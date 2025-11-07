शेतकऱ्यांना सगळं फुकट हवं का? विचारण्यावरुन अजित पवारांना काकांच्या पक्षाचा सवाल; 'पार्थ पवारांच्या अमेडिया..'

Pune Koregaon Park Land Deal: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेल्या एका जमीन व्यवहाराने अडचणीत आलेत. 300 कोटी रुपयांच्या ज्या जमिनीचा व्यवहार पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून झाला त्यासाठी 21 कोटींऐवजी केवळ 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली. अनेक नियम आणि कायद्यांना बगल देऊन सरकारी मालकीची ही जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप जमिनीच्या मूळ मालकांनी केलेला असतानाच आता अजित पवारांचे चुलते आणि पार्थ पवारांचे आजोबा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने थेट शेतकऱ्यांसंदर्भात अजित पवारांनी केलेल्या विधानाचा उल्लेख करत निशाणा साधल्याचं पाहायला मिळत आहे. सर्वसामान्यांना वेगळे नियम आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळे आहेत का असा सवाल करण्यात आला आहे.
"अजितदादा शेतकऱ्यांना सल्ला देतात की, “सारखं सारखं कर्जमाफी काय मागता? सगळं फुकट हवं का?” पण प्रश्न असा आहे की फुकटचं कोण घेतंय नक्की दादा?" असा सवाल शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सचिव विकास लवांडेंनी उपस्थित केला आहे. "उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीचं भांडवल केवळ एक लाख रुपये, पण त्या कंपनीने घेतली 1800 कोटी बाजारमूल्य असलेली जमीन फक्त 300 कोटींना! पुण्यातील मु़ंढवा भागात 300 कोटींच्या जमिनीची खरेदीखत नोंद झाली. या व्यवहारावर सुमारे 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी भरायची होती, पण ती माफच करण्यात आली!" असा उल्लेख या पोस्टमध्ये आहे.
"म्हणजे, 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींत खरेदी, स्टॅम्प ड्युटी अवघे 500 रुपये! का? कारण खरेदी करणारे ‘अजितदादांचे सुपुत्र’ होते म्हणून?" असा खोचक सवाल शरद पवारांच्या पक्षाच्या सचिवांनी विचारला आहे. "सामान्य माणूस छोट्यातलं छोटं घर घेतानाही लाखो रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरतो, पण सत्ताधाऱ्यांच्या कोट्यवधींच्या व्यवहाराला सवलत कशी मिळते?" असा सवाल उपस्थित करत अजित पवारांवर निशाणा साधला आहे.
"शेतकऱ्यांसाठी नियम वेगळे आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी वेगळे आहेत का? आणि पुण्यातील कोरेगाव पार्क सारख्या उच्चभ्रऊ भागात एवढी जमीन कवडीमोल भावाने मिळतेच कशी हा ही प्रश्न आहे?" असंही पोस्टच्या शेवटी विचारण्यात आलं आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाशीसंबंधित सर्व 22 फाइल्सची पुन्हा तपासणी केली जाणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं असून यामुळे पार्थ पवारांबरोेबरच त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.