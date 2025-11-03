English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Shoot At Sight चे आदेश, जाळपोळ, ऊसाचं शेत अन्...; बिबट्यामुळं तुफान राडा! 13 वर्षीय मुलाच्या मृत्यूनंतर..

Pune Maharashtra Lepod Attack: बिबट्यांची समस्या दिवसोंदिवस गंभीर होत असतानाच रविवारीही बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात एका 13 वर्षीय मुलाचा जागीच मृत्यू झाल्यानंतर गावकऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटल्याचं दिसून आलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 3, 2025, 11:05 AM IST
गावकरी आक्रमक झालेत

Pune Maharashtra Lepod Attack: पुणे जिल्ह्यामधील शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेडमध्ये पुन्हा एकदा बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात चिमुकल्याचा बळी गेला आहे. रविवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास पिंपरखेड येथे बिबट्याने रोहन विलास बोम्बे (वय 13) या मुलावर हल्ला केला. या हल्ल्यात मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. हा हल्ला ऊसाच्या शेताजवळ किंवा गावाच्या परिसरात घडला असल्याचे सांगितले जात असून चिमुकल्याच्या मृत्यूनंतर गावकरी आक्रमक झालेत. गावात अलीकडील काळात बिबट्याच्या हल्ल्यांच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील या भागात बिबट्यांची दहशत वाढली असून, गेल्या काही महिन्यांत अनेक मृत्यू झाले आहेत.

पेट्रोलिंग वाहन जाळले

घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी वनविभागाच्या पेट्रोलिंग वाहनाला आग लावली आणि वनविभागाच्या कार्यालयावर हल्ला केला. ग्रामस्थांनी "बिबट्या दिसताच गोळ्या घाला" अशी मागणी केली आहे. गेल्या १५ दिवसांत या भागात बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला असल्याने तणाव वाढला आहे.

नरभक्षक म्हणून घोषित

महाराष्ट्र वनविभागाने या बिबट्याला "नरभक्षक" (man-eater) घोषित केले असून, दिसताच ठार मारण्याचे (shoot-at-sight) आदेश जारी केले आहेत. यापूर्वीच्या हल्ल्यांसाठी जबाबदार असलेल्या 5 वर्षांच्या बिबट्याला आधीच ठार मारण्यात आले आहे. आता या नरभक्षक बिबट्याला मारण्यासाठी पाच शार्पशूटर्स नेमण्यात आलेत.

नक्की वाचा >> घरांजवळ, शेतात सगळीकडे बिबटेच बिबटे... 'या' जिल्ह्यात होणार बिबट्यांची नसबंदी; खर्च 40 कोटी

काही दिवसांपूर्वी झालेला असाच हल्ला

पिंपरखेड येथेच 12 ऑक्टोबर रोजी बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात याच भागातील शिवन्या शैलेश बोम्बे (वय 5) या मुलीवर सकाळी साडेनऊ वाजता बिबट्याने हल्ला केला. ही घटना ऊसाच्या शेतात घडली. हा या वर्षातील तिसरा असा मृत्यू होता. गेल्या काही वर्षांत शिरूर तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात 12 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. ऑक्टोबरमध्ये आणखी एका 6 वर्षीय मुलाचा जुन्नर तालुक्यात मृत्यू झाला होता.

दिवसोंदिवस बिबट्यांची समस्या गंभीर

शिरूर तालुक्यात बिबट्यांची संख्या वाढली असून, ऊसाच्या शेतांमध्ये ते लपून बसतात. ग्रामीण भागात दहशत असून, ग्रामस्थ रोज बिबट्या दिसल्याच्या तक्रारी करत आहेत. वनविभागाने पिंजरे लावणे, ट्रॅपिंग आणि शूट-ऑर्डरसारख्या उपाययोजना केल्या आहेत, पण समस्या कायम आहे. बिबट्यांच्या नसबंदीचा पर्यायही चाचपडून पाहिला जात आहे.

पुणे जिल्ह्यात कुठे कुठे आढळतात बिबटे?

पुणे जिल्हा हा बिबट्यांच्या घनदाट वस्तव्यामुळे मानव-वन्यप्राणी संघर्षाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. जिल्ह्यातील जुन्नर, शिरूर, अंबेगाव आणि खेड या तालुक्यांमध्ये बिबट्यांची मोठी संख्या असल्यामुळे शेती, ग्रामीण भाग आणि शहरी हद्दीपर्यंत बिबट्यांचा मुक्त संचार होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे वनक्षेत्रातील अतिक्रमण, शेतीची वाढ आणि बिबट्यांच्या नैसर्गिक निवासस्थानांचे विनाश. परिणामी, हल्ले, मृत्यू आणि जखमी होण्याच्या घटना वाढत आहेत.

