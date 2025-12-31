एकाच नेत्याला 8 तिकीटं, 2 मुलांना 2 पक्षांकडून तिकीटं अन्... भाजपाचा 'पुणे पॅटर्न' घराणेशाहीचाच

Pune Tickets by BJP Political Nepotism: ऐनवेळी दिलेला शब्द फिरवत आयात उमेदवारांना तिकीटं देण्यात आल्याने भारतीय जनता पार्टीचे शेकडो कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं चित्र राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये पाहायला मिळत आहे. अगदी संभाजीनगरपासून ते मुंबई, पुण्यापर्यंत अनेक ठिकाणी कार्यकर्ते अगदी उपोषणाला बसण्यापासून ते आत्मदहनापर्यंतचे इशारा देत आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यापासून अगदी दुसऱ्या दिवशीही भाजपाच्या प्रादेशिक कार्यालयांसमोर कार्यकर्त्यांचं तिकीटांसाठी आक्रोष सुरु आहे. असं असतानाच भाजपाकडून आयात उमेदवारांचा पुण्यात उदो-उदो करण्यात आल्याचं तिकीटवाटपामधून स्पष्ट झालं आहे. एकाच घरात अनेक तिकीटांपासून एकाच घरात दोन वेगवेगळ्या पक्षांकडून तिकीटं मिळवण्यापर्यंतचा प्रकार आता समोर आले असून कार्यकर्ते रस्त्यावर रडत असताना नेते मंडळींच्या घरात तिकीटांचा पाऊस पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. पुण्यामधील घराणेशाही यंदाही काम राहणार असल्याचं या तिकीटवाटपावरुन स्पष्ट होतंय. नेमकी कुठे कोणाला आणि कशी तिकीटं वाटण्यात आली आहेत पाहूयात...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने राज्यभरासह पुण्यातही अनेक आमदार-खासदार पुञांची तिकिट कापली गेली. मात्र वडगाव शेरीचे पवार गटाचे आमदार बापू पठारे यांच्या कुटुंबांवर मात्र, भाजप पक्षश्रेष्टींची विशेष मेहेरबानी दिसून आली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात डेरेदाखल झालेले आमदार पूत्र सुरेंद्र पठारे यांच्या कुटुंबासहीत कार्यकर्त्यांना तब्बल आठ तिकिटं दिली गेली आहेत. या 8 पैकी 3 तिकिटं ही पठारे यांच्या घरातच दिली गेली आहेत. एक तिकिट सुरेंद पठारे, दुसरे त्यांच्या पत्नी एश्वर्या पठारे आणि तिसरे आमदार पठारे यांचे भाचे संतोष भरणे यांची पत्नी तृप्ती भरणे यांना दिलं गेलं आहे.
दुसरीकडे हडपसरचे विधान परिषद आमदार योगेश टिळेकर यांच्या आईलाही तिकिट देण्यात आलं आहे. बरं हे कमी की काय, राष्ट्रवादीचे माजी शहराध्यक्ष दिपक मानकर यांनी तर दोन परस्पर विरोधी पक्षातून आपल्या दोन्ही मुलांना तिकिटं मिळवून देण्यात यश मिळवलं आहे. बापू मानकर यांना भाजपने कसब्यातून तिकिट दिलंय तर हर्षवर्धन मानकर यांना राष्ट्रवादीने कोथरूडमधून तिकिट दिलं आहे. कल्याणीनगरमधून भाजपचे माजी आमदार जगदिश मुळिक यांचे बंधू योगेश टिळेकर यांना तिसऱ्यांदा तिकिट मिळालं आहे.
भाजपचे स्वर्गीय खासदार गिरीष बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट आणि कसब्याच्या स्वर्गीय आमदार मुक्ता टिळक यांचा मुलगा कुणाल टिळक यांनाही भाजपने पुणे मनपाचं तिकिट दिलं आहे. त्यामुळे पुणे मनपातील घराणेशाही यापुढेही 'टू बी कन्टिन्यू'च राहणार असंच दिसतंय.