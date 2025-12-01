English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्यात असं पहिल्यांदाच घडणार! लंडन आणि न्यूयॉर्कप्रमाणे पुणेकरांना मिळणार 'ही' सुविधा

Pune News Today: पुणेकरांना लवकरच एक सरप्राइज मिळणार आहे. पुण्याच्या पर्यटनवाढीला चालना मिळण्यासाठी पीएमपीएलकडून एक भन्नाट प्रकल्प राबवला जात आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 1, 2025, 09:19 AM IST
पुण्यात असं पहिल्यांदाच घडणार! लंडन आणि न्यूयॉर्कप्रमाणे पुणेकरांना मिळणार 'ही' सुविधा
Pune is set to launch its first open gallery sightseeing bus

Pune News Today: लंडन आणि न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर पुण्यात लवकरच एक भन्नाट प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळं पर्यटनवाढीस चालना मिळणार आहे. तसंच, पुणेकरांनाही वेगळा अनुभव मिळणार आहे. काय आहे हा प्रकल्प जाणून घेऊयात. 

लंडन आणि न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर पुण्यात लवकरच ‘मेक इन पीएमपीएमएल’ ओपन गॅलरी बससेवा सुरू होणार आहे. पीएमपी अध्यक्ष पंकज देवरे यांच्या संकल्पनेतून उभारली जात असलेली ही बस सध्या पीएमपीच्या कार्यशाळेत तयार होत आहे. या प्रकल्पामुळं पर्यटन वाढीस चालना तर मिळणारच आहे. पण त्याचबरोबर पीएमपीच्या उत्पन्नवाढीला ही सेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. 

कसा असेल हा प्रकल्प?

बसच्या छतावर बसून पुणेकर आणि पर्यटकांना शहरातील ऐतिहासिक वास्तू, सांस्कृतिक स्थळे आणि बदलते पुणे विहंगम दृश्यासह पाहता येणार आहे. ही बस पुणे शहरातील जुन्या वास्तुकला शैलीत उभारलेल्या इमारती, ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे, सांस्कृतिक भवने यासंह पुणे शहराचे बदलचे स्वरुप याचा अनुभन नागरिकांना देणार आहे. 

परदेशांमध्ये अशा बस पाहायला मिळतात. तसंच, मुंबईतही गेट वे ऑफ इंडिया व दक्षिण मुंबईतील पर्यटनस्थळे पाहण्यासाठी मुंबई दर्शन ही बसससेवा आहे. मात्र पुण्यात पहिल्यांदाच ओपन गॅलरी बस धावणार आहे. यामुळं बाहेरुन आलेल्या पर्यटकांना पुणे दर्शन करता येणार आहे. 

दरम्यान, पीएमपीची ही बस सुरू होण्यापूर्वी  मार्गावरील विद्युत तारा आणि झाडांच्या फांद्या दूर करण्यासाठी सर्व्हेची मागणीही प्रवाशांकडून होत आहे. अनेकठिकाणी झाडांच्या फांद्यादेखील बसगाड्याला लागतात. त्यामुळं पीएमपीची ही बससेवा सुरू झाली तर फांद्या आणि विद्युत तारांचा प्रवाशांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं आधी प्रशासनाने हे अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जाते. 

पुणे विमानतळाचा  ‘टॉप-20’मध्ये  19वा क्रमांक

पुणे विमानतळाने मर्यादित आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांनंतरही देशातील ‘टॉप-20’मध्ये स्थान मिळवत 19वा क्रमांक पटकावला आहे.   ‘ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन’च्या आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये येथे 10,663 विदेशी पर्यटक दाखल झाले आहेत. पुणे विमानतळाकडे आंतरराष्ट्रीय मानकांची धावपट्टी नसून सध्या फक्त दुबई व बँकॉकसाठी उड्डाणे आहेत.  मोठी विमाने उतरू शकावीत यासाठी धावपट्टी एक किलोमीटरने वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. 

FAQ 

1) पुण्यात कोणत्या धर्तीवर नवीन प्रकल्प राबवला जाणार आहे?

उत्तर: लंडन आणि न्यूयॉर्क शहरांच्या धर्तीवर पुण्यात लवकरच एक भन्नाट प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

2) या नवीन प्रकल्पाचे नाव काय आहे?

उत्तर: या प्रकल्पाचे नाव ‘मेक इन पीएमपीएमएल’ ओपन गॅलरी बससेवा असे आहे.

3) ही बससेवा सुरू करण्यामागे कोणाची संकल्पना आहे?

उत्तर: पीएमपी अध्यक्ष पंकज देवरे यांच्या संकल्पनेतून ही बससेवा उभारली जात आहे.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

