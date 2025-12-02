पश्चिम महाराष्ट्रात कोणाचं पारडं जड? 'या' नेत्यांच्या प्रतिष्ठा पणाला

Maharashtra Local Body Election: राज्यामध्ये नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यातील पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर सांगली सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कोण कोणत्या नेत्यांचा कस लागला आहे यावर एक नजर टाकूया
उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांची जयसिंगपूर, कुरुंदवाड, शिरोळ, आजरा नगरपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. तर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची कागल, मुरगूड आणि गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी याची जयसिंगपूर, कुरुंदवाड, शिरोळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रतिष्ठापणाला लागली आहे. त्याच बरोबर भाजपा राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांची मुरगूड, गडहिंग्लज, चंदगड, शिरोळ, कुरुंदवाड, जयसिंगपूर आणि हुपरी नगरपंचायत निमित्ताने कस लागला आहे
पन्हाळा, पेठ वडगाव, मलकापूर नगरपालिका निवडणुकीत जनसुराज्य पक्षाचे आमदार विनय कोरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
ईश्वरपूर नगर परिषदेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे,
तासगाव नगर परिषदेसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित आर आर पाटील आणि माजी खासदार संजय काका पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. तर जत नगर परिषदेसाठी भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे माजी आमदार विलासराव जगताप यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे
पलूस नगरपरिषदेसाठी काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. तर विटा नगर परिषदेसाठी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार सुहास बाबर यांची तर माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील व माजी आमदार सदाशिव पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे
आटपाडी नगरपंचायतीसाठी आमदार गोपीचंद पडळकर आणि शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार सुहास बाबर व माजी आमदार राजेंद्र अण्णा देशमुख यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्याचबरोबर शिराळा नगरपंचायतीसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे माजी आमदार मानसिंगराव नाईक व अजित पवार गटाचे माजी आमदार शिवाजीराव नाईक आणि भाजपा आमदार सत्यजित देशमुख यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
मेढा नगरपंचायत निवडणुकीत स्थानिक आ.मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची आणि त्याचा विरोधात मंत्री शंभूराज देसाई यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
म्हसवड नगरपालिका निवडणुकीत मंत्री जयकुमार गोरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.विरोधात अजित पवार गट आहे
पाचगणी आणि वाई नगरपालिकेत मंत्री मकरंद पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे
अक्कलकोट आणि दुधनी नगरपरिषदेत भाजप वि. शिवसेना शिंदे गट अशी लढत असणार आहे. याठिकाणी भाजपा आमदार सचिन कल्याणशेट्टी आणि माजी मंत्री शिंदे सेनेचे नेते सिद्धाराम म्हेत्रे या नेत्यांची प्रतिष्ठापनाला लागली आहे
अकलूज नगरपालिका निवडणुकीत माजी आमदार राम सातपुते आणि खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील याची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. तर पंढरपूर नगरपालिकेत माजी आमदार प्रशांत परिचारक याची प्रतिष्ठा पणाला
सांगोला नगरपालिका माजी आमदार शहाजी बापू पाटील आणि आमदार डॉ बाबासाहेब देशमुख यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे