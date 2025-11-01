English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'शिवसेना ठाकरेंची, राष्ट्रवादी शरद पवारांची तर मनसे...'; भाजपाच्या बड्या नेत्याच्या विधानाने एकच खळबळ

Maharashtra Politics: मागील अडीच वर्षांहून अधिक काळापासून सोबत असलेल्या एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना धक्का देणारं विधान जाहीर सभेत भाजपाच्या एका बड्या नेत्याकडून करण्यात आलं आहे. नेमकं कोण, काय म्हणालंय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 1, 2025, 10:19 AM IST
'शिवसेना ठाकरेंची, राष्ट्रवादी शरद पवारांची तर मनसे...'; भाजपाच्या बड्या नेत्याच्या विधानाने एकच खळबळ
जाहीर कार्यक्रमात केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मागील पाच वर्षामध्ये अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या दोन मोठ्या स्थानिक पक्षांमध्ये दोन वर्षाच्या अंतरात उभी फूट पडली आणि या पक्षांची दोन शकलं पडली. शिवसेनेवर विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी दावा केला. हा दावा निवडणूक आयोगाने मान्य केल्यापासून त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. तर दुसरीकडे शिंदेंची री ओढत अजित पवारांनीही काका आणि राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवारांच्याविरोधात जात बंड पुकारत पक्षातील बहुसंख्य आमदारांसोबत एकनाथ शिंदे आणि भाजपाच्या सहकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. 

Add Zee News as a Preferred Source

पक्ष, पक्षाचं चिन्हं आणि पक्षांची नावं यावरुन न्यायालयीन लढाई सुरु असतानाच...

या राजकीय घडामोडींमुळे आज महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे दोन गट सत्तेत आणि पक्षात अशा दोन्ही बाजूला असून शिवसेनेचीही अशीच परिस्थिती आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री म्हणून सरकारमध्ये सहभागी असून दुसरीकडे पक्ष स्थापन करणारे शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र उद्धव ठाकरेंचा गट विरोधकांमधील महत्त्वाचे पक्ष आहेत. अर्थात पक्ष, पक्षाचं चिन्हं आणि पक्षांची नावं यावरुन न्यायालयीन लढाई सुरु असतानाच आता सत्तेत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भारतीय जनता पार्टीमधील एका बड्या नेत्याने केलेलं विधान हे मित्रपक्षांनाच घरचा आहेर असल्याची जोरदार चर्चा रंगल्याचं राजकीय वर्तुळात दिसत आहे.

नेमकं कोण आणि काय म्हणालं?

महाराष्ट्रमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे यावरून वाद सुरू असताना या पक्षाच्या मालकीच्या बाबतीत भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. महाराष्ट्रातील पक्षांची जर यादी बघितली तर  राष्ट्रवादी हा शरद पवारांचा पक्ष आहे तर शिवसेना उद्धव ठाकरेंचा तर मनसे राज ठाकरेंचा पक्ष आहे. मात्र भाजपा पक्ष कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे असं म्हणत भाजप विचारावर चालणारा पक्ष असल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी जाहीर कार्यक्रमात म्हटलं आहे. "या (भाजपा) पक्षात अनेक नेते येऊन गेले. पक्ष मोठा केला.  पक्ष चालत राहिला," असं मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हणाले. तासगावमध्ये भाजपच्या पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटन आणि कार्यकर्ता मेळाव्यात मंत्री चंद्रकांत पाटील बोलत होते. 

आता प्रतिक्षा उत्तराची

आता चंद्रकांत पाटलांच्या या विधानावर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काय प्रतिक्रिया देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, चंद्रकांत पाटलांच्या या विधानामुळे विरोधकांना आयतं कोलीत हाती मिळाल्याचंही सांगितलं जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
shiv senauddhav thackerayNCPsharad pawarBJP leader

इतर बातम्या

मुंबईतील सर्वात मोठा मेगाब्लॉक! तब्बल 78 दिवस बसणार फटका, र...

मुंबई बातम्या