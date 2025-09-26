English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील उभ्याची नवरात्र! साताऱ्यातील पांडे गावात नऊ दिवस जमिनीवर न बसता,जमिनीला आपली पाठ न टेकवता करतात कडक उपासना

 पांडे गावात नऊ दिवस उभे राहून जगदंबेचा जागर करतात.  साताऱ्यातील पांडे गावत उभ्याची नवरात्र ही अनोखी प्रथा साडेतीनशे वर्षांपूर्वीची आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 26, 2025, 03:42 PM IST
महाराष्ट्रातील उभ्याची नवरात्र! साताऱ्यातील पांडे गावात नऊ दिवस जमिनीवर न बसता,जमिनीला आपली पाठ न टेकवता करतात कडक उपासना

Navratri 2025 :  सध्या सगळीकडे देवीचा जागर सुरू असून या शारदीय नवरात्रौत्सवात अनेक भक्त उपवास करतात. या उपवास करण्याची प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धत असते. काहीजण फळे खाऊन उपवास करतात तर काही जण पायात चप्पल घालत नाहीत .ज्याला जसं जमेल तशी देवीची भक्ती करत असतो.पण या नवरात्रौत्सवात साताऱ्यातील वाई तालुक्यातील पांडे गावात अनोखी प्रथा आहे.या प्रथेला उभ्याची नवरात्र म्हटलं जातं. जमिनीवर न बसता,जमिनीला आपली पाठ न टेकवता हा उपवास केला जातो आणि यामध्ये अनेक भक्त सहभागी होतात चला पाहूया कशी असते ही उभ्याची नवरात्र. 

Add Zee News as a Preferred Source

पांडे गावात काळभैरवाचं जागृत स्थान आहे. येथे मागितलेली मनोकामना पूर्ण होते अशी मान्यता आहे.उपासक दिवसभर काळभैरवाची पूजा करतात.पांडे हे बारा बलुतेदारांचं गाव आहे. दरवर्षी या गावातील अनेक लोक उपवास करतात. हातात काठी घेऊन गावभर आरती करतात. आपल्या मनातून इच्छा पूर्ण करण्यासाठी देवीला नवस केला जातो. आणि नवसासाठी हा कडक उपवास केला जातो. विशेष म्हणजे गावातील मुस्लीम समाजातील लोकही देवीचा हा कडक उपवास करतात. नवस बोलणारे उपासक जमिनीवर पाय ठेवूनच सगळ्या गोष्टी करतात.उपासकाने जमिनीवर बसायचे नाही आणि झोपायचे देखील नाही.जर उपासकाला विश्रांती घ्यायचीच असेल तर मंदिरात असणाऱ्या पाळण्यावर छाती टेकवून आणि एक पाय वर घेऊन उभ्या उभ्या झोपतायच असते.ही तब्बल साडेतीनशे वर्षे जुनी परंपरा असल्याचे गावकरी सांगतात. पांडे गावातील हे उपासक नवरात्रौत्सवाचे नऊ दिवस कडक उपवास करतात. तेल, मीठ, तिखटाचा पूर्णपणे त्याग केला जातो. हे नऊ दिवस ते केवळ गोड खातात. यामध्ये साबुदाण्याची खिर खाल्ली जाते. याशिवाय ते फळं आणि दूध घेतात. 

हा उपवास इतका कडक असतो की या नऊ दिवसांच्या काळात ते बसत नाहीत. ते अख्खे नऊ दिवस उभेच राहतात. आधार फक्त काठीचा. झोपेसाठी ते पाळण्याचा वापर करतात. या नऊ दिवसास ते झोपत नाहीत. पळत नाही. चप्पल घालत नाही. सकाळी दोन तास आणि सायंकाळी दोन तास आरती केली जाते.पाय रिकामे करण्यासाठी गावत फेरफटका मारला जातो.झोपाळ्यावर छाती टेकून एक पाय वर घेऊन झोपतात. या उपासनेत एक पाय जमिनीवर ठेवावाच लागतो.नाथांची सेवा जितकी कडक कराल, तितकं फळ चांगलं मिळतं अशी उपासकांची मान्यता आहे. गावकरी मानतात की अशी कठोर उपासना केल्यावर देवी आपल्या मनोकामना पूर्ण करते. विशेष म्हणजे या उपासनेत सर्व समाजातील लोक सहभागी होतात.

FAQ

1 उभ्याची नवरात्र म्हणजे काय?
उभ्याची नवरात्र ही सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील पांडे गावातील अनोखी प्रथा आहे. यात भक्त नवरात्रौत्सवाच्या नऊ दिवस कडक उपवास करतात, ज्यात जमिनीवर बसणे, पाठ जमिनीला टेकवणे किंवा झोपणे पूर्णपणे टाळले जाते. हा उपवास उभा राहूनच केला जातो आणि याला 'उभ्या' म्हणून ओळखले जाते.

2 ही प्रथा कोठे आणि कधी साजरी केली जाते?
ही प्रथा दरवर्षी शारदीय नवरात्रौत्सवात पांडे गावात साजरी केली जाते. गावात काळभैरवाचे जागृत स्थान आहे, जेथे भक्तांची मनोकामना पूर्ण होते अशी श्रद्धा आहे. पांडे हे बारा बलुतेदारांचे गाव आहे.

3 या उपवासातील मुख्य नियम काय आहेत?
जमिनीवर बसणे किंवा झोपणे पूर्णपणे निषिद्ध.
उभा राहून सर्व क्रियाकलाप करावे लागतात; आधारासाठी फक्त काठी वापरली जाते.
चप्पल घालणे, पळणे किंवा जमिनीवर पाय ठेवणे टाळले जाते (फक्त एक पाय जमिनीवर ठेवून विश्रांती).
सकाळी आणि सायंकाळी दोन-दोन तास आरती, आणि गावभर फेरफटका.
झोपेसाठी मंदिरातील पाळण्यावर छाती टेकवून एक पाय वर घेऊन उभ्या अवस्थेत विश्रांती.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
navratri 2025350 years old tradition of Pandey village in Satara district of Maharashtraसातारा पांडे गावसातारा उभ्याची नवरात्र

इतर बातम्या

बीड पुन्हा हादरलं! पत्रकाराच्या मुलाची हत्या; 'त्या...

महाराष्ट्र बातम्या