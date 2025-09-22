'साहिबजादा फरहानने जय शहाच्या कानाखालीच लागावली, केवळ पैशासाठी...'; ब्राह्मण महासंघाचा घणाघात

India Vs Pakistan Asia Cup 2025: भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान आशिया चषक स्पर्धेत झालेल्या रोमहर्षक सामन्यात भारताने 6 गडी राखून पारंपारिक प्रतिस्पर्ध्याला एकाच स्पर्धेत दुसऱ्यांदा पराभूत करण्याचा पराक्रम केला. या सामन्यामध्ये भारतीय गोलंदाजांनी निराशा केल्यानंतर फलंदाजांनी सर्वच कसर भरुन काढली. मात्र या सामन्यामध्ये धावा आणि विकेट्सच्या बेरीजवजाबाकीबरोबरच हायव्होल्टेज ड्रामा रंगल्याचं पाहायला मिळालं. त्यातच पाकिस्तानी फलंदाज साहिबजादा फरहानने केलेलं सेलिब्रेशन वादाचा विषय ठरत आहेत. साहिबजादा फरहानने बॅट एके 47 सारखी पकडून हवेत गोळीबार केल्याची अॅक्शन करणं हा पहलगाममधील हल्ल्यावरुन भारताला डिवचण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. यावरुन या सामन्याच्या माध्यमातून पाकिस्तानला असा मंच उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल सामना खेळण्यास तयार झालेलं भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष जय शाह आणि भारतामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारवर टीका होताना दिसतेय. या वादामध्ये आता ब्राह्मण महासंघाने उडी घेतली आहे.
भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. निर्धारित 20 षटकांमध्ये 171 धावांपर्यंत मजल मारताना पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने सर्वोच्च म्हणजेच 45 बॉलमध्ये 58 धावा केल्या. आपलं अर्धशतक पूर्ण झाल्यानंतर सोहबजादा फरहानने बॅट एखादी मशीन गन पकडावी तशी पकडून हवेत गोळीबार केल्याची कृती केली. या सेलिब्रेशनवरुन अनेकांनी साहिबजादा फरहानने मुद्दाम भारतीयांना पहलगाम हल्ल्याच्या मुद्द्यावरुन डिवचल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर झाली. अर्थात एवढं मुजोर सेलिब्रेशन केल्यानंतर साहिबजादा फरहानच्या धावांचा वेग मंदावला आणि तो काही वेळातच तंबूत परतला. मात्र त्याच्या सेलिब्रेशनने नवीन वादाला तोंड फोडलेलं असतानाच आता या वादावरुन आता ब्राह्मण महासंघाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांचे पुत्र आणि आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांच्यावर निशाणा साधलाय.
ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी साहिबजादा फरहानच्या सेलिब्रेशनवरुन संताप व्यक्त केला आहे. "जय अमित शहा यांनी देशाची माफी मागून राजीनामा द्यावा," अशी मागणी दवेंनी केली आहे. "खेळा आजून या सापांबरोबर," असा टोलाही दवेंनी लगावला आहे. "आज फरहानने अर्धशतक केल्यावर गोळीबारासारखी केलेली कृती ही भारतीयांचा अपमान तर आहेच पण केवळ पैशासाठी खेळणाऱ्या आपल्या खेळाडू, क्रिकेट मंडळ आणि खास करून जय शहाच्या कानाखालीच लागावली आहे," असं दवे म्हणाले आहेत. तसेच, "जय शहा तुम्ही राजीनामा द्या!" अशी मागणीही दवेंनी केली आहे.
साहिबजादा फरहान सेलिब्रेशनवरुन वाद सुरु असला तरी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने यासंदर्भात कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे बीसीसीआय या प्रकरणात कारवाईची मागणी करणार का? याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत.
आशिया चषक 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामना कसा झाला?
आशिया चषक 2025 च्या सुपर फोर फेरीतील भारत-पाकिस्तान सामना अतिशय रोमहर्षक ठरला. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने २० षटकांत १७१ धावा केल्या, तर भारताने 6 गडी 7 चेंडू राखून हा सामना जिंकला. भारतीय गोलंदाज अपयशी ठरले तरी फलंदाजांनी कसर भरून काढली. या सामन्यात धावा, विकेट्स व्यतिरिक्त हायव्होल्टेज ड्रामा रंगला, ज्यात पाकिस्तानी फलंदाज साहिबजादा फरहानचे सेलिब्रेशन वादाचा विषय ठरले.
साहिबजादा फरहानने कोणते सेलिब्रेशन केले ज्यामुळे वाद निर्माण झाला?
पाकिस्तानी फलंदाज साहिबजादा फरहानने 45 चेंडूंत 58 धावांचे अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर बॅटला एके-47 सारखी मशीन गन समजून हवेत गोळीबाराची क्रिया केली. हे सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि पहलगाम हल्ल्याशी जोडले गेले. सेलिब्रेशननंतर फरहानच्या धावांचा वेग मंदावला आणि तो लवकरच आऊट झाला, पण याने नवीन वादाला जन्म दिला.
हे सेलिब्रेशन पहलगाम हल्ल्याशी कसे जोडले जाते?
पहलगाम हल्ला (जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ला) मध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी 26 निरपराध भारतीय पर्यटकांना गोळ्या घालून मारले होते. फरहानच्या गोळीबाराच्या सेलिब्रेशनला हे हल्ल्याची आठवण करून देणारे आणि भारतीयांना डिवचणारे मानले जाते. सोशल मीडियावर अनेकांनी याला पाकिस्तानचा भारतावरील अपमान म्हटले, ज्यामुळे #INDvPAK आणि #Pahalgam हॅशटॅग ट्रेंड झाले.