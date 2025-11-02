पुण्यात भीषण अपघात! दोन भावांचा जागीच मृत्यू; हॅण्ड ब्रेक खेचला अन्..; CCTV तून धक्कादायक खुलासा

Pune Crime News 2 Brother Died In Car Accident: पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथे भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातामध्ये सख्ख्या चुलत भावांचा मृत्यू झाला असून पोलीस या अपघात प्रकरणाचा सविस्तर तपास करत आहेत. या अपघातात एकजण गंभीर जखमी झाला आहे. या प्रकरणामध्ये पोलीसांपुढे अनेक प्रश्न असून सध्या त्यांचा उलगडा करण्याचं काम सुरु आहे. मात्र या अपघाताची दाहकता घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहूनच अधोरेखित होत होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत तरुणांची नावं ऋतिक भंडारी आणि यश भंडारी अशी आहेत. दोघेही अपघात झाला तेव्हा कारच्या पुढच्या सीटवर बसलेले होते. तर मागील सीटवर बसलेल्या कुशवंत टेकवणी हा तरुण अपघातात गंभीर जखमी झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गाडीचा हँड ब्रेक ओढल्याने गाडीचं नियंत्रण सुटले आणि गाडी मेट्रो स्टेशनच्या सिमेंटच्या पिल्लरला जाऊन धडकली. गाडीचा वेग निर्धारित वेग मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे सीसीटीव्हीमधून स्पष्ट झालं असून याच दिशेने आता तपास केला जात आहे.
एम एच 24 डी टी 8292 गाडी काळ्या रंगाची गाडी भाड्याने घेतली असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातोय. हा अपघात कोरेगाव येथे पहाटे साडेपाचच्या सुमारास झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पुणे पोलिसांकडून ही गाडी नेमकी कुठून आली याचा शोध घेत आहेत. रस्त्यावरील अनेक सीसीटीव्ही तपासण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. थोड्याच वेळात फॉरेन्सिक टीम अपघातस्थळी दाखल होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अपघातातील गाडीमध्ये अल्कोहोल किंवा अंमली पदार्थ होते का याची तपासणी केली जाणार आहे.
पोलीस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा मृतांपैकी दोघांचा देह हा चक्काचूर झालेल्या कारच्या पुढील बाजूने बाहेर पडल्याचं दिसत होतं. पोलिसांनी मोठ्या कष्टाने इतराच्या मदतीने हे मृतदेह अपघातग्रस्त कारमधून बाहेर काढले. घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाल्याचं दिसून आलं.
अपघात कसा झाला? गाडीचा वेग किती होता? तसेच मद्यप्राशनाचा या अपघाताशी काही संबंध आहे का? याची तपासणी कोरेगाव पार्क पोलीस स्टेशनकडून सुरू आहे. पोलिसांकडून घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि वाहनाची तांत्रिक तपासणी केली जात आहे. यामधून नक्कीच काहीतरी ठोस पुरावा हाती लागेल असा विश्वास पोलिसांना आहे. सध्या कारच्या क्रमांकावरुन तिचा मूळ मालक कोण आहे? ही कार या मुलांकडे कशी आली? अपघातापूर्वी कारमध्ये नेमकं काय घडलं? या आणि अशा अनेक प्रश्नांचा माग पोलिसांकडून काढला जात आहे.