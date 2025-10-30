चैतालीचे अनैतिक संबंध अन् कर्ज...; पुण्यातील नकुल भोईर हत्याप्रकरणात भलताच ट्विस्ट; आणखी एका आरोपीला अटक

Nakul Bhoir Murser Case Pune: चिंचवडयेथील सामाजित कार्यकर्ते नकुल भोईर यांची हत्या त्यांच्याच पत्नीने केल्याचे उघड झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला पतीच्या चारित्र्यावर संशय असल्याने पत्नीने हत्या केल्याचा खुलासा करण्यात आला होता. मात्र आता या प्रकरणात वेगळाच ट्विस्ट आला आहे. आरोपी पत्नी चैताली भोईर हिने तिच्या प्रियकराच्या मदतीनेच नकुल भोईरची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. बुधवारी पोलिसांनी प्रियकराला अटक करून न्यायालयासमोर हजर केले. न्यायालयाने आरोपी पत्नीसह दोघांनाही 1 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
नकुल भोईर याचा 24 ऑक्टोबर शुक्रवारी पहाटे पुणे जिल्ह्यातील चिंचवड भागात हत्या झाली होती. या हत्या प्रकरणात त्याची 28 वर्षीय पत्नी चैताली भोईर हिला ताब्यात घेतलं. आता या हत्याकांडात तिचा प्रियकरही सहभागी असल्याचे समोर आलं आहे. सिद्धार्थ पवार असं या दुसऱ्या आरोपीचे नाव आहे. चैतालीने त्याच्या मदतीनेच नकुल भोईर याचा खून केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नकुल भोईर हे पत्नी चैताली हिला मद्यपान न करण्याबाबत, मित्रासोबत फिरू नकोस अशा गोष्टी वांरवार सांगत होत्या. नकुलच्या या सततच्या सूचनांना वैतागून चैतालीने त्याच्या हत्येचा कट रचला. प्रियकराच्या मदतीने तिने पती नकुल याचा कपडाने गळा आवळून खून केला.
दरम्यान, आरोपी सिद्धार्थ पवार याचे चैतालीसोबत अनैतिक संबंध होते याची कुणकुण नकुल यांना लागली होती. त्यावरुन दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झाले होते. याच भांडणातून नकुल याने चैतालीवर हातदेखील उचलला होता. नकुल आपल्या प्रेमसंबंधांच्या आड येत असल्याच्या कारणावरुन चैताली आणि सिद्धार्थ दोघांनीही त्याचा काटा काढण्याचे ठरवले. दोघांनीही संगनमत करुन नकुलची हत्या केली.
नकुल आणि चैताली या दाम्पत्याला पाच आणि दोन वर्षांची दोन लहान मुले आहेत. मात्र या घटनेचा त्यांच्या बालमनावर जबरदस्त परिणाम झाला आहे. नकुल भोईर हे चिंचवड परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते होते. सामाजिक कार्याशिवाय विविध संघटनांमध्ये त्यांनी सक्रीय भूमिका बजावली होती. ते चैतालीला राजकारणात उतरवण्याचीही तयारी करत होते, असे समजते. मात्र त्यापूर्वीच त्यांची हत्या करण्यात आली.
उत्तर: नकुल भोईर यांची हत्या २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शुक्रवारी पहाटे पुणे जिल्ह्यातील चिंचवड भागात झाली. त्यांचा गळा कपड्याने आवळून खून करण्यात आला.
उत्तर: मुख्य आरोपी नकुल यांची पत्नी चैताली भोईर (२८ वर्षे) आणि तिचा प्रियकर सिद्धार्थ पवार. दोघांनी संगनमताने ही हत्या केली. पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली असून, न्यायालयाने १ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
उत्तर: चैताली आणि सिद्धार्थ यांच्यात अनैतिक संबंध होते, ज्याची नकुल यांना माहिती झाली होती. यावरून दोघांमध्ये भांडण झाले आणि नकुल यांनी चैतालीवर हात उचलला होता. तसेच, नकुल चैतालीला मद्यपान न करण्याबाबत आणि मित्रांसोबत फिरू नये अशा सूचना देत असत, ज्यामुळे चैताली वैतागली आणि प्रियकराच्या मदतीने हत्येचा कट रचला.