English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...म्हणून काश्मिरी मुसलमानांबद्दल आपला विचार पॉझिटिव्ह हवा; पुण्यात शरद पवारांचं विधान

Sharad Pawar Full Speech Sarhad Sanstha: पुण्याला विद्या नागरी म्हणून दुसरी ओळख आहे. अनेक संस्था पुण्यात अशा आहेत ज्या 100 वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत, असं पवार म्हणाले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 24, 2025, 01:22 PM IST
...म्हणून काश्मिरी मुसलमानांबद्दल आपला विचार पॉझिटिव्ह हवा; पुण्यात शरद पवारांचं विधान
पुण्यातील कार्यक्रमात केलं विधान (फोटो प्रातिनिधिक)

Sharad Pawar Full Speech Sarhad Sanstha: "काश्मीर हा आपल्या देशाचा हिस्सा आहे. कश्मीरचे मोठे योगदान आहे. आपल्या देशासाठी गेल्या काही काळात स्थिती खराब होती. मात्र लोकांनी तिथे लक्ष दिलं आणि शिक्षण क्षेत्रात काम केलं. त्यातील एक सरहद, तिथे कायद्याची स्थिती चिंताजनक होती. मुलांना शाळेत पाठवणं अवघड होतं पण संजय नहार आणि सरहद संस्थेने तिथल्या लोकांना समजून सांगितलं आणि तिथल्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था या पुण्यात केली आणि नवीन पिढी घडवली" असं म्हणत ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी सरहद संस्थेच्या कामाचं कौतुक केलं. शरद पवार आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते आज पुण्यात सरहद संस्थेच्या विजय धर अँफी थिएटरचा उद्गाटन सोहळा पार पडत आहे. याच कार्यक्रमात शरद पवार बोलत होते.  सरद ही खूप मोठी शैक्षणिक संस्था उभी राहिली आहे, असं म्हणत पवारांनी या संस्थेच्या काश्मीर कनेक्शनबद्दल भाष्य करताना काश्मीरी लोक भारतासोबतच असल्याचं म्हटलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

काश्मीरने भारतासाठी योगदान दिलं

"कश्मीरसोबत पूर्ण भारत उभा आहे असं सरहद संस्थेने कामाच्या माध्यमातून दाखवून दिलं," असं शरद पवार म्हणाले. "काश्मीरच्या बाहेरच्या लोकांना काश्मिरी लोकांबद्दल भीती वाटते पण अशी स्थिती काश्मीरमध्ये नाही. असे अनेक लोक आहेत जे लोकांना मदत करतात.  काश्मीर हा भारताचा हिस्सा आहे. काश्मीरने भारतासाठी योगदान दिलं आहे," असं शरद पवार म्हणाले. 

काश्मीर कायमच देशाची मदत करत आला

पुढे बोलताना शरद पवारांनी, "काही दिवसांपूर्वी पहलगाममध्ये हल्ला झाला. लोकांमध्ये भीती होती. शेजारच्या देशाने अराजकता माजवली पण काश्मीरी लोकांनी कधीच त्यांना साथ दिली नाही.  तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलवली आणि विधानसभेत ठराव मांडला की आपण भारत देशासोबत राहू या हल्ल्याच समर्थन करणार नाही. काश्मीरची रक्षा करण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते आम्ही करू अशी विधानसभेत कायदा मांडून पारित केला. काश्मीर देशाची मदत नेहमीच करत आला आहे. काश्मीर आपल्यासाठी हिरा आहे," असंही म्हटलं. 

शेजारी देश काहीही करेल मात्र कश्मीरी लोक...

"शेजारी देश काहीही करेल मात्र कश्मीरी लोक त्यांच्यासोबत जाण्याचा विचार कधीच नाही करू शकणार म्हणूनच आपण कश्मीरी लोकांसोबत आणि कश्मीरी मुसलमान माणसांसाठी आपला विचार पॉझिटिव्ह असला पाहिजे," असं शरद पवार म्हणाले. तसेच पुढे त्यांनी, "दिलीप वेंगसरकर आपले भारताचे कॅप्टन होते. त्यांनी मला अनेकदा सांगितलं की, भाईचारा, प्रेम हे शिकायचं असेल तर काश्मिरीकडून शिकावं," असं विधानही केलं. 

पुण्यात सगळं आहे

"पुणे शहर हे अनेक क्षेत्रांमध्ये देशात नावलौकिक कमावलेलं शहर आहे. शिक्षण, औद्योगिक नगरी पुण्यात सगळं आहे. आता ही आयटी नगरी देखील झाली आहे. पुणे हे एक आदर्श शहर आहे. पुण्याने देशाला नवा रस्ता दाखवला. पुण्यात लोकमान्य टिळक झाले.  लोकमान्य टिळकांनी सगळ्या देशाला रस्ता दाखवला होता. देशातील सगळ्यांना एकत्रित करण्याचे काम लोकमान्य टिळकांनी याच पुण्यातून केलं. त्यांनी आपलं जीवन यात घातलं. पुण्याला विद्या नागरी म्हणून दुसरी ओळख आहे. अनेक संस्था पुण्यात अशा आहेत ज्या 100 वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. अनेक इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेस पुण्यात आहेत. उद्योग क्षेत्रात पुण्याचं नाव पूर्ण देशात आहे.  टाटा, बजाज अशा लोकांनी मोठे उद्योग या पुण्यात आणले.  आम्ही एक नवा रस्ता दाखवला आहे तो म्हणजे आयटीचा! आज पुण्यात हिंजवडी आणि मगरपट्टा असे आयटी सेक्टर आहेत. पुण्याचा चेहरा मोहरा बदलून गेला आहे. पुण्यात अनेक लोकांनी वेगळे काम करून नव्या पिढीला नवा रस्ता दाखवला," असं पवार आपल्या भाषणात म्हणाले. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Kashmirikashmiri peopleloyal with Indiasharad pawarFull Speech

इतर बातम्या

उच्चांकी दरवाढीनंतर ग्राहकांना दिलासा, आज सोनं झालं स्वस्त,...

भारत