Maharashtra Lok Sabha Nivadnuk Voting LIVE: राज्यात सकाळी 9 पर्यंत 6.45% मतदान

13 May 2024, 08:09 वाजता

हैदराबाद तेलंगणाच्या भाजपच्या उमेदवार माधवी लता तसंच एमआयएमचे उमेदवार असदुद्दीन ओवैसी यांनी मतदानाचा हक्क बजावलाय. एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपाने माधवी लता यांना उमेदवारी दिली आहे. माधवी लता या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कन्या म्हणून ओळखल्या जातात. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही माधवी लता यांचं कौतुक केलंय. त्यामुळे या हाय व्होल्टेज लढाईत कोण बाजी मारतंय सर्वांचं लक्ष लागलंय.

#WATCH | Telangana: AIMIM candidate from Hyderabad, Asaduddin Owaisi says "Every election cannot be the same as it was 5 years ago. The challenges are different, issues are different. This is a very important, historic parliamentary election in our country...People have a… pic.twitter.com/z3iuKfJsoC

— ANI (@ANI) May 13, 2024