ड्रोननं पाठलाग, अंधारात शोध, बिबट्याचा प्रतिहल्ला अन्...; शिरुरमध्ये रात्री रंगलेल्या थरारनाट्यानंतर 'त्याचा' खात्मा

Shirur Man Eater Lepord Update: पुणे जिल्ह्यातील शिरुरमध्ये दहशत असलेल्या नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्यात वनविभागाला यश आलं आहे. रात्री उशीरा वनविभागाचे कर्मचाऱ्यांना बिबट्या दिसल्यानंतर त्याला बेशुद्ध करण्यासाठी डर्टचा वापर करण्याचा प्रयत्न आधी झाला. मात्र बिबट्याने कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. रात्रीच्या अंधारात बिबट्या आणि वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांदरम्यानचा थरारक संघर्ष झाला. बिबट्या सापडल्याची बातमी गावात वाऱ्याच्या वेगाने पसरल्यानंतर रात्रभर गावातील अनेक घरांमधील दिवे मध्यरात्रीनंतरही विझलेले नव्हते.
शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथील नरभक्षक बिबट्याला ठार करण्यात वन विभागाला यश आलं आहे. रात्री उशिरा गावामध्ये बिबट्याचा शोध घेत असताना वन विभागाला हा बिबट्या ड्रोनमध्ये दिसल्यानंतर या बिबट्याला पकडण्यासाठी डार्ट मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र या बिबट्याने वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांवरती प्रतिहल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दोन शार्प शूटरच्या मदतीने या बिबट्यावरती तीन राऊंड फायर करत या बिबट्याला ठार करण्यात वनविभागाला मोठं यश आलं आहे. हा नरभक्षक बिबट्या सहा वर्षांचा होता. या बिबट्याने दोन आठवड्यात तिघांना ठार केल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं होतं.
पिंपरखेड येथे रविवारी 13 वर्षाच्या रोहन विलास बोंबे या मुलावर बिबट्याने प्राणघातक हल्ला केल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. त्यांनी अनेक तास पुणे-नाशिक हायवे आडवून धरला होता. बिबट्यांनी मागील काही महिन्यांमध्ये केलेल्या हल्ल्यामध्ये जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरुर तालुक्यामध्ये 12 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता बिबट्या आणि मानवी संघर्षासंदर्भात तातडीच्या उपायोजना करण्याची मागणी होत होती. बिबट्याची वाढती दहशत लक्षात घेता त्याला नरभक्षक घोषित करण्यात आल्यानंतर पाच शुटर्सला पाचारण करण्यात आलं. अखेर रात्री या बिबट्याला ठार करण्यात आल्याचं वन विभागाने जाहीर केलं. नरभक्षक बिबट्याच्या पावलांचे ठसे हे ठार करण्यात आलेल्या बिबट्याच्या ठशांशी जुळले असून त्यावरुनच हाच तो बिबट्या असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे अन्य एक बिबट्या मंगळवारी सकाळी जेरबंद झाला. बिबट्या जेरबंद झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी हाच नरभक्षक बिबट्या असल्याचं समजून आक्रमक भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं. बिबट्याला जागीच ठार करावं अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. पिंजऱ्यात जेरबंद झालेला बिबट्या ठार मारता येत नाही. मुक्त असलेलाच बिबट्या ठार करू शकतो. जो बिबट्या जेरबंद होत नाही त्याला मारता येतं. बिबट्या जेरबंद झालेला असेल तर मारायला परवानगी मिळत नाही अशी माहिती वनविभागाकडून कळत असून यानंतर वन विभाग आणि ग्रामस्थ आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं.