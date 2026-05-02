English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • पश्चिम महाराष्ट्र
  • पुणे हादरलं! 65 वर्षीय नराधमाने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडी गोठ्यात नेलं आणि..., अत्याचार करुन शेणामध्ये मृतदेह लपवला

पुणे हादरलं! 65 वर्षीय नराधमाने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडी गोठ्यात नेलं आणि..., अत्याचार करुन शेणामध्ये मृतदेह लपवला

Pune Bhor Crime : महाराष्ट्राला सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. पुण्याजवळील भोरमध्ये एका वृद्ध नराधमाने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीची विकृतपणे हत्या केली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: May 2, 2026, 08:46 AM IST
पुणे हादरलं! 65 वर्षीय नराधमाने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडी गोठ्यात नेलं आणि..., अत्याचार करुन शेणामध्ये मृतदेह लपवला
महाराष्ट्राला सुन्न करणारी घटना समोर

Pune Bhor Crime : महाराष्ट्राला हादरून सोडणारी आणि मन सुन्न करणारी घटना पुण्यातील भोर तालुक्यातून समोर आली आहे. भोर तालुक्यातील नसरापूरमध्ये साडेतीन वर्षीय चिमुरडीवर 65 वर्षीय नराधमाने अत्याचार करुन तिची निर्घृणपणे हत्या केली आहे. या घटनेनंतर जिल्ह्यात नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून गामस्थ आक्रमक झाल्याचे पाहिला मिळाले. मुलीचा मृतदेह पोलीस स्टेशनच्या बाहेर ठेवून गावकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलनही केलं. यानंतर पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवत नराधमाला बेड्या ठोकल्या आहेत. दरम्यान घटनेच्या निषेधार्थ आज नसरापूर बंदची हाक देण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नराधमाने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडी गोठ्यात नेलं आणि...

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चिमुरडी शाळेला उन्हाळ्याचा सुट्टी लागली म्हणून आजीच्या गावाला आली होती. शुक्रवारी दुपारी नसरापूरमधील राम मंदिराजवळ ही चिमुकली खेळत होती. एका 65 वर्षीय नराधमाने तिला आमिष दाखवलं. त्यानंतर ती जवळ आल्यावर तिला जवळच्या गुरांच्या गोठ्यात घेऊन गेला. तिथे या नराधमाने चिमुरडीवर निर्दयीपणे शारीरिक अत्याचार केला. या विकृत माणूस इथेच थांबला नाहीतर त्याने त्यानंतर तिची निघृणपणे हत्या केली. या चिमुकलीचा मृतदेह कोणाला सापडू नये म्हणून गोठ्यातील शेणामध्ये त्याने तो लपवला. 

बराच वेळ झाला नात घरी आली नाही, म्हणून कुटुंबातील सदस्यांनी तिची शोधाशोध सुरु केली. पण तिच्या गावात कुठेही थांगपत्ता लागत नव्हता. गावकऱ्यांनी परिसरातील सीसीटीव्ही तपासला. तर एक अपरिचित व्यक्ती त्या मुलीला बाजूला घेऊन जाताना दिसला. त्यानंतर गोठ्यात कुटुंबातील लोकांनी पाहिला तर त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. मुलीचा मृतदेह शेणात लपवल्याचा आढळला. 

दुसरीकडे गावकऱ्यांनी त्या व्यक्तीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली तो नराधम नदी काठी बसलेला आढळला. त्यांनी मुली कुठे आहे, तू तिच्यासोबत काय केलं असं प्रश्न विचार त्याला पडकलं. तर त्याने मला काही माहिती नाही असंच उत्तर तो देत होता. दरम्यान गावातील या घटनेची माहिती पोलिसांनी मिळतात ते घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी नराधमाला ताब्यात घेतलं. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
punebhorPune PolicepolicePune Bhor Crime

