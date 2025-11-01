English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...तर रोज 1 लाख रुपये दंड! जाहीर कार्यक्रमात अजित पवारांकडून कठोर शब्दात वॉर्निंग; 'कोणताही..'

Ajit Pawar Warning 1 Lakh Rs Fine Per Day: अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित असतानाच सर्वासमोर जाहीर कार्यक्रमामध्ये इशारा दिला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 1, 2025, 09:25 AM IST
...तर रोज 1 लाख रुपये दंड! जाहीर कार्यक्रमात अजित पवारांकडून कठोर शब्दात वॉर्निंग; 'कोणताही..'
जाहीर कार्यक्रमात केलं विधान (प्रातिनिधिक फोटो)

Ajit Pawar Warning 1 Lakh Rs Fine Per Day: पुण्यात लवकरच एक जागतिक स्तरावरील स्पर्धा पार पडणार आहे. पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर या पुढील वर्षी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी शहर व जिल्ह्यातील 437 किलोमीटर अंतराचे रस्ते 15 डिसेंबरपर्यंत तयार करण्याचे नियोजन असून, यात विलंब झाल्यास आणि कुचराई झाल्यास ठेकेदाराला प्रति दिवस एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. या कामांत राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेऊ नका, असा स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे स्पर्धेसाठी चांगले रस्ते करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

16 देशांमधील 24 पथके होणार सहभागी

या स्पर्धेच्या लोगो, शुभंकर आणि जर्सीच्या अनावरणाचा समारंभ नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पार पडला. ही स्पर्धा केवळ पुणेच नाही, तर देशात पहिल्यांदाच होत आहे. त्यासाठी सुमारे 437 किलोमीटर मार्ग आखण्यात आला असून, चार टप्प्यांत ही स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेला युसीआय या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची मान्यता मिळालेली असल्याने आतापर्यंत 16 देशांमधील 24 पथकांनी सहभाग निश्चित केला आहे.

कोट्यवधींचा निधी

स्पर्धेसाठी चांगले रस्ते बनविण्यासाठी पुणे महापालिकेला 125 कोटी रुपये, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 70 कोटी रुपये, पीएमआरडीएला 170 कोटी रुपये, तर पीडब्ल्यूडीला 71 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर, अन्य रस्त्यांसाठी आणि कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून 20 कोटींचा निधी मिळेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. या स्पर्धेच्या निमित्ताने पायाभूत सुविधांचा विकास होणार आहे.

200 गावांचा अजित पवारांकडून उल्लेख

कामाच्या दर्जाविषयी आणि गुणवत्तेविषयी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. "पाऊस आता थांबला आहे. 200 गावांतून ही स्पर्धा जाणार आहे. त्या गावांतील पायाभूत सुविधांचादेखील विकास होणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्वक करा. कोणताही राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेऊ नका," अशा शब्दांत पवार यांनी यावेळी प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत.

राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न

हे रस्ते 15 डिसेंबर पूर्वी रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. या कामांची निविदा काढल्यानंतर काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न झाला मात्र, जिल्हा प्रशासन याला बधले नाही. याची माहिती पवार यांच्यापर्यंत पोहचल्यानंतर त्यांनी लोगो अनावरण कार्यक्रमात ठेकेदारांचे कान टोचले.

रोजच्या कामाचं टार्गेट

कमी दिवसांत काम करावयाचे असल्याने रोजच्या कामाचे लक्ष्य ठरविण्यात येणार आहे. ठेकेदारांनी वेळेत काम न केल्यास त्यांना रोज एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येईल, अशी माहिती डुडी यांनी दिली. त्यामुळेच आता या कामे अधिक काळजीपूर्वक करण्याची जबाबदारी ठेकेदार व प्रशासनावर आली आहे. म्हणजेच 15 डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण झालं नाही तर 16 डिसेंबरनंतर रोज एक लाख रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
pune grand challenge tour 2026dcmAjit pawarwarningRoad Contractor

इतर बातम्या

मोंथा चक्रीवादळाचा राज्यावर होणार परिणाम, पुढील चार दिवस पा...

महाराष्ट्र बातम्या