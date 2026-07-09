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महाराष्ट्राच्या चेरापुंजीत फक्त 3 दिवसांतच रेकॉर्डब्रेक पाऊस; कुठं आहे 'हे' ठिकाणी, माहितीये का?

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पाऊस सुरू आहे. महाराष्ट्रातील घाट माथ्यावरदेखील मुसळधार पाऊस सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या चेरापुंजीत रेकॉर्डब्रेक पाऊस झालाय. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:48 PM IST
महाराष्ट्राच्या चेरापुंजीत फक्त 3 दिवसांतच रेकॉर्डब्रेक पाऊस; कुठं आहे 'हे' ठिकाणी, माहितीये का?
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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महाराष्ट्राच्या चेरापुंजीत फक्त 3 दिवसांतच रेकॉर्डब्रेक पाऊस; कुठं आहे 'हे' ठिकाणी, माहितीये का?
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