English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यात भीषण अपघात! दोन भावांचा जागीच मृत्यू; हॅण्ड ब्रेक खेचला अन्..; CCTV तून धक्कादायक खुलासा

Pune Crime News 2 Brother Died In Car Accident: या प्रकरणाची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मृतांपैकी दोघे चक्काचूर झालेल्या कारच्या समोरच्या बाजूने बाहेर लटकत पडल्याचं दिसत होतं. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 2, 2025, 12:36 PM IST
पुण्यात भीषण अपघात! दोन भावांचा जागीच मृत्यू; हॅण्ड ब्रेक खेचला अन्..; CCTV तून धक्कादायक खुलासा
पोलिसांनी सुरु केला तपास

Pune Crime News 2 Brother Died In Car Accident: पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथे भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये सख्ख्या चुलत भावांचा मृत्यू झाला असून पोलीस या अपघात प्रकरणाचा सविस्तर तपास करत आहेत. या अपघातात एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. या प्रकरणामध्ये पोलीसांपुढे अनेक प्रश्न असून सध्या त्यांचा उलगडा करण्याचं काम सुरु आहे. मात्र या अपघाताची दाहकता घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहूनच अधोरेखित होत होती.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं घडलं काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत तरुणांची नावं ऋतिक भंडारी आणि यश भंडारी अशी आहेत. दोघेही अपघात झाला तेव्हा कारच्या पुढच्या सीटवर बसलेले होते. तर मागील सीटवर बसलेल्या कुशवंत टेकवणी हा तरुण अपघातात गंभीर जखमी झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गाडीचा हँड ब्रेक ओढल्याने गाडीचं नियंत्रण सुटले आणि गाडी मेट्रो स्टेशनच्या सिमेंटच्या पिल्लरला जाऊन धडकली. गाडीचा वेग निर्धारित वेग मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे सीसीटीव्हीमधून स्पष्ट झालं असून याच दिशेने आता तपास केला जात आहे. 

सीसीटीव्ही तपासण्याचं काम सुरु

एम एच 24 डी टी 8292 गाडी काळ्या रंगाची गाडी भाड्याने घेतली असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातोय. हा अपघात कोरेगाव येथे पहाटे साडेपाचच्या सुमारास झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पुणे पोलिसांकडून ही गाडी नेमकी कुठून आली याचा शोध घेत आहेत.  रस्त्यावरील अनेक सीसीटीव्ही तपासण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे.  थोड्याच वेळात फॉरेन्सिक टीम अपघातस्थळी दाखल होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अपघातातील गाडीमध्ये अल्कोहोल किंवा अंमली पदार्थ होते का याची तपासणी केली जाणार आहे.

बाहेर काढले मृतदेह

पोलीस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा मृतांपैकी दोघांचा देह हा चक्काचूर झालेल्या कारच्या पुढील बाजूने बाहेर पडल्याचं दिसत होतं. पोलिसांनी मोठ्या कष्टाने इतराच्या मदतीने हे मृतदेह अपघातग्रस्त कारमधून बाहेर काढले. घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाल्याचं दिसून आलं.

यामधून काहीतरी पुरावा हाती लागण्याची शक्यता

अपघात कसा झाला? गाडीचा वेग किती होता? तसेच मद्यप्राशनाचा या अपघाताशी काही संबंध आहे का? याची तपासणी कोरेगाव पार्क पोलीस स्टेशनकडून सुरू आहे. पोलिसांकडून घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि वाहनाची तांत्रिक तपासणी केली जात आहे. यामधून नक्कीच काहीतरी ठोस पुरावा हाती लागेल असा विश्वास पोलिसांना आहे. सध्या कारच्या क्रमांकावरुन तिचा मूळ मालक कोण आहे? ही कार या मुलांकडे कशी आली? अपघातापूर्वी कारमध्ये नेमकं काय घडलं? या आणि अशा अनेक प्रश्नांचा माग पोलिसांकडून काढला जात आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
punecrime news2 Brother diedcar accidentkoregaon park road

इतर बातम्या

Happy birthday SRK: हेमा मालिनींसोबत खोटं बोलून शाहरुखने मि...

मनोरंजन