांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत म्हटले की त्यांना दोन्ही शहरांमधील अंतर कापण्यासाठी आठ तास लागले.
2020 च्या दशकाच्या सुरुवातीला एमएसआरडीसीने एक्सप्रेसवेची वाहन क्षमता सहा वरून आठ लेनपर्यंत वाढवण्याची योजना आखली होती. मात्र आता, प्रस्ताव 10 लेनपर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एक्सप्रेसवेला चार लेन जोडण्यासाठी अंदाजे 14,260 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चापैकी राज्य सरकार 40% योगदान देण्याची शक्यता आहे तर उर्वरित रक्कम निविदा देणाऱ्या पायाभूत सुविधा कंपनीकडून घेतली जाण्याची शक्यता आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने मान्यता दिल्यानंतर एक्सप्रेसवेवरील टोल वसुलीचा कालावधी 30 एप्रिल 2045 नंतर वाढवला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
