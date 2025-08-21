येत्या 24 तासांत पावसाच्या रडारवर कोणते जिल्हे? मुंबई, कोकणासाठी कोणता इशारा? सावध करणारं हवामान वृत्त

Maharashtra Weather News : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार मागील 24 तासांमध्ये (Mumbai Weather) मुंबई शहर आणि उपनगरांना पावसानं चांगलंच झोडपलं. अशा या पावसानं नागरिकांती नुसती तारांबळच उडवली नाही, तर बहुतांश भागांमध्ये पावसामुळं नागरिकांना भीतीच्या सावटाखालीसुद्धा राहावं लागलं. दोन दिवसांच्या तूफान बॅटिंगनंतर आता मुंबई शहर आणि उपनगरांमधील पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असला तरीही काळ्या ढगांनी मात्रा शहराची पाठ सोडलेली नाही.
तिथं (Thane, Palghar, Ratnagiri, Raigad) ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगडमध्येसुद्धा हेच चित्र पाहायला मिळत असून, पुढच्या 24 तासांमध्ये रेड अलर्ट असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर काही अंशी मंदावल्याचं चित्र पाहायला मिळेल. अगदीच लख्ख सूर्यप्रकाश नसला तरीसुद्धा हा पाऊस मात्र विश्रांती घेताना दिसेल.
सध्याच्या घडीला मुंबईसह ठाणे कल्याण डोंबिवली परिसरातही पावसानं विश्रांती घेतली असून हलक्या सरी मात्र बरसात आहेत. ज्यामुळं जनजीवन पूर्वपदावर येत असून, मध्य, पश्चिम रेल्वे सुरळीत असून पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग वरील वाहतूकही सुरळीत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
पुढील 24 तासांमध्ये राज्याच्या उत्तर कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय दक्षिण कोकणातील जिल्ह्यांवरही पावसाचा मारा पाहायला मिळणार असून गोव्यापर्यंत ही स्थिती पाहायला मिळेल. मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा मारा असेल. यादरम्यान कोकण किनारपट्टी क्षेत्रावर वाऱ्याचा वेग ताशी 45 ते 55 किमी इतका असेल, ज्यामुळं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
तिथं पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं सातारा, कोल्हापूर, पुण्यातील घाटमाथ्यावरील भागांवर पावसाचा मारा सुरूच राहणार आहे. ज्यामुळं या भागांना ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये आकाश ढगाळ राहणार असून तुलनेनं पावसाची तीव्रता मात्र कमी असणार आहे असंही हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राला पावसानं झोडपल्यानं कृष्णा, वारणा, पंचगंगा नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली असून, नदीकाठचे सखल भाग जलमय झाले आहेत. या धर्तीवर नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
Light to moderate rain very likely to occur at a few places over Marathwada.
तपशीलवार जिल्हानिहाय हवामान अंदाज व चेतावणीसाठी कृपयाhttps://t.co/jw7yrf8Es5 भेट घ्या pic.twitter.com/noIh92Oneb
— Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) August 20, 2025
पंढरपूरातही भीमा नदीच्या पाणी पातळी पुन्हा एकदा वाढ झालेली आहे. तीन महिन्यात चौथ्यांदा पंढरपूर मध्ये पूर सदृश्य परिस्थिती, दीड लाख क्युसेक पाण्याचा विसर्ग येत असल्याने प्रशासनाकडून नदी काठच्या 200 कुटुंबाचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. उजनी धरणातून भीमा नदीत आणि वीर धरणातून नीरा नदीत सोडलेल्या पाण्याचा परिणाम पंढरपूर मध्ये प्रभावीपणे जाणवतो. दोन्ही धरणातून मिळून एक लाख 46 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग भीमा नदीत प्रवाहित होणार आहे. ज्यामुळं प्रभावित क्षेत्रातील नागरिकांना स्थलांतरीत होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
मागील 24 तासांमध्ये मुंबई आणि उपनगरांमध्ये पावसाची परिस्थिती कशी होती?
मागील 24 तासांमध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मुसळधार पावसाने चांगलाच जोर धरला होता. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आणि अनेक भागांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. सध्या पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला आहे, परंतु काळे ढग अजूनही कायम आहेत.
ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगडमधील हवामानाची सद्यस्थिती काय ?
या जिल्ह्यांमध्येही मुसळधार पावसाचे चित्र आहे. पुढील 24 तासांमध्ये पावसाचा जोर कमी होईल, परंतु पूर्णपणे सूर्यप्रकाश दिसण्याची शक्यता कमी आहे. हलक्या सरी पडण्याची शक्यता आहे.
मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली परिसरात सध्या पावसाची स्थिती काय ?
सध्या या भागांत पावसाने विश्रांती घेतली असून, हलक्या सरी बरसत आहेत. यामुळे जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे तसेच पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत आहे.