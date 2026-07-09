महाराष्ट्राच्या चेरापुंजीत फक्त 3 दिवसांतच रेकॉर्डब्रेक पाऊस; कुठं आहे 'हे' ठिकाणी, माहितीये का?

महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यापासून मुसळधार पाऊस होतोय. मुंबईसह ठाणे, रायगड, पालघर आणि घाटमाथ्यावर पावसाने थैमान घातलं होतं. तर काही ठिकाणी पूरस्थितीदेखील निर्माण झाली आहे. तसंच, घाटमाथ्यावर दरड कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. मंगळवारपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या चेरापुंजीत पावसानं आत्तापर्यंतचा रेकॉर्ड नोंदवला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील ताम्हिणी घाट हे महाराष्ट्राचे चेरापुंजी म्हणून ओळखले जाते. या भागात गेल्या 72 तासांत तब्बल 1,635 मिमि पाऊस झाला आहे. यंदाच्या पावसाने गेल्या कित्येक वर्षांचा रेकॉर्ड मो़डला आहे. ताम्हिणी घाटात दरवर्षी पर्यटक वर्षा सहलीसाठी गर्दी करतात. धबधबे, तलाव आणि घनदाट झाडी यामुळं ताम्हिणी घाट हे प्रेक्षकांचे आवडते प्रेक्षणीय स्थळ आहे.
ताम्हिणी घाट हा सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये असलेला घाटरस्ता आहे. हा घाट पुणे जिल्ह्यातील मुळशी आणि रायगड जिल्ह्यातील माणगाव यांना जोडतो. पावसाळ्यात येथील हिरव्यागार डोंगररागा, अनेक छोटे-मोठे धबधबे, दाट जंगलं आणि धुके यामुळं ट्रॅकर्सचे हे आवडते ठिकाण आहे. पावसाळ्यात ताम्हिणी घाट हा स्वर्गमय होतो.
2024 आणि 2025 च्या पावसाळ्यात ताम्हिणी घाटात 9,644 आणि 10,020 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली होती. ताम्हिणी घाटात होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळं आणि वातावरणामुळं या प्रदेशाला महाराष्ट्राचे चेरापुंजी असं म्हणतात. यंदा पहिल्याच पावसात ताम्हिणीमध्ये तीन दिवसांत 1635 मिमि पाऊस झालाय, हवामान विभागाने ही माहिती दिली आहे.
एस. डी. सानप यांनी केलेल्या एक्स पोस्ट नुसार, गेल्या 8 जुलैला ताम्हिणी घाटात 525 मिमि पाऊस झाला. तर या हंगामातील एकूण पावसाचे प्रमाण 2,939 मिमी इतके होते. तर सलग तीन दिवस ताम्हिणी घाटात 500 मिमी इतका पाऊस होत होता.
72 तासांत 1.635 मिमी पावसाची नोंद झाली असून, पावसाचा जोर ओसरण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. सलग तीन दिवस 500 मिमीचा टप्पा ओलांडण्याची ही कामगिरी या वर्षी मौसिनराम आणि चेरापुंजीलाही जमलेली नाही, असं एका पर्यटकाने म्हटलं आहे.
8 जुलै रोजी घाटमाथ्यावरील या ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाला. त्याची आकडेवारी जाणून घेऊयात. तसंच, पुढच्या काही दिवसांत पाऊस कमी होण्याची शक्यता आहे.
भिराः 574 मिमी
ताम्हिणीः525 मिमी
देवडीः 488 मिमी
शिरगावः450 मिमी