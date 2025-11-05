पुणेकरांना मिळणार आणखी एक मेट्रो, थेट नव्या पुरंदर विमानतळाला जोडणार, 14 स्थानके असणार

Pune Metro Update: मुंबईत मोठ्या प्रमाणात मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत आहेत. काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर काही प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. मुंबईप्रमाणेच पुण्यातही मेट्रोची कामे प्रगतीपथावर आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुणे मेट्रो संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुरंदर विमानतळ येथे जाण्यासाठी मेट्रो आणि रस्तामार्ग, पार्कीगची मोठ्या प्रमाणात सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. याविषयी देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
लोकसंख्येच्या दृष्टीने पुणे हे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असून येथील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी नवनवीन प्रकल्प उभे करण्यात येत आहेत. पुण्यातील मेट्रो सहा कोचच्या करून हे सर्व प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण होतील, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
- पुण्यात मेट्रोचे जाळे तयार करण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. पुणे चिंचवड महानगरपालिका ते निगडी या 4.4 किमी लांबीची इलिव्हेटेड मेट्रोचे काम हाती घेण्यात आले असून हा प्रकल्प जानेवारी 2027 पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
- स्वारगेट ते कात्रज ही अंडरग्राऊंड मेट्रो मार्च 2029 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. वनाझ ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी हा कॉरिडोर जुलै 2029 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. पुणे मेट्रो लाईन 3 चे काम लवकर पूर्ण करून खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला या प्रकल्पासाठी तात्काळ भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
- हडपसर - लोणी काळभोर कॉरिडोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड कॉरिडोर तयार करतांना बोगद्याद्वारे हा मार्ग पुरंदर एअरपोर्टपर्यंत नेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. त्याचबरोबर पुरंदर एअरपोर्ट येथे जाण्यासाठी रस्ते तसेच मेट्रोचे नियोजन करण्याचे निर्देश देत मल्टीलेव्हल इंटेग्रेशन करून मोठ्या प्रमाणात पार्किंग सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.
मेट्रोच्या हडपसर ते लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड रोड या दोन उपमार्गिका एकूण 16 किलोमीटर लांबीच्या असून, त्यात एकूण 14 उन्नत स्थानकांचा समावेश आहे. या दोन्ही उपमार्गिकांसाठी 5 हजार 704 कोटी रुपये खर्च येईल. या पूर्णतः उन्नत मेट्रो प्रकल्प महामेट्रोमार्फत कार्यन्वित करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पुणे मेट्रोच्या प्रकल्पांमधील सर्व डबे सहा कोचचे (Six Coaches) करून, हे सर्व प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
हडपसर - लोणी काळभोर आणि हडपसर बस डेपो ते सासवड कॉरिडोर तयार करताना, हा मार्ग बोगद्याद्वारे पुरंदर विमानतळापर्यंत नेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, विमानतळावर जाण्यासाठी मेट्रो आणि रस्ता मार्गाचे नियोजन करून मोठ्या प्रमाणात पार्किंग सुविधा (मल्टीलेव्हल इंटिग्रेशन) निर्माण केली जाणार आहे.
