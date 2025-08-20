English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुणे-मुंबई मार्गावरील सर्व एक्सप्रेस रद्द! नाशिक-CSMT मार्गालाही फटका; पाहा रद्द ट्रेन्सची संपूर्ण यादी

Mumbai Rains List Trains Termination From Pune: सलग दुसऱ्या दिवशीही मुंबईसहीत पुण्यामध्ये जोरदार पाऊस असल्याने अनेक ट्रेन रद्द करण्यात आल्या आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 20, 2025, 08:10 AM IST
पुणे-मुंबई मार्गावरील सर्व एक्सप्रेस रद्द! नाशिक-CSMT मार्गालाही फटका; पाहा रद्द ट्रेन्सची संपूर्ण यादी
ट्रेन्सला बसला फटका (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - इंडिया रेल इन्फोवरुन साभार)

Mumbai Rains List Trains Termination From Pune: पुणे-मुंबई मार्गावरील सात एक्सप्रेस ट्रेन रद्द करण्यात आल्या आहेत. जोरदार पावसामुळे या ट्रेन रद्द करण्यात आल्या आहेत. 3 एक्सप्रेस ट्रेनचा प्रवास अर्ध्यात थांबवला जाणार असल्याचं रेल्वेनं जाहीर केलं आहे. पुण्यातील पावसाचे अपडेट्स आणि रद्द झालेल्या ट्रेन कोणत्या ते पाहूयात...

कोणत्या ट्रेन रद्द?

मुंबईकडे येणाऱ्या अनेक लांब पल्ल्याच्या ट्रेन पुण्यामध्येच रद्द करण्यात आल्या आहेत. पावसामुळे हा निर्णय घेतल्याचं रेल्वेनं जाहीर केलं आहे. यासंदर्भातील माहिती अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरुन देण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये आज म्हणजेच बुधवारीही रेल्वे वाहतुकीला पावसाचा काही प्रमाणात फटका बसल्याचं दिसत आहे. पश्चिम रेल्वे सकाळच्या सत्रात सुरक्षित धावत आहे. मध्य रेल्वे 15 मिनिटं उशिराने धाव आहे. हार्बर मार्गावरील वाहतूक 10 मिनिटं उशीराने सुरु आहे. पुणे आणि नाशिक मार्गावरील रद्द करण्यात आलेल्या ट्रेन कोणत्या ते पाहूयात...

पुणे-नाशिक मार्गावरील रद्द झालेल्या ट्रेन्सची यादी खालीलप्रमाणे :

घाटमाथांवरील शाळांना सुट्टी

पुणे परिसरात होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे घाटमाथांवरील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज पुणे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने भोर, वेल्हा, मुळशी, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव आणि खेड या तालुक्यामधील शाळा बंद देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या परिसरात होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खबरदारी म्हणून शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. 

पुणे हवामान विभागाने रायगड, ठाणे, पुणे, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या घाटमाथा परिसरात मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट घोषित करण्यात आलेला आहे. तसेच मावळ तालुक्यात मागील काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक आहे. त्यासाठी मावळ व मुळशी तालुक्यातील सर्व शाळांना आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी काढले आहेत.

लोणावळ्यात तुफान पाऊस

लोणावळा शहरात गेल्या 24 तासांत 432 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला असून, आज दिवसभरही पावसाचा तेवढ्याच तीव्रतेने सुरू राहण्याचा अंदाज पुणे हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यावर्षी आतापर्यंत लोणावळ्यात एकूण 4810 मिमी विक्रमी पावसाची नोंद झाली असून, गेल्या वर्षी याच दिवशीपर्यंत ही आकडेवारी फक्त 4514 मिमी इतकी होती. मात्र यावर्षी लोणावळ्यात पावसाने सर्वच विक्रम मोडीत काढले आहे. यावर्षी मागील 24 तासांत विक्रमी 432 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे.

FAQ

कोणत्या ट्रेन रद्द करण्यात आल्या आहेत?
पुणे-मुंबई आणि पुणे-नाशिक मार्गावरील सात एक्सप्रेस ट्रेन रद्द करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, तीन एक्सप्रेस ट्रेनचा प्रवास अर्ध्यात थांबवण्यात येणार आहे. रद्द झालेल्या ट्रेनच्या यादीसाठी रेल्वेच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवर माहिती उपलब्ध आहे.

ट्रेन रद्द होण्याचं कारण काय आहे?
मुंबई आणि पुणे परिसरात होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हवामान विभागाचा अंदाज काय आहे?
पुणे हवामान विभागाने लोणावळ्यासह पुणे जिल्ह्यात दिवसभर मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यलो अलर्ट जारी असून, घाटमाथा परिसरात रेड अलर्ट आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

