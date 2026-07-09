कोल्हापूर जिल्ह्यातील पेठवडगावमध्ये चारित्र्याच्या संशयातून प्रेमविवाहाचा रक्तरंजित अंत झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. एसटी स्टँडच्या पाठीमागे भर रस्त्यात पतीने पत्नीवर धारदार कोयत्याने सपासप वार करत तिचा निर्घृण खून केला. धक्कादायक बाब म्हणजे, हत्येपूर्वी संशयिताने आपल्या मोबाईलवर 'आज माझा तर शेवट, नाहीतर तुझा शेवट' असा स्टेटस ठेवला होता
कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यात असणाऱ्या सावर्डेमधील अमृता दीपक कांबळे (वय 30) आणि दीपक लाडू कांबळे (वय 35, रा. सावर्डे) यांचा आठ वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. त्यांना दोन लहान मुली आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून दीपक पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत असल्याने दोघांमध्ये सतत वाद सुरू होते. या वादामुळे अमृता यांनी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी बुधवारी एसटी स्टँडमागील कॉम्प्लेक्समधील वकिलांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला होता. अमृता वकिलांकडे आल्याची माहिती मिळताच दीपक धारदार एडका अर्थात कोयता घेऊन तेथे पोहोचला. घटनेपूर्वीच त्याने मोबाईलवर 'आज माझा तर शेवट, नाहीतर तुझा शेवट' असा स्टेटस ठेवला होता. कॉम्प्लेक्ससमोर दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला आणि संतापाच्या भरात दीपकने अमृता यांच्यावर डोक्यासह शरीरावर सपासप वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या अमृता रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळल्या आणि त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
ही घटना घडत असताना या परिसरातील एका तरुणाने हस्तक्षेप करून अमृता यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, 'ती माझी पत्नी आहे, तुम्ही यात पडू नका,' असे म्हणत संशयिताने त्यांनाही धमकावल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. अमृता यांचा मृत्यू झाल्याची खात्री होताच दीपक घटनास्थळावरून पसार झाला. मात्र, पेठवडगाव पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत त्याला अटक केली. या प्रकरणी पेठवडगाव पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हत्येमागील नेमके कारण, पूर्वनियोजन आणि इतर बाबींचा तपास सुरू आहे. चारित्र्याच्या संशयातून एका प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी अंत झाला असून, दोन चिमुकल्या मुलींच्या डोक्यावरून आईचे छत्र हरपल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.