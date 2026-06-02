/Narsapur Case: कोर्टात पीडितेच्या आजीने साक्ष नोंदवली! आरोपी भीमराव कांबळेला मुलीसोबत...

Pune Crime News Narsapur Case: नसरापूर अत्याचार प्रकरणामध्ये पाच दिवसांपूर्वीच आरोपी भीमराव कांबळे विरोधात आरोप निश्चित करण्यात आली. नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात 28 दिवसात आरोपीविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले. न्यायालयाकडून आरोपीविरोधात प्रायमा फेसी पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आलं. या खटल्याची रोज ‘इन कॅमेरा’ पद्धतीने सुनावणी सुरु झाली आहे. पाच दिवसांपूर्वी भीमराव कांबळेला पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. कोर्टात युक्तिवाद करताना आरोपीच्या वकिलांकडून विरोध करण्यात आला मात्र पुरावे नसल्याने आरोपीवर आरोप निश्चिती करण्यात आली.
आरोपीला अटक करण्यात आल्यानंतर पंधरा दिवसात चार्जशीट दाखल करण्यात आलं होतं. हे आरोपपत्रही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलं होतं त्यात चार्ज शीटवर सुनावणी पार पडली होती. कांबळेच्या आरोप निश्चितसाठी 82 साक्षीदारांचे भक्कम पुरावे पोलिसांनी सादर केले. भिमराव कांबळेने पुरावे वाचून दाखवल्यानंतर नाकारल्याने न्यायालयाने सुनावणीला सुरुवात केली. न्यायालयाने प्राथमिक दृष्ट्या आरोपी मानसिक सक्षम असल्याचे निरीक्षण नोंदवून आरोप निश्चित केले आहेत. मागील चार दिवसांपासून न्यायालयाने दररोज या खटल्याची सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले असून आजपासून इन कॅमेरा सुनावणी सुरु आहे.
29 मे रोजी झालेल्या पहिल्या सुनावणीदरम्यान, पोलिसांनी 100 हून अधिक साक्षीदार नोंदवले होते. त्यापैकी न्यायालयात 82 साक्षीदार नोंदवले जातील. आम्ही लवकरात लवकर ही सुनावणी पूर्ण केली जाईल, असा विश्वास विशेष सरकारी वकीलांनी व्यक्त केला आहे. या सुनावणीदरम्यान आरोपीतर्फे तीन वकील बाजू मांडत आहेत. तर शासनातर्फे स्पेशल सरकारी वकील अजय मिसर काम करत असून पीडित कुटुंबीय आणि पोलिसांची बाजू मांडत आहेत.
नसरापूर चिमुकली अत्याचार प्रकरणी मुलीच्या आजीची महत्त्वाची साक्ष न्यायालयाने नोंदवली आहे. रोज होणाऱ्या सुनावणीत आत्तापर्यंत 13 साक्षीदाराची साक्ष न्यायालयाने नोंदवून घेतली आहे. सरकारी पक्षाने 82 साक्षीदारांची यादी सादर केली आहे. विशेष वकील अजय मिसर यांनी 13 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली आहे. साक्षीदारांमध्ये मुलीचे आई-वडील पंचनामा करणारे पंच तसेच आरोपी भीमराव कांबळेला मुलीसोबत पाहिल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचा समावेश आहे. या सर्वांची साक्ष आतापर्यंत नोंदवून घेण्यात आली आहे.
मयत बालिकेस आरोपी सोबतच शेवटचं बघण्यात आलं आहे. अनेक भक्कम पुरावे आहेत. अनेक साक्षीदारांनी कोर्टात सांगितलं की शेवटचं त्या चिमुकलीला त्या आरोपी सोबत बघितलं होतं, असंही मिसर यांनी सांगितलं.