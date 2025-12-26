English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दोन्ही पवारांना ठाकरेंचा चेकमेट? रात्री पुण्यातील 'त्या' नाराज नेत्याला फोन; भाजपाचं नाव घेत दिली ऑफर

Pune Municipal Corporation: सहकारी पक्ष असलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला धक्का देण्याची उद्धव ठाकरेंची तयारी असून त्यासाठी त्यांच्या हलचालीही सुरु झाल्यात. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 26, 2025, 10:48 AM IST
ठाकरेंनी फिरवलेला फोन चर्चेत (प्रातिनिधिक फोटो)

Pune Municipal Corporation: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये नेत्यांचे पक्षप्रवेश आणि राजीनामा सत्र सुरु असतानाच पुण्यामध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीलाही याचा मोठा धक्का बसला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी पुणे आणि पिपंरी-चिंचवडमध्ये एकत्र येऊन महापालिका निवडणूक लढण्याची तयारी असतानाच या निर्णयावर नाराज होऊन एका बड्या नेत्याने पक्षाला 'जय महाराष्ट्र' केलं आहे. हा नेता पक्ष सोडून गेल्यानंतर आता तो काँग्रेसच्या वाटेवर असतानाच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी या नेत्याचा फोन करुन पक्ष प्रवेशाची ऑफर दिली आहे.

नाराजी आणि राजीनामा...

ज्या नेत्याबदद्दल आपण बोलतोय त्यांचं नाव आहे, प्रशांत जगताप! पुणे शहरातील माजी महापौर राहिलेल्या जगताप यांनी नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार गट) शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा देत राष्ट्रवादी सोडत असल्याचं जाहीर केलं. शरद पवारांनी अजित पवारांसोबत युती करु नये अशी जगताप यांनी पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. मागील काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या जोरदार चर्चांदरम्यान स्वत: शरद पवारांनी जगताप यांना मुंबईतील 'सिल्व्हर ओक' निवासस्थानी भेटायला बोलवून चर्चा केली. मात्र जगताप आपल्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी यामुळेच पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेत प्राथमिक सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. पक्ष सोडताना जगताप यांनी, "आपण 26 वर्षांनंतर पक्ष सोडत असून स्वतंत्रपणे पुणे महानगरपालिका निवडणूक लढवणार आहोत," असं सांगितलं होतं. तसेच आपण भाजपविरोधात लढा देणार आहेत, असंही जगताप यांनी आवर्जून सांगितलं.

उद्धव ठाकरेंचा फोन, काय म्हणाले?

दरम्यान, दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी गुरुवारी रात्री उशिरा प्रशांत जगताप यांना फोन केला होता. या दोघांमध्ये जवळपास 9 मिनिटं चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यावेळेस उद्धव ठाकरेंनी जगताप यांना ऑफर देताना, "शिवसेनेत या तुमचा योग्य सन्मान राखू. आम्ही भाजपासोबत कदापी जाणार नाही," असं म्हटल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.

प्रशांत जगताप या पक्षात करणार प्रवेश?

प्रशांत जगताप यांनी यावर काय उत्तर दिलं हे समोर आलेलं नसलं तरी प्रशांत जगताप आज दुपारी टिळक भवन दादर येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रशांत जगताप यांचा त्यांच्या भागात चांगला प्रभाव आहे. राष्ट्रवादीमधील फुटीनंतर ते शरद पवारांसोबत एकनिष्ठ राहिले. मात्र आता पुन्हा पवार अजित पवारांसोबत जात असल्याने जगताप यांनी पक्ष सोडणं योग्य समजलं.

Tags:
local body elections in Maharashtrapunemunicipal corporationuddhav thackerayNCP

