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'आज माझा तर शेवट...', पतीचं व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस, अन्...; कोल्हापुरात भर रस्त्यात हाय व्होल्टेज ड्रामा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पेठवडगाव इथल्या एसटी स्टँडच्या पाठीमागे भर रस्त्यावर चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने पत्नीवर कोयत्याने (एडक्याने) सपासप वार करत निर्घृण खून केला. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:37 PM IST
'आज माझा तर शेवट...', पतीचं व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस, अन्...; कोल्हापुरात भर रस्त्यात हाय व्होल्टेज ड्रामा
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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