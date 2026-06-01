Solapur Reel Star Death : रिलस्टार रोहिणीच्या आत्महत्येनंतर 'असा' व्यक्त झाला पती, मनातील भावनांना मोकळी करुन दिली वाट; पाहा पहिली पोस्ट

सोलापुरात 26 मे रोजी रिलस्टार रोहिणी पाराध्येने आपल्या हॉटेलमध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली. या घटनेनंतर पती निलेश पाराध्येने पहिल्यांदा पोस्ट शेअर करत मनातील भावना व्यक्त केली आहे. निलेशने पोस्टमध्ये म्हटलंय की,'माझी बायको माझ्या चिमणे मला सोडून जायचं नव्हतं ग...'. या शब्दात त्याने मनातील भावनांना मोकळी वाट करुन दिली आहे. निलेश पाराध्येने पत्नीच्या निधनाच्या 5 दिवसांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत. सगळं सुरळीत चालू असताना पत्नीने इतकं टोकाचं पाऊल उचलण्याचं कारण काय?
"माझी बायको माझ्या चिमणे मला सोडून जायचं नव्हतं ग...या पाच वर्षांच्या सोबतीत तिने मला फक्त साथच दिली नाही, तर माझं संपूर्ण आयुष्य उभं केलं. माझ्या प्रत्येक अडचणीत ती माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली. माझ्यासाठी तिने किती हाल सोसले, किती कष्ट केले, याची गणतीच नाही.जेव्हा मी खचून जायचो, तेव्हा ती मला आधार द्यायची. जेव्हा सगळे दूर व्हायचे, तेव्हा ती माझा हात घट्ट धरून उभी राहायची. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक वादळातून तिने मला बाहेर काढलं.
आज चांगले दिवस यायला लागले होते... आपल्या स्वप्नांना आकार यायला लागला होता... पण त्याच वेळी तू मला एकटं करून निघून गेलीस. आजही तुझी आठवण आली की मन हंबरडा फोडून रडतं. तुझं हसणं, तुझं बोलणं, तुझी काळजी, तुझं प्रेम... सगळंच डोळ्यासमोर उभं राहतं. चिमणे... परत ये गं... तुला खूप काही सांगायचं बाकी आहे... तुझ्याशिवाय हे आयुष्य खूप रिकामं झालंय.
तू शरीराने दूर गेलीस, पण माझ्या प्रत्येक श्वासात, प्रत्येक आठवणीत आणि हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यात कायम जिवंत राहशील.
मिस यू ग माझ्या चिमणे...".
26 मे रोजी रोहिणी पाराध्येने आपल्या 'हॉटेल ग्रामपंचायत'च्या किचनमध्ये अँगलला ओढणीने गळफास लावून आत्महत्या केली. रोहिणी आणि निलेश यांचा आंतरजातीय प्रेमविवाह असल्याच सांगण्यात येत आहे. दोघांची पुण्यात ओळख झाली. रोहिणीचे हे दुसरं लग्न आहे. रोहिणी आणि निलेश पुण्यात रिल्स बनवत असतं. सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर दोघंही आपल्या गावी सोलापुर ब्रम्हपुरी येथे आले. आल्यावर दोघं इथेही सामाजिक प्रश्नांवर आणि घरगुती विषयांवर रील्स बनवत होते. ही रील्स व्हायरल झाल्यानंतर "हॉटेल ग्रामपंचायत' सुरु केलं. याला देखील ग्राहकांनी चांगली पसंती दिली. यानंतर याच हॉटेलच्या दोन ते तीन शाखा सुरु करण्याचा विचार होता. मात्र त्या अगोदरच रोहिणीने टोकाचे पाऊल उचलले.