महाराष्ट्रातील उभ्याची नवरात्र! साताऱ्यातील पांडे गावात नऊ दिवस जमिनीवर न बसता,जमिनीला आपली पाठ न टेकवता करतात कडक उपासना

Navratri 2025 : सध्या सगळीकडे देवीचा जागर सुरू असून या शारदीय नवरात्रौत्सवात अनेक भक्त उपवास करतात. या उपवास करण्याची प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धत असते. काहीजण फळे खाऊन उपवास करतात तर काही जण पायात चप्पल घालत नाहीत .ज्याला जसं जमेल तशी देवीची भक्ती करत असतो.पण या नवरात्रौत्सवात साताऱ्यातील वाई तालुक्यातील पांडे गावात अनोखी प्रथा आहे.या प्रथेला उभ्याची नवरात्र म्हटलं जातं. जमिनीवर न बसता,जमिनीला आपली पाठ न टेकवता हा उपवास केला जातो आणि यामध्ये अनेक भक्त सहभागी होतात चला पाहूया कशी असते ही उभ्याची नवरात्र.
पांडे गावात काळभैरवाचं जागृत स्थान आहे. येथे मागितलेली मनोकामना पूर्ण होते अशी मान्यता आहे.उपासक दिवसभर काळभैरवाची पूजा करतात.पांडे हे बारा बलुतेदारांचं गाव आहे. दरवर्षी या गावातील अनेक लोक उपवास करतात. हातात काठी घेऊन गावभर आरती करतात. आपल्या मनातून इच्छा पूर्ण करण्यासाठी देवीला नवस केला जातो. आणि नवसासाठी हा कडक उपवास केला जातो. विशेष म्हणजे गावातील मुस्लीम समाजातील लोकही देवीचा हा कडक उपवास करतात. नवस बोलणारे उपासक जमिनीवर पाय ठेवूनच सगळ्या गोष्टी करतात.उपासकाने जमिनीवर बसायचे नाही आणि झोपायचे देखील नाही.जर उपासकाला विश्रांती घ्यायचीच असेल तर मंदिरात असणाऱ्या पाळण्यावर छाती टेकवून आणि एक पाय वर घेऊन उभ्या उभ्या झोपतायच असते.ही तब्बल साडेतीनशे वर्षे जुनी परंपरा असल्याचे गावकरी सांगतात. पांडे गावातील हे उपासक नवरात्रौत्सवाचे नऊ दिवस कडक उपवास करतात. तेल, मीठ, तिखटाचा पूर्णपणे त्याग केला जातो. हे नऊ दिवस ते केवळ गोड खातात. यामध्ये साबुदाण्याची खिर खाल्ली जाते. याशिवाय ते फळं आणि दूध घेतात.
हा उपवास इतका कडक असतो की या नऊ दिवसांच्या काळात ते बसत नाहीत. ते अख्खे नऊ दिवस उभेच राहतात. आधार फक्त काठीचा. झोपेसाठी ते पाळण्याचा वापर करतात. या नऊ दिवसास ते झोपत नाहीत. पळत नाही. चप्पल घालत नाही. सकाळी दोन तास आणि सायंकाळी दोन तास आरती केली जाते.पाय रिकामे करण्यासाठी गावत फेरफटका मारला जातो.झोपाळ्यावर छाती टेकून एक पाय वर घेऊन झोपतात. या उपासनेत एक पाय जमिनीवर ठेवावाच लागतो.नाथांची सेवा जितकी कडक कराल, तितकं फळ चांगलं मिळतं अशी उपासकांची मान्यता आहे. गावकरी मानतात की अशी कठोर उपासना केल्यावर देवी आपल्या मनोकामना पूर्ण करते. विशेष म्हणजे या उपासनेत सर्व समाजातील लोक सहभागी होतात.
FAQ
1 उभ्याची नवरात्र म्हणजे काय?
उभ्याची नवरात्र ही सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील पांडे गावातील अनोखी प्रथा आहे. यात भक्त नवरात्रौत्सवाच्या नऊ दिवस कडक उपवास करतात, ज्यात जमिनीवर बसणे, पाठ जमिनीला टेकवणे किंवा झोपणे पूर्णपणे टाळले जाते. हा उपवास उभा राहूनच केला जातो आणि याला 'उभ्या' म्हणून ओळखले जाते.
2 ही प्रथा कोठे आणि कधी साजरी केली जाते?
ही प्रथा दरवर्षी शारदीय नवरात्रौत्सवात पांडे गावात साजरी केली जाते. गावात काळभैरवाचे जागृत स्थान आहे, जेथे भक्तांची मनोकामना पूर्ण होते अशी श्रद्धा आहे. पांडे हे बारा बलुतेदारांचे गाव आहे.
3 या उपवासातील मुख्य नियम काय आहेत?
जमिनीवर बसणे किंवा झोपणे पूर्णपणे निषिद्ध.
उभा राहून सर्व क्रियाकलाप करावे लागतात; आधारासाठी फक्त काठी वापरली जाते.
चप्पल घालणे, पळणे किंवा जमिनीवर पाय ठेवणे टाळले जाते (फक्त एक पाय जमिनीवर ठेवून विश्रांती).
सकाळी आणि सायंकाळी दोन-दोन तास आरती, आणि गावभर फेरफटका.
झोपेसाठी मंदिरातील पाळण्यावर छाती टेकवून एक पाय वर घेऊन उभ्या अवस्थेत विश्रांती.