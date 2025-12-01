पुण्यात असं पहिल्यांदाच घडणार! लंडन आणि न्यूयॉर्कप्रमाणे पुणेकरांना मिळणार 'ही' सुविधा

Pune News Today: लंडन आणि न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर पुण्यात लवकरच एक भन्नाट प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळं पर्यटनवाढीस चालना मिळणार आहे. तसंच, पुणेकरांनाही वेगळा अनुभव मिळणार आहे. काय आहे हा प्रकल्प जाणून घेऊयात.
लंडन आणि न्यूयॉर्कच्या धर्तीवर पुण्यात लवकरच ‘मेक इन पीएमपीएमएल’ ओपन गॅलरी बससेवा सुरू होणार आहे. पीएमपी अध्यक्ष पंकज देवरे यांच्या संकल्पनेतून उभारली जात असलेली ही बस सध्या पीएमपीच्या कार्यशाळेत तयार होत आहे. या प्रकल्पामुळं पर्यटन वाढीस चालना तर मिळणारच आहे. पण त्याचबरोबर पीएमपीच्या उत्पन्नवाढीला ही सेवा महत्त्वाची ठरणार आहे.
बसच्या छतावर बसून पुणेकर आणि पर्यटकांना शहरातील ऐतिहासिक वास्तू, सांस्कृतिक स्थळे आणि बदलते पुणे विहंगम दृश्यासह पाहता येणार आहे. ही बस पुणे शहरातील जुन्या वास्तुकला शैलीत उभारलेल्या इमारती, ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे, सांस्कृतिक भवने यासंह पुणे शहराचे बदलचे स्वरुप याचा अनुभन नागरिकांना देणार आहे.
परदेशांमध्ये अशा बस पाहायला मिळतात. तसंच, मुंबईतही गेट वे ऑफ इंडिया व दक्षिण मुंबईतील पर्यटनस्थळे पाहण्यासाठी मुंबई दर्शन ही बसससेवा आहे. मात्र पुण्यात पहिल्यांदाच ओपन गॅलरी बस धावणार आहे. यामुळं बाहेरुन आलेल्या पर्यटकांना पुणे दर्शन करता येणार आहे.
दरम्यान, पीएमपीची ही बस सुरू होण्यापूर्वी मार्गावरील विद्युत तारा आणि झाडांच्या फांद्या दूर करण्यासाठी सर्व्हेची मागणीही प्रवाशांकडून होत आहे. अनेकठिकाणी झाडांच्या फांद्यादेखील बसगाड्याला लागतात. त्यामुळं पीएमपीची ही बससेवा सुरू झाली तर फांद्या आणि विद्युत तारांचा प्रवाशांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं आधी प्रशासनाने हे अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जाते.
पुणे विमानतळाने मर्यादित आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांनंतरही देशातील ‘टॉप-20’मध्ये स्थान मिळवत 19वा क्रमांक पटकावला आहे. ‘ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन’च्या आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये येथे 10,663 विदेशी पर्यटक दाखल झाले आहेत. पुणे विमानतळाकडे आंतरराष्ट्रीय मानकांची धावपट्टी नसून सध्या फक्त दुबई व बँकॉकसाठी उड्डाणे आहेत. मोठी विमाने उतरू शकावीत यासाठी धावपट्टी एक किलोमीटरने वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.
