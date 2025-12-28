'या' नेत्यामुळे पुण्यात आघाडीत बिघाडी... शरद पवारांची NCP काँग्रेसवर नाराज; पुन्हा अजित पवारांसोबत?

Pune Muncipal Election: पुण्यातील महापालिका निवडणुकीच्या आधी सुरु असलेली वेगवेगळ्या पक्षांमधील वाटाघाटी उमेदवारी अर्ज दाखल करायला अगदी 48 तासांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक असतानाही सुरुच आहे. एकीकडे उमेदवारांमध्ये संभ्रम असून जागावाटप निश्चित न झाल्याने कोणत्याही पक्षाने उमेदवारी यादी जाहीर केलेली नाही. असं असतानाच पुण्याच्या राजकारणामध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं तळ्यात-मळ्यात अजूनही सुरुच आहे. आधी अजित पवारांसोबत आघाडीची चाचपणी केल्यानंतर पुन्हा महाविकास आघाडीकडे आलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं आता महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसोबतही वाजलं आहे. त्यामुळेच आता काँग्रेस प्रमुख पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीसोबत जाण्याबद्दल शरद पवारांची राष्ट्रवादी शाशंक आहे. विशेष म्हणजे याचा कारणीभूत ठरला आहे शरद पवारांचा पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये गेलेला एक नेता.
पवारांची राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीसाठी काल दुपारपासून नॉटरिचेबल आहे. काँग्रेसने प्रशांत जगताप यांचं केलेलं स्वागत राष्ट्रवादीला रुचलं नाही. तेव्हापासून पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संपर्कात नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. काल संध्याकाळच्या बैठकीलाही पवारांची राष्ट्रवादी आलीच नाही. आज दुपारपर्यंत काँग्रेस राष्ट्रवादीची वाट बघणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राष्ट्रवादीकडून प्रतिसाद आला नाही तर उद्धव ठाकरेंची सेना आणि काँग्रेस एकत्रित निवडणुकीला सामोरे जाणार असा निर्णय घेतला जाणार आहे.
नक्की पाहा >> ड्रायव्हिंग सीटवर रोहित, विमानतळावर अजितदादा, स्वागताला सुप्रिया; अदानी बारामतीत पोहचले अन्... Photos
पवारांची राष्ट्रवादी सोबत न आल्यास काँग्रेस 100 आणि उबाठा 65 जागांवर आघाडी करून लढणार असल्याचं समजतं. प्रशांत जगताप यांचं स्वागत करून काँग्रेसनं आम्हाला डिवचल्याचा राष्ट्रवादीने आरोप केला आहे. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता पुन्हा बळावल्याची चर्चाही यामुळे दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे.
'मविआ'ने शुक्रवार आणि शनिवारीच्या मध्यरात्री पार पडलेली महाविकास आघाडीमधील घटकपक्षांची बैठक रात्री अडीच वाजेपर्यंत चालली होती. या बैठकीत स्थानिक मनसे पदाधिकारी ही नंतर सहभागी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेली. पुण्यात उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेसोबत जाण्याची मनसेची तयारी आहे. त्यामुळे जर मविआचं जागावाटप यशस्वी झालं तर शिवसेनेच्या कोट्यातील जागा मनसेला मिळू शकतात. यासंदर्भातील संकेत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते काकडे यांनीही दिले. मविआत आता आंबेडकर यांची वंचित आघाडी देखील सामिल होणार असल्याचं काकडेंनी सांगितलं. वंचितने 40 जागांची मागण मविआकडे पाठवली असून ठाकरेंची शिवसेना - मनसे त्यांचे त्यांचे आपआपसात ठरवतील असंही काकडेंनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता शरद पवारांची राष्ट्रवादी बाहेर पडली तर मनसे या आघाडीत सहभागी होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.