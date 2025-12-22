English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पवार काका-पुतण्याचा 'पुणे पॅटर्न' अन् 'ते' 2 कॉल... भाजपाच्या 'टप्प्यात कार्यक्रमा'ची तयारी?

Ajit Pawar Pune Pattern Against BJP: पुण्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने स्वबळाचा नारा दिल्यानंतर अजित पवार मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 22, 2025, 12:11 PM IST
पवार काका-पुतण्याचा 'पुणे पॅटर्न' अन् 'ते' 2 कॉल... भाजपाच्या 'टप्प्यात कार्यक्रमा'ची तयारी?
अजित पवारांकडून सूत्र हलवण्यास सुरुवात (प्रातिनिधिक फोटो)

- चंद्रकांत फुंदे, झी मिडिया, पुणे

Add Zee News as a Preferred Source

Ajit Pawar Pune Pattern Against BJP: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुकींमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने दमदार कामगिरी केली असून पुण्यामध्ये मैत्रीपूर्ण लढतीच्या माध्यमातून थेट आव्हान देणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीला अजित पवारांनी आपल्या होम ग्राऊण्डवरुन दणका दिला आहे. या निवडणुकांच्या निकालांमुळे अजित पवारांचा आत्मविश्वास चांगलाच वाढला असून आता आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठीही भाजपाने स्वबळाचा नारा दिल्याने अजित पवारांनी फिल्डींग लावण्यास सुरुवात केली आहे. अजित पवार आता सत्तेतील वाटेकरी असलेला सर्वात मोठा पक्ष म्हणजे भाजपाविरोधात महाविकास आघाडीतील पक्षांसोबत युती करण्याच्या तयारीत असून 'नवा पुणे पॅटर्न' जन्माला घालणार असल्याचे संकेत दिसत आहेत.

अजित पवारांनी फोन फिरवला

नगरपरिषदांचा निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सकाळी अजित पवारांनी काँग्रेस नेते आणि पुणे प्रभारी सतेज पाटील यांना फोन केला.  पुणे महानगरपालिकेत राष्ट्रवादीसोबत येण्यासंदर्भात सतेज पाटील यांच्याशी अजित पवारांनी प्राथमिक चर्चा केली. अजित पवाराकडून शरद पवार राष्ट्रवादी, आणि काँग्रेस एकत्र येण्यासंदर्भात संपर्क करण्यात आला. त्याच अनुषंगाने दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, अजित पवार यांच्याकडून फोन आल्याच्या वृत्ताला आमदार सतेज पाटील यांनी दुजोरा दिला असल्याने अजित पवारांनी भाजपाला त्यांच्याच स्टाइलमध्ये उत्तर देण्यासाठी सूत्र हालवण्यास सुरुवात केल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

शरद पवारांकडूनही एक पाऊल पुढे?

दरम्यान, दुसरीकडे शरद पवारांच्या पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांना शरद पवारांनी मुंबईला बोलावून घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. पुणे महानगरपालिकेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यास जगताप यांचा विरोध आहे. मुंबईतील भेटीदरम्यान शरद पवार जगताप यांना समजावून सांगणार का? अशी चर्चा आता दोन्ही राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुरु आहे. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासाठी आता थेट पवारांची मध्यस्थी होणार असल्याने ही आघाडी जुळून येईलच असं कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. जगताप आणि पवारांच्या बैठकीमध्ये प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेही उपस्थित असतील असं सांगण्यात आलं आहे. 

राज्यात 'पुणे पॅटर्न'चं राजकारण?

या दोन्ही घडामोडींवरुन पुण्यात भाजपविरोधात अजित पवार महाविकास आघाडीलाच सोबत घेण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे. पुणे महानगरपालिकेमध्ये पवार काका-पुतण्या सर्व विरोधकांची एकत्रित मोट बांधून भाजपविरोधात 'नवा पुणे पॅटर्न' जन्माला घालणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. हा पुणे पॅटर्न खरोखरच जुळून आला तर भविष्यात ज्या ज्या ठिकाणी भाजपाकडून स्वबळाची भाषा केली जाईल तिथे हा पॅटर्न वापरला जाण्याची शक्यता फेटाळता येत नाही. या 'पुणे पॅटर्न'च्या माध्यमातून राज्यात वेगळं राजकारण पाहायला मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मात्र या साऱ्या चर्चा प्राथमिक स्तरावर असल्या तरी पुढील काही दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय घेणं पक्षांना बंधनकारक असणार आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे 23 तारखेपासून अर्जभरण्याची मुदत सुरु होत आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharashtralocal body elections 2025Pune Patternmunicipal corporation electionAjit pawar

इतर बातम्या

पवार काका-पुतण्याचा 'पुणे पॅटर्न' अन् 'ते...

पश्चिम महाराष्ट्र