Marathi News
महाराष्ट्रातील 'या' गावांमधील प्रत्येकजण होणार करोडपती; सरकारच वाटणार 5 हजार कोटी रुपये, कारण...

New Airport In Maharashtra: 2018 पासून चर्चेत असून, 2024-25 मध्ये भूसंपादन प्रक्रिया वेगवान झालेली असली तरी केवळ जामीन मिळवण्यासाठी सरकारला पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होणार असल्याचं सांगितलं जातंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 2, 2025, 08:15 AM IST
जिल्हाधिकाऱ्यांनीच दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

New Airport In Maharashtra: नवी मुंबईमध्ये 19 हजार कोटींहून अधिक खर्च करुन उभारण्यात आलेलं विमानतळ लवकरच कार्यान्वयित होणार आहे. असं असतानाच राज्यामध्ये आणखी एका मोठ्या विमान प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याचं काम अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र आता या प्रक्रियेमध्ये काही गावातील गावकऱ्यांनी खोडा घातला असून जादा मोबदल्याची मागणी या गावातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या तर सरकारला या प्रकल्पाचं प्रत्यक्ष काम सुरु होण्याआधी केवळ जमीन ताब्यात घेण्यासाठी 5 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. 

कोणता आहे हा प्रकल्प?

ज्या प्रकल्पाबद्दल आपण बोलतोय तो प्रकल्प साकारला जातोय पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यामध्ये. पुरंदर विमानतळ अशा नावाने ओखळल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुमारे तीन हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी अंदाजे ५ हजार कोटी रुपये लागणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सात गावांतील शेतकऱ्यांनी जादा मोबदला आणि एरोसिटीतील दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक जागेची मागणी केली असून त्याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा होणार आहे. आतापर्यंत जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली आहे. प्रस्ताव पुढील आठवड्यात सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. भूसंपादन प्रक्रिया फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. विमानतळाचे बांधकाम एप्रिल-मे 2026 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.

पुढील आठवड्यात वाटाघाटी?

पुरंदर विमानतळासाठी जमीन देण्यास शेतकरी तयार असले तरी त्यांना अधिक मोबदला हवा आहे. येथील गावकऱ्यांनी अतिरिक्त 148 हेक्टर जमीन देण्यास संमती दर्शवली आहे. पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 1254 हेक्टर क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली आहे. एकूण भूसंपादनासाठी सुमारे 1285 हेक्टर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांतील 95 टक्के शेतकऱ्यांनी संमतिपत्रे दिली आहेत. मोजणी अहवाल पुढील आठवड्यात राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर दरनिश्चिती आणि मोबदला प्रक्रिया सुरू होईल. सरकारसोबत शेतकरी कशी वाटाघाटी करणार यावर प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा अंतिम खर्च अवलंबून राहणार आहे. 

या प्रकल्पाचा होणार मोठा फायदा

पुरंदर विमानतळ प्रकल्प पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासासाठी खूप महत्वाचा मानला जातो, विशेषतः आयटी क्षेत्र आणि वाढत्या प्रवासी वाहतुकीसाठी. हा महाराष्ट्रातील नवी मुंबई विमानतळानंतर दुसरा सर्वात मोठा विमानतळ असेल, ज्याची क्षमता दरवर्षी ७५ लाख प्रवाशांची असेल. यात दोन समांतर धावपट्ट्या (रनवे) असतील, ज्या प्रत्येकी 4000 मीटर लांब असतील.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी काय?

पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांमध्ये हा विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. एकूण 2832 हेक्टर जमीन संपादित करण्याची योजना आहे. यासाठी सुमारे 3200 शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात आली. हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम आहे. 2018 पासून चर्चेत असून, 2024-25 मध्ये भूसंपादन प्रक्रिया वेग घेतली. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी भूमिपुत्रांवर अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे. भूसंपादनासाठी 5 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, ज्यामुळे हा राज्यातील सर्वात मोठा विकास प्रकल्प मानला जातो.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
New AirportmaharashtraLand Acquisitionproject5000 CRORE

