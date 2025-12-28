English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • पश्चिम महाराष्ट्र
  • कोल्हापुरात महायुतीने रणनीती बदलली;आधी लढण्याचे आदेश, आता.. कृष्णराज महाडिकांसोबत नेमकं काय घडलं?

कोल्हापुरात महायुतीने रणनीती बदलली;'आधी लढण्याचे आदेश, आता..' कृष्णराज महाडिकांसोबत नेमकं काय घडलं?

Krishnaraj Mahadik Kolhapur Elections: कृष्णराज महाडिक यांनी प्रभाग 3 मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता आणि प्रचाराची तयारीही सुरू केली होती.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 28, 2025, 12:52 PM IST
कोल्हापुरात महायुतीने रणनीती बदलली;'आधी लढण्याचे आदेश, आता..' कृष्णराज महाडिकांसोबत नेमकं काय घडलं?
कृष्णराज महाडिक

Krishnaraj Mahadik Kolhapur Elections: कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीतून भाजप नेते आणि खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे. प्रभाग क्रमांक 3 मधून त्यांनी अर्ज भरला होता, पण आता ते रिंगणात उतरणार नाहीत. हा निर्णय पक्षाच्या शिस्त आणि संघटनेतील निर्णयाचा आदर राखण्यासाठी घेतला आहे. कृष्णराज यांनी स्पष्ट केले की, ते पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत आणि वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार पाऊल उचलतात.

Add Zee News as a Preferred Source

कृष्णराज महाडिक यांनी प्रभाग 3 मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता आणि प्रचाराची तयारीही सुरू केली होती. वरिष्ठ नेत्यांच्या मार्गदर्शनावरून ते निवडणूक लढवण्याची घोषणा करणार होते. आपण प्रभाग क्रमांक 3 मधून निवडणूक लढवणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. मात्र पक्ष स्तरावर झालेल्या चर्चेनंतर आणि महायुतीच्या जागावाटपाच्या विचारातून त्यांनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. इतर कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

काय म्हणाले कृष्णराज?

भारतीय जनता पक्ष हा अत्यंत शिस्तबद्ध पक्ष आहे. येथे कार्यकर्ते पक्षाच्या आदेशाला सर्वोच्च प्राधान्य देतात.महापालिका निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची लढाई आहे आणि महायुती (भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी युती) एकत्रितपणे लढणार असल्याची माहिती  कृष्णराज महाडिक यांनी दिली. पालिका निवडणुकीसाठी अनेक इच्छुक कार्यकर्ते आहेत. त्यांना संधी देण्याच्यादृष्टीने त्यांनी माघार घेतल्याचे बोलले जात आहे. पक्षाने माझ्या नावाचा विचार केला होता, ही गोष्ट मला खूप समाधान देणारी आहे. तरी पक्षाच्या अंतिम निर्णयाला मान देत असल्याचे कृष्णराज म्हणाले. मी निष्ठावान कार्यकर्ता आहे आणि पक्षाच्या आदेशाला शिरसावंद्य मानतो. 

कोल्हापुरात महायुतीची रणनीती काय? 

महापालिका निवडणुकीत इच्छुकांची संख्या खूप जास्त आहे. महायुती एकत्र लढत असल्याने जागावाटप आणि उमेदवार निवड महत्त्वाची आहे. कृष्णराज यांनी माघार घेऊन इतर कार्यकर्त्यांना रिंगणात उतरण्याची वाट मोकळी करून दिली. हा निर्णय पक्षाच्या दीर्घकालीन यशासाठी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. कारण यामुळे नवे चेहरे पुढे येऊन संघटना मजबूत होईल, असा त्यांना विश्वास आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026krishnaraj mahadikKrishnaraj Mahadik electionsKolhapur Municipal Corporation elections

इतर बातम्या

मैदानात जनाज्याची नमाज... क्रिकेटच्या मैदानावर असं पहिल्यां...

स्पोर्ट्स