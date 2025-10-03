English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
7500 कोटींचा पुण्यातील 'तो' प्रोजेक्ट रद्द! फडणवीसांच्या मंजुरीनंतरही स्थगिती कारण...

Pune Infrastructure News: स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वीच या प्रकल्पासाठी हिरवा झेंडा दाखवत प्रिन्सिपल अप्रूवल दिलं होतं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 3, 2025, 08:46 AM IST
7500 कोटींचा पुण्यातील 'तो' प्रोजेक्ट रद्द! फडणवीसांच्या मंजुरीनंतरही स्थगिती कारण...
अचानक का रद्द करण्यात आला हा प्रोजेक्ट?

Pune Infrastructure News: पुण्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला आहे. या प्रकल्पावर एकूण 7500 कोटी रुपये खर्च होणार होते. मात्र प्रकल्पाचा अभ्यास केल्यानंतर हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरला असून तो आता रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. नेमका हा प्रकल्प होता काय आणि तो रद्द करताना काय निर्णय झालाय पाहूयात...

प्रकल्पाचं नाव काय?

रद्द करण्यात आलेला आणि 7500 कोटींचा खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत येरवडा-कात्रजदरम्यान जुळा बोगदा उभारला जाणार होता. मात्र हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरला. येरवडा ते कात्रज दरम्यान वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून प्रस्तावित जुळा बोगदा प्रकल्प महापालिकेने अव्यवहार्य ठरवून गुंडाळला आहे.

नेमका काय होता हा प्रकल्प?

येरवडा-कात्रज जुळा बोगदा प्रकल्प हा पुणे शहरातील वाहतूक गर्दी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित एक महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प होता. हा प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) द्वारे प्रस्तावित करण्यात आलेला. येरवडा (पुणे-नागर रस्ता) ते कात्रज (पुणे-सातारा रस्ता जवळ) या मार्गाने सुमारे 20 किलोमीटर लांबीचा जुळा भूमिगत बोगदा बांधण्याची योजना आहे.पुण्यातील वाढत्या वाहतुकीची समस्या सोडवणे आणि शहराच्या पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील भागांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश होता. तसेच सामान्य रस्त्यांवरील ताण कमी करणे आणि प्रदूषण व वेळ वाचवण्याच्या उद्देशानेही या जुळ्या बोगद्यांच्या निर्मितीचा विचार करण्यात आलेला.

हा डबल-डेकर जुळा बोगदा असणार होता. बोगद्यातून दोन्ही दिशेने वाहतूक व्यवस्था असेल असं निश्चित करण्यात आलेलं. या बोगद्यासाठी अंदाजे खर्च प्रति किलोमीटर 400 कोटी रुपये होता. त्यामुळेच एकूण खर्च 7500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असं सांगण्यात आलेलं.

या वर्षभरात काय काय घडलं?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारी 2025 मध्ये या प्रकल्पाला प्रिन्सिपल अप्रूवल दिलं होतं. डीपीआर (तपशीलवार प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. मे 2025 पर्यंत प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्टसाठी तीन कंपन्यांकडून निविदा मिळाल्या होत्या.  मात्र, आता पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा प्रकल्प आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे जाहीर केले. 

प्रकल्प रद्द करताना आयुक्त नवलकिशोर राम काय म्हणाले?

सुमारे 20 कि.मी. लांबीच्या या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल 7500 कोटी रुपये असून, उपयुक्ततेच्या तुलनेत हा खर्च प्रचंड असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. रस्त्यांवरील ‘एंट्री-एक्झिट’साठी अतिरिक्त मार्गिका शक्य नसल्यानेही प्रकल्प व्यवहार्य नाही, असे आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितले. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीवर अन्य पर्यायांवर भर देण्याचा संकेत मिळाला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

