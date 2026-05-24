/तळेगाव हादरलं! पुजाऱ्यासमोरच तुळजाभवानीचं मुकुट चोरलं, CCTV फुटेज समोर; चोरट्याने दर्शन घेऊन कुंकू वाहिलं अन्...

Talegaon Dabhade Tulja Bhavani Mandir Mukut Chori Video: पुण्यातील मावळ प्रांतामधील तळेगाव-दाभाडे येथील तुळजाभवानी मंदिर परिसरात खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. देवीचा चांदीचा मुकुट अज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण प्रकार मंदिराच्या गाभाऱ्यातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.
एक अज्ञात व्यक्ती दर्शनाच्या बहाण्याने मंदिरात दाखल झाला. सुरुवातीला त्या व्यक्तीने अत्यंत शांतपणे देवीचे दर्शन घेतले. हातात नारळ घेऊन देवीला कुंकूही वाहिलं. त्यामुळे मंदिरातील पुजाऱ्यालाही त्याच्यावर कोणताही संशय आला नाही. मात्र काही क्षणातच आरोपीने संधी साधली. पुजाऱ्याचं लक्ष दुसरीकडे जाताच आरोपीने देवीचा सुमारे एक किलो वजनाचा चांदीचा मुकुट रुमालात लपवला. त्यानंतर त्याने मंदिरातून पळ काढला. दरम्यान, ही घटना लक्षात येताच तळेगाव दाभाडे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मंदिरातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे. मास्क आणि टोपी घालून आलेल्या या अज्ञात चोरट्याचा शोध घेणं आता पोलिसांसमोर मोठं आव्हान ठरणार आहे.
देवीच्या चांदीच्या मुकुटासह चांदीचे सिंहासन, सिंहासनावरील वाघ, बाप्पाचे छत्र आणि इतर मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्याचं सांगण्यात येत आहे. मंदिरात चोरट्याने पुजाऱ्यांच्या देखत डाव साधला. चोरट्याने दानपेटी फोडण्याचा प्रयत्न केला, पण दानपेटी फुटली नाही; मात्र साखळ्या तोडल्या गेल्या. चोरी करताना चोरट्याचा व्हिडिओ स्पष्टपणे दिसतो. फुटेज व्हायरल झालं आहे.
ही घटना शनिवारी सायंकाळी घडल्याची माहिती समोर येत आहे. तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. चोरट्याची ओळख पटवण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर केला जात आहे. तळेगाव दाभाडेमध्येही हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला असून भाविकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. तुळजाभवानी मंदिर हे तळेगावचे प्रमुख श्रद्धास्थान आहे आणि अशा घटनांमुळे भाविकांचा मंदिराच्या सुरक्षेसंदर्भातील विश्वास डळमळीत होत असल्याचं दिसत आहे.
कोणालाही संशयास्पद व्यक्ती किंवा वस्तू दिसल्यास तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशनला तात्काळ कळवण्याचं आवाहन पोलीस आणि भाविकांमार्फत करण्यात आलं आहे. चोरट्याला लवकरात लवकर अटक व्हावी आणि चोरीला गेलेला ऐवज परत मिळावा, अशी भाविकांची मागणी आहे.
तळेगाव हे ऐतिहासिक दृष्ट्या मराठा साम्राज्यातील सेनापती दाभाडे घराण्याचे मुख्य ठिकाण राहिले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणेच मराठा साम्राज्यातील दाभाडे सरदारांची सुद्धा श्री तुळजाभवानी मातेवर अथांग श्रद्धा होती. सेनापती खंडेराव दाभाडे आणि त्यांच्या वंशजांनी तळेगाव दाभाडे येथे या मंदिराची स्थापना करून मूळ पीठ असलेल्या तुळजापूरच्या देवीची प्रतिकृती येथे आणली अशी मान्यता आहे. दाभाडे घराण्यातील शूरवीर युद्धावर जाण्यापूर्वी या मंदिरात येऊन आई भवानीचा आशीर्वाद घेत असत, असे स्थानिक ऐतिहासिक संदर्भ सापडतात.
तुळजापूरच्या देवीची प्रतिमा असलेल्या या मंदिराच्या गाभाऱ्यात आई तुळजाभवानी मातेची अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनी रूपातील अतिशय देखणी आणि प्रसन्न मूर्ती तळेगाव-दाभाडेमधील स्थानिकांचं श्रद्धास्थान आहे. आश्विन महिन्यात येणाऱ्या नवरात्रोत्सवात या मंदिरात मोठी गर्दी होते. नऊ दिवस विविध धार्मिक विधी, घटस्थापना, आणि महाप्रसादाचे आयोजन केले जाते. : मावळा आणि पुणे परिसरातील ज्या भाविकांना मूळ तुळजापूर क्षेत्राला जाणे शक्य होत नाही, त्यांच्यासाठी हे मंदिर एक प्रमुख श्रद्धास्थान आहे.