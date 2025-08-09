पुण्यातील ट्रम्प टॉवरमध्ये एक फ्लॅटची किंमत किती? मुंबईतील सर्वात श्रीमंत एरियातील महागड्या फ्लॅटच्या किंमतीशी बराबरी

Donald Trump Net Worth: अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या टॅरीफ वाढीमुळे चांगलेच चर्तेच आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरीफ वाढीच्या घोषमुळे जगभराच्या अर्थव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादण्यात आला आहे. अशातच आता डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारतातील मालमत्ता चर्चेत आली आहे. पुण्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यानावावर मोठी मालमत्ता आहे. भारतात 4 ट्रम्प टॉवर आहेत.
फक्त अमेरिकेतच नाही तर जगातील विविध देशांमध्ये ट्रम्प यांची मालमत्ता आहे. भारतातही ट्रम्प यांच्यानावर आलिशान बंगल्यापासून टॉवर्सपर्यंत सर्व काही आहे. महाराष्ट्रात डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी प्रॉपर्टी आहे. मुंबई, पुण्यात भव्य ट्रम्प टॉवर आहेत. जाणून घेऊया ट्रम्प यांची भारतात कुठे कुठे संपत्ती आहे. सध्या भारतात मुंबई, पुणे, गुरुग्राम आणि कोलकाता येथे चार ट्रम्प टॉवर आहेत. भविष्यात अमेरिकेपेक्षा भारतात जास्त ट्रम्प टॉवर असतील अशी देखील चर्चा रंगली आहे.
भारतात अनेक नवीन प्रकल्पांमध्ये ट्रम्प गुंतवणूक करणार आहेत. नोएडा, हैदराबाद, बेंगळुरू आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अनेक टॉवर, कार्यालयीन इमारती, व्हिला तसेच गोल्फ कोर्स यांचा समावेश आहे. 2014 मध्ये मुंबईत ट्रम्प टॉवरचे लाँचिंग झाले. यावेळी ट्रम्प यांनी मोठी गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली होती अशी माहिती ट्रिप ऑर्गनायझेशनचे भारतातील भागीदार ट्रिबेका डेव्हलपर्सचे संस्थापक कल्पेश मेहता यांनी दिली.
सध्या भारतात चार ट्रम्प टॉवर आहेत. 30 लाख स्क्वेअर फूटाच्या या टॉवरमध्ये 800 आलिशान निवासी सदनिका आहेत. त्यांची किंमत 6 कोटी ते 25 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. या चार प्रकल्पांची एकूण अंदाजे किंमत अंदाजे 7,500 कोटी रुपये आहे. महाराष्ट्रातील पुणे शहरात एक ट्रम्प टॉवर आहे. तेथेही एक नवीन कॉम्पलेक्स बांधले जाणार आहे. यात निवासी टॉवरसह, ऑफिस स्पेस, असणार आहेत. याशिवाय नोएडा, हैदराबाद आणि बेंगळुरूमध्ये ट्रम्प ब्रँडेड गोल्फ कोर्स आणि व्हिला बांधण्याची योजना आहे.
पुण्याच्या कल्याणी नगर परिसरात दोन 23 मजली टॉवर्स आहेत. ज्यात 46 एक-मजली निवासस्थाने आहेत. 5 बीएचके अपार्टमेंट आहेत. पुण्यातील या ट्रम्प टॉवरमध्ये एका फ्लॅटची किंमत 15 ते 25 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
FAQ
उत्तर: डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारतात मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, आणि कोलकाता येथे मालमत्ता आहे. सध्या या चार शहरांमध्ये ट्रम्प टॉवर्स आहेत.
उत्तर: भारतात सध्या चार ट्रम्प टॉवर्स आहेत, ज्यांची एकूण अंदाजे किंमत 7,500 कोटी रुपये आहे. या टॉवर्समध्ये 30 लाख चौरस फूट क्षेत्रफळ असून, त्यात 800 आलिशान निवासी सदनिका आहेत.
उत्तर: पुण्याच्या कल्याणी नगर परिसरात दोन 23 मजली ट्रम्प टॉवर्स आहेत. प्रत्येक टॉवरमध्ये 46 एक-मजली 5.5 बीएचके अपार्टमेंट्स आहेत. या अपार्टमेंट्सची किंमत 15 ते 25 कोटी रुपये आहे.
उत्तर: भारतातील ट्रम्प टॉवर्समधील अपार्टमेंट्सची किंमत 6 कोटी ते 25 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये 3 ते 5 बीएचके कॉन्फिगरेशनमधील आलिशान सदनिका समाविष्ट आहेत.