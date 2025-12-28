कोल्हापुरात महायुतीने रणनीती बदलली;'आधी लढण्याचे आदेश, आता..' कृष्णराज महाडिकांसोबत नेमकं काय घडलं?

Krishnaraj Mahadik Kolhapur Elections: कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीतून भाजप नेते आणि खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे. प्रभाग क्रमांक 3 मधून त्यांनी अर्ज भरला होता, पण आता ते रिंगणात उतरणार नाहीत. हा निर्णय पक्षाच्या शिस्त आणि संघटनेतील निर्णयाचा आदर राखण्यासाठी घेतला आहे. कृष्णराज यांनी स्पष्ट केले की, ते पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत आणि वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार पाऊल उचलतात.
कृष्णराज महाडिक यांनी प्रभाग 3 मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता आणि प्रचाराची तयारीही सुरू केली होती. वरिष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनावरून ते निवडणूक लढवण्याची घोषणा करणार होते. आपण प्रभाग क्रमांक 3 मधून निवडणूक लढवणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. मात्र पक्ष स्तरावर झालेल्या चर्चेनंतर आणि महायुतीच्या जागावाटपाच्या विचारातून त्यांनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. इतर कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भारतीय जनता पक्ष हा अत्यंत शिस्तबद्ध पक्ष आहे. येथे कार्यकर्ते पक्षाच्या आदेशाला सर्वोच्च प्राधान्य देतात.महापालिका निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची लढाई आहे आणि महायुती (भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी युती) एकत्रितपणे लढणार असल्याची माहिती कृष्णराज महाडिक यांनी दिली. पालिका निवडणुकीसाठी अनेक इच्छुक कार्यकर्ते आहेत. त्यांना संधी देण्याच्यादृष्टीने त्यांनी माघार घेतल्याचे बोलले जात आहे. पक्षाने माझ्या नावाचा विचार केला होता, ही गोष्ट मला खूप समाधान देणारी आहे. तरी पक्षाच्या अंतिम निर्णयाला मान देत असल्याचे कृष्णराज म्हणाले. मी निष्ठावान कार्यकर्ता आहे आणि पक्षाच्या आदेशाला शिरसावंद्य मानतो.
महापालिका निवडणुकीत इच्छुकांची संख्या खूप जास्त आहे. महायुती एकत्र लढत असल्याने जागावाटप आणि उमेदवार निवड महत्त्वाची आहे. कृष्णराज यांनी माघार घेऊन इतर कार्यकर्त्यांना रिंगणात उतरण्याची वाट मोकळी करून दिली. हा निर्णय पक्षाच्या दीर्घकालीन यशासाठी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. कारण यामुळे नवे चेहरे पुढे येऊन संघटना मजबूत होईल, असा त्यांना विश्वास आहे.