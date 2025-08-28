English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जरांगे हजारो समर्थकांसहीत आज पुणेमार्गे मुंबईत... अनेक रस्ते बंद; एक्स्प्रेसवेलाही फटका; पाहा सविस्तर

Manoj Jarange Patil Morcha Traffic Updates: जरांगे पाटील हे हजारो समर्थकांसहीत आज पुणे जिल्ह्यातून नवी मुंबईमार्गे मुंबईत दाखल होणार आहेत. त्यानिमित्त अनेक वाहतूक बदल करण्यात आलेत. हे बदल कोणते जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 28, 2025, 07:47 AM IST
जरांगे हजारो समर्थकांसहीत आज पुणेमार्गे मुंबईत... अनेक रस्ते बंद; एक्स्प्रेसवेलाही फटका; पाहा सविस्तर
जुन्नरमधून सुरु होणार आजचा टप्पा (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Manoj Jarange Patil Morcha Traffic Updates: मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजबांधव मोर्चा काढणार असून हा मोर्चा आज पुणे जिल्ह्यातील काही भागांतून जाणार आहे. त्यामुळे या भागात वाहतूककोंडी होऊ नये. तसेच कायदा व सुव्यसस्था अबाधित राहावी, यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शुक्रवारपर्यंत (दि.29) पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. (जरांगेंच्या मोर्चाचे LIVE UPDATES येथे क्लिक करुन पाहू शकता)

कसा आहे मोर्चाचा मार्ग?

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील हा मोर्चा पुणे जिल्ह्यातून गुरुवारी किल्ले शिवनेरीवरून नारायणगावमार्गे मंचर-खेड-चाकण-तळेगाव ते लोणावळ्यावरुन वाशी, चेंबूरमधून मुंबईतील आझाद मैदानाकडे जाणार आहे. जरांगेंसोबत असलेल्या मराठा समाजबांधवांची गर्दी होणार असल्याने नगर-कल्याण मार्गावरील वाहतूक 14 नंबर जांबूत फाटा येथून नगरकडे जाणारी वाहतूक बोर-बेल्हे-अळकुटी-पारनेर अहिल्यानगरमार्गे वळविली जाणार आहे.

कसे वळवण्यात आलेत वाहतूक मार्ग?

नारायणगावकडून जुन्नरकडे जाणारी व्हातून आळेफाटा-कारखाना शिरारक बुदेकर मार्ग वळविण्यात आली आहे. तर नारायणगावकडून पुण्याकडे जाणारी वाहतूक पुणे-नाशिक महामार्ग क्र. 50 व बायपास महामार्ग यावरील नारायणगावकडून चाकणकडे जाणारी वाहतूक नारायणगाव बायपासमार्गे कारफाटा-मंजर पोलिस स्टेशन-नागापूर रोडेवाडी फाटा ते लोणी-पाबळ मार्गे शिक्रापूर-नगर रोडमार्गे पुणे अशी वळविण्यात आली आहे.

जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाहतूक वळवली

नारायणगावकडून येताना बायपास क्र. 60 मार्गे मंचर ते निघोटवाडी सरळमार्गे मोर्चा जाताना जीवन खिंड-मंचर शहर-अवसरी फाटा ते जीवन खिंड-नंदी चौक अशी वळविण्यात आली आहे. खेड शहराकडून पुण्याकडे जाणारी वाहने पाबळमार्गे जातील. जुन्या पुणे-मुंबई महामार्ग क्र. 48 वरील वाहतूक नवीन पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर वळविण्यात आली असून, चाकण-देहूरोडकडून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक वडगाव फाट्यावरुन द्रुतगती मार्गावरून उर्से टोलनाकामार्गे मुंबईकडे वळविण्यात येईल.

लोणावळ्यात जाता येणार नाही

मुंबई ते पुणे द्रुतगती मार्गावरुन मुंबईकडे जाणारी सर्व वाहने वलवण एक्झिटवरून लोणावळा शहरात न वळविता मुंबईकडे जातील. जुना मुंबई ते पुणे मार्गावरून पुण्याकडे जाणारी सर्व वाहने खंडाळा-वलवण एक्झिटवरून लोणावळा शहरात अथवा जुन्या महामार्गावर न वळविता पुण्याकडे जातील.

मराठा आरक्षण मोर्चाचे उद्दिष्ट काय आहे?
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजबांधव हा मोर्चा काढत आहेत. हा मोर्चा मुंबईतील आझाद मैदानावर 29 ऑगस्ट 2025 रोजी पोहोचणार आहे.

मोर्चाचा पुणे जिल्ह्यातील मार्ग कसा आहे?
मराठा आरक्षण मोर्चा पुणे जिल्ह्यात गुरुवारी (दि. 28 ऑगस्ट 2025) किल्ले शिवनेरीवरून नारायणगावमार्गे मंचर-खेड-चाकण-तळेगाव ते लोणावळ्यावरून वाशी, चेंबूर मार्गे मुंबईतील आझाद मैदानाकडे जाणार आहे.

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत?
मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी 29 ऑगस्ट 2025 पर्यंत पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळविण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

