पुण्यातील सर्वात महागडा घटस्फोटाची महाराष्ट्रात चर्चा! 45 दिवसात लग्न मोडलं; 45 लाखांची पोटगी दिली

Pune Couple Divorce : पुण्यातील सर्वात महागड्या घटस्फोटाची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा सुरु आहे. हा कोणत्या सेलिब्रिटी किंवा प्रसिद्ध व्यक्तीचा घटस्फोट नाही तर एका सामान्य जोडप्याचा आहे. पण, हा घटस्फोट चर्चेत आलाय तो महिलेला मिळालेल्या पोटगीमुळे. महिलेला 45 लाखांची पोटगी देण्यात आली आहे. 45 दिवसात लग्न तुटलं आहे.
अवघ्या 45 दिवसांच्या संसारानंतर 'पसंत नसल्याचे' व 'हुंडा-मानपान न केल्याचे' कारण देऊन नववधूला घराबाहेर काढणाऱ्या पतीसह-सासरच्या मंडळींनी एकरकमी 45 लाख रुपये पोटगी देण्याची तयारी न्यायालयात दर्शवली. त्यानंतर नववधूने सासरच्या मंडळींविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचे दावे मागे घेतले. दाम्पत्याने परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
पत्नीच्या वकिलांनी केलेल्या समुपदेशनातून या कौटुंबिक वादात एकरकमी तोडगा निघाला अन् वर्षभरापासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईला पूर्णविराम मिळाला. प्रीती आणि प्रणय (नावे बदलली आहेत) यांचा विवाह जानेवारी 2022 मध्ये मोठ्या थाटामाटात झाला. त्यानंतर प्रीती सासरी नांदण्यासाठी गेली. मात्र, लग्नात हुंडा व मानपान केले नाही, अशी तक्रार सासरच्या मंडळींनी सुरू केली; तर 'तू मला पसंत नाहीस, मात्र घरच्यांनी जबरदस्ती केल्याने मी तुझ्याशी लग्न केले,' असे प्रणय तिला बोलायचा. भांडणे टोकाला गेल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी मला घराबाहेर काढले, असा आरोप करून प्रीतीने पतीसह सासू, सासरा व नणंदेविरोधात भोसरी पोलिस ठाण्यात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दिली. त्याची दखल घेऊन पोलिसांनी सासरच्या मंडळींविरोधात आरोपपत्रही दाखल केले.
मात्र, न्यायालयात वकिलांनी केलेल्या समुपदेशनानंतर हा वाद तडजोडीने मिटविण्याचा निर्णय दोन्ही बाजूंनी घेतला. पत्नीची बाजू मांडणाऱ्या अॅड. प्रियांका काटकर व अॅड. रेश्मा सोनार यांनी दाम्पत्याचे समुपदेशन केले. त्यानंतर पतीने ४५ लाख रुपये एकरकमी पोटगी देण्यास तयारी दर्शवली. त्याला पत्नीने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन न्यायालयीन सुनावणीत कौटुंबिक हिंसाचार झाला नसल्याचे सांगून तक्रार मागे घेतली. आरोपींच्या मुक्ततेची कायदेशीर प्रक्रिया झाल्यानंतर पती-पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. तो न्यायालयाने मंजूर केला.
कौटुंबिक हिंसाचार व घटस्फोटाचे दावे लढणाऱ्या पक्षकारांना मोठा आर्थिक-मानसिक ताण सहन करावा लागतो. अशा दाव्यांत समुपदेशनाची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरते. समुपदेशक दोन्ही पक्षांची समजूत घालतात; तसेच महिलांचे हक्क अबाधित राखून तडजोडीने वाद मिटविण्याचा प्रयत्न करतात. पक्षकारांचा वेळ, पैसा व भावनिक ऊर्जेची बचत करणाऱ्या समुपदेशनाला न्यायालय प्रोत्साहन देते. संवाद व कायदेशीर मार्गदर्शनातून कौटुंबिक वाद तणावमुक्त पद्धतीने निकाली निघू शकतात असे पत्नीच्या वकील अॅड. रेश्मा सोनार म्हणाल्या.
